Mountain Bike, Coppa del Mondo Leogang 2021: si ritorna sul tracciato iridato. Lecomte e Flückiger favoriti

Dopo Albstadt e Nové Město, la Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup, o più semplicemente la terza tappa di Coppa del Mondo 2021, arriverà a Leogang, in Austria. Le gare andranno in scena domenica 13 giugno. Alle ore 8.30 prenderanno il via le donne Under 23, alle ore 10.15 i colleghi uomini U23, alle ore 12.20 le donne Elite, seguite alle ore 14.50 dagli uomini.

Il percorso XC ha fatto il suo debutto ai Campionati del Mondo dello scorso anno. È lungo 3,6 chilometri e presenta due lunghe salite principali. La pista si addentra per due volte nel bosco e le discese sono ripide e impegnative. Attenzione ad alcuni elementi tecnici sul tracciato che metteranno alla prova le abilità dei corridori, tra cui salti e passaggi sulle radici.

Per quanto riguarda i favoriti, dalle prime due tappe, e dallo short track andato in scena oggi, si è ben capito chi è in maggior condizione. Dunque, tra le donne il primissimo nome è sicuramente quello della francese Loana Lecomte, che finora ha strabiliato senza aver rivali. Contro di lei le agguerritissime Haley Batten e la connazionale Pauline Ferrand-Prévot. Ovviamente la speranza azzurra è Eva Lechner, che lo scorso anno ci fece sognare con il suo argento iridato.

Tra gli uomini, in assenza di Tom Pidcock e Mathieu Van der Poel, dopo la vittoria odierna, il campione austriaco, nonché padrone di casa, Mathias Flückiger è atteso ad una bella prova di forza. Contro di lui il francese Victor Koretzky, che ha vinto ad Albstadt, ma anche l’instancabile Nino Schurter.