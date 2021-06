Fabio Quartararo sbarca ad Assen con la consapevolezza di essere di fronte ad un fine settimana di grande importanza per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP 2021. “El Diablo” si presenta carico e concentrato in vista del Gran Premio di Olanda, nono appuntamento della stagione con la chiara intenzione di allungare ulteriormente in classifica generale.

Il francese del team Yamaha Factory vola con 131 punti in classifica generale contro i 109 di Johann Zarco, i 100 di Jack Miller ed i 99 di Francesco “Pecco” Bagnaia, con uno scenario che sembra favorirlo nella rincorsa all’agognato primo titolo della sua giovane carriera. Dopo aver corso in maniera molto ragionata al Sachsenring, il nativo di Nizza vuole puntare al bottino grosso sul tracciato della Drenthe e lo ha confermato anche nel corso della conferenza che ha sancito il via ufficiale al weekend di Assen: “Sono molto felice di essere qui, siamo su una delle piste che preferisco, ben differente dall’ultima. Il punto deciso sarà il T3, nel quale si può fare la differenza. La moto penso che andrà bene, come nel 2019, e le sensazioni sono buone. Affronteremo anche un nuovo asfalto, per cui tutto sarà perfetto”.

Il pilota classe 1999 prova ad analizzare la situazione nella casa di Iwata: “La M1 procede, almeno dal mio punto di vista, nella giusta maniera. So che gli altri piloti della Yamaha non la pensano così, ma ognuno lavora nella propria direzione. Al Sachsenring sapevamo che avremmo avuto difficoltà, per cui il podio centrato vale quasi una vittoria”.

La gara olandese sancirà il via delle vacanze estive per i piloti, il francese ha una idea precisa: “Il break ci vuole, ma cinque settimane saranno davvero tante. Sicuramente, conoscendomi, dopo il primo weekend non vedrò già l’ora di tornare a correre. Ad ogni modo un po’ di pausa ci vuole per fisico e mente, ma non così lunga”.

Credit: MotoGP.com Press