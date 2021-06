MotoGP, risultati e classifica FP3 GP Catalogna: Morbidelli e Valentino Rossi accedono alla Q2, Marc Marquez alla Q1

Il Motomondiale 2021 ha appena visto andare in scena la terza sessione delle prove libere della MotoGP del GP di Catalogna: si corre a Barcellona dove, nel pomeriggio, ci sarà l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 6 giugno.

Come al solito i tempi combinati al termine delle FP3 hanno determinato i piloti già qualificati alla Q2 (10 in MotoGP), mentre poi la Q1 determinerà gli ultimi centauri (2 per la MotoGP) che si potranno giocare la possibilità, a seguire, di lottare per la prima piazzola al via.

CLASSIFICA FP3

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’38.929 17 17 340.6

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.975 13 19 0.046 0.046 343.9

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.051 18 19 0.122 0.076 350.6

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.073 18 18 0.144 0.022 351.7

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’39.079 18 18 0.150 0.006 347.2

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.166 19 19 0.237 0.087 348.3

7 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.282 20 20 0.353 0.116 342.8

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’39.324 17 19 0.395 0.042 343.9

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’39.426 21 21 0.497 0.102 343.9

10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.495 18 18 0.566 0.069 351.7

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’39.498 12 18 0.569 0.003 346.1

12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39.519 19 19 0.590 0.021 346.1

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’39.689 19 19 0.760 0.170 342.8

14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39.701 20 20 0.772 0.012 348.3

15 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’39.760 20 20 0.831 0.059 352.9

16 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’39.816 15 15 0.887 0.056 352.9

17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’39.918 19 21 0.989 0.102 347.2

18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’39.928 21 21 0.999 0.010 345.0

19 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’40.075 15 20 1.146 0.147 345.0

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’40.743 3 16 1.814 0.668 347.2

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.180 2 13 2.251 0.437 342.8

CLASSIFICA COMBINATA

1 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’40.402 5 1’39.256 17 1’38.929 17

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.853 5 0.046 0.046 1’39.401 19 1’38.975 13

3 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.927 7 0.122 0.076 1’40.096 18 1’39.051 18

4 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.085 11 0.144 0.022 1’39.760 17 1’39.073 18

5 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.378 17 0.150 0.006 1’39.983 18 1’39.079 18

6 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.512 11 0.237 0.087 1’39.662 16 1’39.166 19

7 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’40.767 10 0.306 0.069 1’39.235 18 1’39.760 20

8 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.753 8 0.353 0.047 1’39.821 18 1’39.282 20

9 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.960 5 0.395 0.042 1’40.150 7 1’39.324 17

10 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’41.267 5 0.497 0.102 1’40.836 17 1’39.426 21

11 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.991 10 0.566 0.069 1’39.914 19 1’39.495 18

12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’41.134 5 0.569 0.003 1’40.032 19 1’39.498 12

13 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.751 6 0.590 0.021 1’39.983 18 1’39.519 19

14 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’41.254 17 0.760 0.170 1’40.060 18 1’39.689 19

15 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.208 6 0.772 0.012 1’40.120 4 1’39.701 20

16 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’41.185 15 0.887 0.115 1’41.243 5 1’39.816 15

17 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’41.357 5 0.989 0.102 1’40.251 16 1’39.918 19

18 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’41.437 4 0.999 0.010 1’40.690 19 1’39.928 21

19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’41.363 9 1.048 0.049 1’39.977 16 1’40.743 3

20 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’41.464 11 1.146 0.098 1’40.094 17 1’40.075 15

21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.744 17 2.052 0.906

QUALIFICATI ALLA Q2

1 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’40.402 5 1’39.256 17 1’38.929 17

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.853 5 0.046 0.046 1’39.401 19 1’38.975 13

3 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.927 7 0.122 0.076 1’40.096 18 1’39.051 18

4 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.085 11 0.144 0.022 1’39.760 17 1’39.073 18

5 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.378 17 0.150 0.006 1’39.983 18 1’39.079 18

6 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.512 11 0.237 0.087 1’39.662 16 1’39.166 19

7 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’40.767 10 0.306 0.069 1’39.235 18 1’39.760 20

8 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.753 8 0.353 0.047 1’39.821 18 1’39.282 20

9 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.960 5 0.395 0.042 1’40.150 7 1’39.324 17

10 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’41.267 5 0.497 0.102

Foto: MotoGP.com Press