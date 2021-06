Fabio Quartararo è sereno e concentrato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sul tracciato del Montmelò il francese si presenta reduce dalla vittoria di forza ottenuta al Mugello e, soprattutto, con lo status di leader della classifica generale della classe regina. La sensazione è che per il portacolori del team Yamaha ufficiale siamo già davanti ad un momento importante della stagione, con la chance di allungare ancora nei confronti delle Ducati di Johann Zarco, Francesco “Pecco” Bagnaia e Jack Miller.

Per il nativo di Nizza quella di Barcellona è una pista “amica” nella quale ha spesso centrato ottimi risultati: “Corriamo su un tracciato che mi piace in maniera particolare – spiega nel corso della conferenza stampa che dà il via al fine settimana catalano – Qui ho centrato la prima vittoria in Moto2, quindi in MotoGP ho all’attivo una vittoria l’anno scorso e un podio, per cui spero di proseguire in questo modo anche in questo 2021. Tra l’altro torneremo a vedere un po’ di pubblico sugli spalti, non saranno molti, ma ci saranno, per cui per noi sarà comunque bellissimo”.

Il classe 1999, quindi, passa ad analizzare i miglioramenti della sua M1, una moto che, a suo dire, sembra ormai costante in ogni condizione. “Sono molto contento perchè l’anno scorso non era facile per noi essere veloci. Non avevo il giusto feeling, mentre ora sono a mio agio sulla mia moto e l’ho capito sin dai test pre-stagionali di Losail. Un anno fa invece vivevamo troppo ad alti e bassi. Stavolta siamo più regolari e sono veloce su ogni tracciato. All’anteriore siamo cresciuti molto e, dato che non abbiamo troppa potenza nel motore per sorpassare la domenica, do tutto il sabato in qualifica per partire più avanti. Possiamo ancora crescere, ed i tecnici stanno lavorando nella giusta direzione”.

Credit: MotoGP.com Press