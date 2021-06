Italia-Olanda oggi: orario, tv, programma, streaming Nations League volley femminile

Oggi domenica 12 giugno (ore 13.30) si gioca Italia-Olanda, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. Le azzurre tornano in campo nella “bolla” di Rimini per iniziare la penultime serie di incontri di questa competizione: a tre giorni di distanza dalla sconfitta contro gli USA, la nostra Nazionale cerca un pronto riscatto contro le fortissime tulipane. Le azzurre hanno vinto soltanto due incontri sui nove disputati e occupano il 13mo posto in classifica, ormai lontane dalla possibilità di accedere alle semifinali.

L’Italia cercherà di onorare l’impegno e di fare bella figura contro un avversario che occupa il quarto posto in graduatoria e che è pienamente in lotta per accedere agli atti conclusivi della competizione. Per il momento i successi sono arrivati soltanto contro le non irresistibili Corea del Sud e Germania, ora si deve cercare il colpaccio contro un avversario di caratura più elevata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Olanda, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su LA7d e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-OLANDA, NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 13 GIUGNO:

13.30 Italia-Olanda

ITALIA-OLANDA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su LA7d (canale 29 del digitale terrestre).

Diretta streaming su la7.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

