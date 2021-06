Motocross oggi, GP Gran Bretagna 2021: orari, tv, programma, streaming. Quando gareggia Tony Cairoli

A Winchester, nel sud-est dell’Inghilterra, oggi andrà in scena il Gran Premio di Gran Bretagna, secondo atto del Mondiale Motocross 2021. I piloti di MXGP e di MX2 sono pronti a darsi battaglia come d’abitudine nel Matterley Basin.

Due settimane fa, a Orlyonok, il campionato iridato MXGP è cominciato nel segno dello sloveno Tim Gajser, che ha iniziato nel migliore dei modi la rincorsa al suo terzo titolo consecutivo, imponendosi in entrambe le gare andate in scena in Russia. Tony Cairoli si trova già a inseguire, poiché dopo aver concluso al terzo posto gara-1, si è ritirato in gara-2. Restando nella galassia italiana c’è grande curiosità, inoltre, attorno ad Alessandro Lupino, reduce da una quarta e da una quinta posizione nel round d’apertura. In MX2, invece, è stato il francese Tom Vialle a lasciare il segno, firmando a sua volta una doppietta. Come seguire l’evento in TV?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro RAI Sport (57 del Digitale Terrestre e 227 di Sky) trasmetterà in diretta le gare di MXGP. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle gare di MX2.

TV A PAGAMENTO – Eurosport 2 (211 di Sky) trasmetterà in sintesi e in differita le gare di MXGP e MX2.

STREAMING – Le gare di MXGP potranno essere interamente seguite in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App Eurosport Player (riservata esclusivamente agli abbonati) e RaiPlay. Le gare di MX2 potranno essere interamente seguite in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App Eurosport Player

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta dell’evento sia per quanto concerne la MXGP che la MX2.

PROGRAMMA E PALINSESTO TV – GP GRAN BRATAGNA 2021 MOTOCROSS

DOMENICA 27 GIUGNO (ORARIO ITALIANO)

ore 13.00 Gara-1 MX2

(Diretta streaming su Eurosport Player, Differita su Eurosport 2 alle 00.00)

ore 14.00 Gara-1 MXGP

(Diretta tv su Rai Sport, Diretta streaming su Rai Play e Eurosport Player, Differita Eurosport 2 alle 00.30)

ore 16.00 Gara-2 MX2

(Diretta streaming su Eurosport Player, Differita su Eurosport 2 alle 20.00)

ore 17.00 Gara-2 MXGP

(Diretta tv su Raisport, Diretta streaming su Eurosport Player e RaiPlay, Differita Eurosport 2 alle 20.30)

Foto: MXGP.com