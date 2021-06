Marc Marquez è intervenuto nel corso della conferenza piloti a Barcellona, sede del Gran Premio di Catalogna per quanto riguarda i protagonisti del Motomondiale. Il pluricampione iberico si prepara per la seconda competizione in casa del 2021 dopo una scivolata nell’appuntamento del Mugello di settimana scorsa.

Il portacolori della Honda ha dichiarato: “Sono molto contento di avere i tifosi sulle gradinate. Il Mugello è stato un week-end difficile. Siamo qui e speriamo ancora una volta di proseguire nel nostro percorso e migliorare qui a Barcellona. Migliorare il feeling sarà importante”.

Marquez ha continuato dicendo: “Quando torni a gareggiare è perché ti senti più o meno pronto. Mi sono sorpreso di quanto è impegnativo guidare una MotoGP. In palestra sei pronto, ma in sella è tutto diverso. Quando ti alleni non trovi certe sensazioni. Non riesco ancora a guidare per cinque giri consecutivi al mio limite. Hai accanto a te i migliori piloti al mondo, non è semplice“.

Il Gran Premio di Catalogna avrà per la prima volta i tifosi sugli spalti, un segnale positivo per il futuro: “Per noi avere i tifosi è bellissimo. Avere i fan nella gara di casa è un ritorno alla normalità come accaduto in altri sport. Spero che questa situazione si possa confermare in futuro perché ne abbiamo bisogno e ce ne rendiamo conto”.

L’iberico continua l’adattamento all’Honda, moto che appare difficile da guidare rispetto alle altre case iscritte al Motomondiale: “Da quando sono tornato è difficile capire cosa succede con la moto. Ho iniziato con abituarmi, ma girando non capivo molto. Ho dovuto iniziare con la versione base del 2020 ed al momento sento la differenza dalle libere alla gara. Sono costretto a compensare la mia mancanza al braccio nelle curve in cui non lo uso. Ci sono tante cose che si possono migliorare“.

La compagine giapponese sta lavorando per avvicinarsi alla concorrenza dopo una stagione in cui è mancato un’importante lavoro di sviluppo: Marquez ha affermato in merito: “Honda negli ultimi anni è stata difficile, ma è riuscita a primeggiare sulle altre. Abbiamo dei punti deboli che si possono compensare. Lo scorso anno abbiamo perso una stagione di lavoro. Stiamo cercando di migliorare per avere una moto più facile. Se ha qualche problema fisico il tempo sul giro ne risente”.

Il teammate di Pol Espargarò ha concluso dicendo: “Chiedo alla Honda una moto facile da guidare che si possa adattare a tutti gli stili di guida. La casa sta lavorando duramente. Se trovi un modo per entrare in contatto riesci a vincere. Per tornare al top serve tempo e per tornare al successo è necessario trovare il giusto assetto“.

Foto: MotoGP.com Press