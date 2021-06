“MX World: The KTM Diaries” è la docuserie realizzata dal team Red Bull KTM Factory che partecipa al Mondiale di Motocross e che è disponibile su Red Bull TV. In attesa dell’avvio della stagione 2021, sono stati girati sei episodi che raccontano il dietro le quinte degli alfieri della scuderia austriaca: Tony Cairoli, Jeffrey Herlings, Jorge Prado in MXGP, Tom Vialle e Rene Hofer in MX2.

Dopo il primo episodio focalizzato sulla presentazione dei piloti e la pausa imposta dalla pandemia, si comincia con il nove volte campione del mondo Tony Cairoli, all’inseguimento del decimo titolo: “Il 2020 è stata una stagione assurda per tutti noi e una delle più singolari nella mia carriera di pilota. L’esperienza ottenuta mi servirà per la stagione 2021. Non vedo l’ora di tornare in pista e tentare di vincere il decimo Campionato del Mondo. Mi auguro che i fan apprezzino questa docuserie“.

Negli episodi successivi l’olandese Herlings è alle prese con un infortunio che compromette la sua stagione e le speranze di vittoria del titolo, mentre lo spagnolo Prado è messo a dura prova dagli sforzi fisici causati dal correre ai massimi livelli in questa categoria: “L’anno scorso è stato un ottovolante. Dopo l’infortunio, piuttosto grave, sono stato in grado di recuperare la fiducia in me stesso. Ora sono entusiasta di poter tornare a guidare e provare a vincere un altro titolo mondiale. Speriamo di farlo nel 2021, anche con il supporto dei nostri fan“.

Infine gli appassionati di motocross, negli episodi 5 e 6, potranno rivivere la stagione anche attraverso gli occhi del francese Tom Vialle e dell’austriaco Rene Hofer, astri nascenti del team KTM Factory impegnati nel campionato MX2, e che vedrà Vialle laurearsi campione.

