Mount Ventoux Dènivèle Challenge 2021, Miguel Angel Lopez arriva in solitaria

Miguel Angel Lopez conferma il suo ottimo stato di forma nella Mount Ventoux Denivele Challenge. Il corridore della Movistar si porta a casa la terza edizione della corsa sul Monte Calvo, succedendo a Jesus Herrada e all’ex compagno di squadra Aleksandr Vlasov, grazie ad un’azione partita a 13 chilometri dal traguardo, risultando imprendibile per gli avversari. Una buona prova in preparazione al prossimo Tour de France, dove vorrà vestire un ruolo da protagonista. Assente Giulio Ciccone, che sta ancora pagando dazio per i problemi fisici patiti al Giro d’Italia.

I 153 chilometri di corsa sono caratterizzati subito da un tentativo da lontano. Dopo 10 chilometri vanno via i francesi Quentin Pacher (B&B Hotels) e Romain Hardy (Team Arkea-Samsic), venendo poi raggiunti da Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling), Delio Fernandez (Delko), Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), Roger Adrià (Equipo Kern-Pharma) e Flavien Maurelet (St Michel – Auber 93). I sette attaccanti raggiungono il margine di tre minuti e mezzo all’inizio della prima scalata sul Ventoux, e a fare la differenza sono Pacher e Adrià.

I due toccano anche un vantaggio superiore ai quattro minuti sullo Chalet Reynard, ma il gruppo tiene il freno a mano tirato per la seconda ascesa del Ventoux. Lì si rompe l’accordo tra i due fuggitivi, con Pacher che prova ad andarsene via, ma non ha fatto i conti con Miguel Angel Lopez che parte poco dopo il tratto facile di salita. Nessuno riesce a tenere il suo ritmo, in poco tempo va a riprendere il fuggitivo solitario proseguendo la sua cavalcata solitaria verso il traguardo a braccia alzate. Dietro la lotta è per il secondo posto, con Oscar Rodriguez (Astana-Premiertech) che riesce a staccare negli ultimi 100 metri il compagno di squadra di Lopez Enric Mas conquistando la piazza d’onore a 2’26’’.

Per Lopez un successo importante, che dà seguito alla vittoria della classifica generale della Vuelta a Andalucia e al buon sesto posto del Giro del Delfinato, in cui ha tentato di stravolgere le carte in tavola con numerosi attacchi. Il suo obiettivo adesso è essere protagonista anche al Tour de France, in partenza fra meno di tre settimane da Brest.

