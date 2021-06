Motomondiale, GP Olanda 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Tutto è pronto ad Assen per il Gran Premio d’Olanda, nono atto del Motomondiale 2021. Lo spettacolo è assicurato in una pista che torna nel calendario della MotoGP dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

La pista olandese è unica nel proprio genere con una metratura di 4 chilometri e 542 metri. Sono 18 le curve che caratterizzano questo impianto, 12 delle quali verso destra. Il settore più veloce ì l’ultimo, mentre il primo è senza dubbio il più guidato.

Yamaha dominò l’edizione del 2019. Il francese Fabio Quartararo conquistò la pole-position, mentre l’iberico Maverick Vinales firmò il successo nella corsa davanti allo spagnolo Marc Marquez (Honda) che detiene il record del tracciato in gara in 1.33.617.

Il Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 207) e DAZN. SkyGO e NowTV restano a disposizione per il live streaming, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) proporranno la differita delle qualifiche e delle gare. OA Sport vi aggiornerà costantemente su ciò che accade in pista con la Diretta Live.

Programma GP Olanda MotoGP 2021

La programmazione di SKY Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 25 giugno:

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 26 giugno:

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 27 giugno:

Ore 8.40-9.00, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 9.10.-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 9.40-10.000, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

Ore 15.30, MotoE, Gara, diretta

La programmazione di TV8 (programmazione da confermare)

Sabato 26 maggio:

Ore 16.30, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 27 giugno:

Ore 14.05, Moto 3, Gara, differita

Ore 15.45, Moto GP, Gara, differita

Ore 17.15, Moto 2, Gara, differita

