Mountain Bike, Coppa del Mondo Leogang 2021: Loana Lecomte trionfa tra le donne. Decima piazza per Eva Lechner

Era la favorita della vigilia e non ha tradito le aspettative. La francese Loana Lecomte tra trionfato nella terza tappa della Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup di scena a Leogang, in Austria. La transalpina si è messa in luce in particolare sulle due lunghe salite seguite da discese ripide e molto tecniche, non lasciando praticamente spazio alle avversarie.

Lecomte ha chiuso la sua gara in 1:17:03 portando a casa un suggestivo successo. Alle sue spalle la svedese Jenny Rissveds che ha tagliato il traguardo con ben 1’48” di ritardo (1:18:51). La nordamericana ha beffato nel finale l’atleta di casa Laura Stigger che ha accusato un ritardo di 1’50” dalla vincitrice.

In casa Italia, come ci si poteva attendere, la migliore è stata Eva Lechner. L’azzurra ha portato a casa un soddisfacente 10° posto a 4’14” da Lecomte con il tempo di 1:21:17. Un risultato che del quale la 35enne nativa di Bolzano può comunque dirsi soddisfatta.

Molto più lontane le altre italiane in gara. Solo 39° posto per Martina Berta a 10’15” dalla vincitrice, due piazze più indietro Greta Seiwald a 10’58”. Giorgia Marchet ha concluso la sua prova al 41° posto con un giro di ritardo, non è giunta al traguardo Chiara Teocchi costretta al ritiro.