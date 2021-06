Montepremi Europei calcio 2021: quanti soldi guadagnano Nazionali e giocatori? Tutte le cifre

Gli Europei 2021 di calcio si disputeranno da venerdì 11 giugno a domenica 11 luglio. La rassegna continentale è stata rinviata di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, ma ora è tutto pronto per questo attesissimo appuntamento che sarà itinerante per il Vecchio Continente.

Alla kermesse parteciperanno 24 squadre, suddivise in sei gironi da quattro formazioni ciascuno: le prime due classificate e le migliori quattro terze accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. L’Italia punta a essere grande protagonista e aprirà la competizione venerdì 11 giugno contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma, dove incrocerà anche Svizzera e Galles.

Come sempre il calcio smuove svariati milioni di euro e ha una potenza economica devastante. Gli Europei 2021 non si smentiscono e infatti il montepremi complessivo ammonta a 331 milioni di euro. Cifra notevole, anche se in calo di 40 milioni (-11%) rispetto a quanto era previsto prima che esplodesse la pandemia. Ad ogni modo si è ben sopra i 301 milioni elargiti per l’edizione del 2016.

Ogni Nazionale qualificata all’evento si è già garantita 9,25 milioni di euro, poi in base ai risultati del campo potrà rimpinguare il bottino: ogni successo nella fase a gironi assicura 1 milione di euro (500mila euro per il pareggio); la qualificazione agli ottavi di finale viene pagata con 1,5 milioni di euro; se ne aggiungono 2,5 in caso di passaggio ai quarti; ulteriore incremento di 4 milioni per l’accesso alle semifinali, altri 5 per la disputa della finale; il vincitore ne intascherà altri 8.

I Campioni d’Europa potranno così portare a casa un massimale di 28,25 milioni di euro (vincendo tutte le partite del girone, ad ogni modo non si andrà sotto i 26). Di seguito lo specchietto dettagliato col montepremi degli Europei di calcio 2021 e tutte le cifre previste.

MONTEPREMI EUROPEI CALCIO 2021

Partecipazione agli Europei: 9,25 milioni di euro

Ogni vittoria nella fase a gironi: 1 milione di euro

Ogni pareggio nella fase a gironi: 0,5 milioni di euro

Qualificazione agli ottavi di finale: 1,5 milioni di euro

Qualificazione ai quarti di finale: 2,5 milioni di euro

Qualificazione alle semifinali: 4 milioni di euro

Qualificazione alla finale: 5 milioni di euro

Vittoria degli Europei: 8 milioni di euro

MASSIMALE PER I CAMPIONI D’EUROPA: 28,25 milioni di euro (vincendo tutte le partite del girone)

Esempio. Se una squadra si qualifica alle semifinali guadagna: 9,25 milioni per la partecipazione, 1,5 milioni per l’accesso agli ottavi, 2,5 milioni per il passaggio ai quarti, 4 milioni per la semifinali. Dunque 17,25 milioni di euro complessivi + i premi per i risultati negli incontri del girone.

