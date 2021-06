F1, GP Francia 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 18 giugno

Domani, venerdì 18 giugno, prenderà il via il weekend del GP di Francia, tappa del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito Paul Ricard tecnici e piloti dovranno lavorare alacremente per trovare la quadra in vista delle qualifiche di sabato e ancor più della gara di domenica.

Una pista che richiederà un buon compromesso tra alta velocità e stabilità in frenata. Le velocità di punta saranno molto importanti specialmente in gara dove sui lunghi rettilinei sarà possibile effettuare dei sorpassi. Ci sono tre frenate rilevanti di cui una molto severa, la staccata della Chicane Nord. L’alta velocità permette sì un buon raffreddamento dei freni, ma può essere critica la usura degli stessi. Un aspetto da valutare con particolare attenzione, quest’ultimo, nella corsa domenicale.

Ci si aspetta un confronto molto serrato tra Red Bull e Mercedes. L’olandese Max Verstappen comanda la classifica piloti con 105 punti, quattro in più del britannico Lewis Hamilton e questo fine-settimana potrebbe essere molto importante. Dal canto suo, la Ferrari punterà alla top-5, cercando di approfittare dei problemi dei due team menzionati.

Di seguito il programma di domani e come guardare in tv il weekend del GP di Francia di F1:

GP FRANCIA F1 2021 – PROGRAMMA

PROVE LIBERE

Venerdì 18 giugno, ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Venerdì 18 giugno, ore 15.00-16.00 Prove libere 2

GP FRANCIA F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere che sarà garantita da Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio di Francia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NOW.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8

Sabato 19 giugno

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita*

Domenica 20 giugno

ore 18.00, F1, Gara, differita*

*orari da confermare

Foto: La Presse