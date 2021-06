Beach volley, World Tour 2021 Ostrava. Windisch/Cottafava vincono il derby! Rossi/Carambula: per Tokyo si deve attendere

Derby con finale a sorpresa nel primo turno del torneo 4 stelle di Ostrava in Repubblica ceca. A vincere, stavolta, sono Jakob Windisch e Samuele Cottafava, la coppia emergente del beach volley azzurro che hanno sconfitto 2-1 Enrico Rossi e Adrian Carambula che restano ampiamente in corsa per la qualificazione olimpica nonostante questo passo falso e domattina giocheranno una sorta di suggestivo “spareggio” contro i cileni Grimalt/Grimalt.

Nella sfida in programma questa mattina a partire meglio sono stati Rossi/Carambula che hanno condotto fino al 17-15 del primo set, salvo poi commettere qualche errore di troppo e permettere a Windisch/Cottafava di rientrare in gioco e di ribaltare la situazione a loro favore ai vantaggi: 25-23. Nel secondo set diventa tutto facile per Rossi/Carambula che nel finale prendono il largo (18-15) e riescono a pareggiare il conto: 21-17.

Il tie break è una roulette di emozioni: Rossi/Carambula scattano avanti 7-4, si fanno raggiungere, si presentano avanti 13-12 alla volata finale ma Windisch/Cottafava non mollano, annullano tre match ball, ribaltano la situazione e si impongono 21-19, conquistandosi la certezza della qualificazione (la seconda dopo il terzo torneo di Cancun) alla fase ad eliminazione diretta del main draw e una prestigiosa finale del girone contro gli statunitensi Bourne/Crabb.

Rossi/Carambula, invece, avranno la possibilità di conquistare l’accesso ai Giochi olimpici direttamente sul campo contro una delle coppie rivali nella corsa a Tokyo, quella cilena composta dai cugini Grimalt/Grimalt che, ironia della sorte, sono allenati da Paulao, tecnico che ha guidato prima Carambula quando era in coppia con Ranghieri e poi anche Rossi quando era in coppia con Caminati. In caso di successo Rossi/Carambula sarebbero qualificati per Tokyo e anche in caso di sconfitta, comunque, gli azzurri manterrebbero altissime le possibilità di qualificazione ai Giochi visto che Grimalt/Grimalt dovrebbero salire sul podio e la forma dei cileni (oggi sconfitti nettamente da Bourne/Crabb) non sembra certo quella dei giorni migliori.

Un film già visto per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth la finale per il terzo posto del girone a cui saranno costrette le azzurre contro le olandesi Stam/Schoon, sconfitte a Sochi nella stessa situazione una settimana fa. La coppia italiana, infatti, ha perso il primo match del torneo di Ostrava dopo un’ora di battaglia durissima contro le canadesi Bainsley/Wilkerson che avevano iniziato bene aggiudicandosi il primo set 21-17 senza troppe difficoltà.

Nel secondo set le azzurre annullano tre match point e, dal 21-22, piazzano il break decisivo per pareggiare il conto: 24-22. Nel tie break, però, la coppia italiana inizia malissimo (0-4), riesce a rimontare fino al 9-10 e si blocca nuovamente cedendo con il punteggio di 10-15. Alle 15.10 la sfida con le olandesi, decisiva per proseguire nel torneo. Tra poco in campo Lupo/Nicolai contro gli austriaci Doppler/Horst

Semifinali gironi femminili. Pool A: Agatha/Duda (BRA)-Williams/Stochlova (CZE) 2-0 (21-17, 21-13), Bieneck/Schneider (GER)-Stockman/Kolinske (USA) 2-1 (23-21, 15-21, 20-18). Pool B: Pavan/Melissa (CAN)-Schoon/Stam (NED) 2-1 (21-17,19-21, 15-12), Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Bansley/Brandie (CAN) 1-2 (17-21, 24-22, 10-15). Pool C: Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Frolova/Voronina (RUS) 2-0 (21-16, 21-17), Borger/Sude (GER)-Barbara/Carol (BRA) 2-1 (21-18, 15-21, 15-10). Pool D: Alix/April (USA)-Kvapilova/Kubickova (CZE) 2-0 (21-12, 21-18), Keizer/Meppelink (NED)-Ishii/Murakami (JPN) 2-0 (21-9, 21-18). Pool E: Talita/Taiana Lima (BRA)-Dabizha/Rudykh (RUS) 2-0 (21-11, 21-9), Liliana/Elsa (ESP)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 2-0 (21-18, 21-19). Pool F: Kozuch/Ludwig (GER)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN) 2-1 (17-21, 21-18, 15-13), Hüberli/Betschart (SUI)-Behrens/Ittlinger (GER) 2-0 (21-13, 21-13). Pool G: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Soria/Carro (ESP) 2-0 (21-14, 21-9), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Megan/Nicole (CAN) 0-2 (20-22, 17-21). Pool H: Hermannova/Slukova (CZE)-Amaranta/Lobato (ESP) 2-0 (21-15, 21-17), Sponcil/Claes (USA)-Wojtasik/Kociolek (POL) 2-0 (21-14, 21-19).

Finali primo posto gironi femminili: Agatha/Duda (BRA)-Bieneck/Schneider (GER), Pavan/Melissa (CAN)-Bansley/Brandie (CAN), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Borger/Sude (GER), Alix/April (USA)-Keizer/Meppelink (NED), Talita/Taiana Lima (BRA)-Liliana/Elsa (ESP), Kozuch/Ludwig (GER)-Hüberli/Betschart (SUI), Makroguzova/Kholomina (RUS)-Megan/Nicole (CAN), Hermannova/Slukova (CZE)-Sponcil/Claes (USA)

Finali terzo posto gironi femminili: Williams/Stochlova (CZE)-Stockman/Kolinske (USA), Schoon/Stam (NED)-Menegatti/Orsi Toth (ITA), Frolova/Voronina (RUS)-Barbara/Carol (BRA), Kvapilova/Kubickova (CZE)-Ishii/Murakami (JPN), Dabizha/Rudykh (RUS)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT), Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Behrens/Ittlinger (GER), Soria/Carro (ESP)-Kravcenoka/Graudina (LAT), Amaranta/Lobato (ESP)-Wojtasik/Kociolek (POL).

Semifinali gironi maschili. Pool A: Perusic/Schweiner (CZE)-Menéndez/Huerta (ESP), Samoilovs/Smedins (LAT)-Herrera/Gavira (ESP). Pool B: Mol/Sørum (NOR)-Manas/Sedlak (CZE), Crabb/Gibb (USA)-Dollinger/Wickler (GER). Pool C: Cherif/Ahmed (QAT)-Bercik/Dumek (CZE) 2-0 (21-14, 21-17), Fijalek/Bryl (POL)-Andre/George (BRA) 2-0 (21-15, 21-14). Pool D: Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Åhman/Hellvig (SWE) 2-0 821-18, 21-17), Varenhorst/van de Velde (NED)-Ehlers/Flüggen (GER) 1-2 (21-13, 19-21, 13-15). Pool E: Carambula/Rossi (ITA)-Windisch/Cottafava (ITA) 1-2 (23-25, 25-17, 20-22), Crabb/Bourne (USA)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-17, 21-16). Pool F: Semenov/Leshukov (RUS)-Saxton/O’Gorman (CAN) 1-2 (21-17, 20-22, 13-15), Plavins/Tocs (LAT)-Brouwer/Meeuwsen (NED). Pool G: Kantor/Losiak (POL)-Boermans/de Groot (NED), Lucena/Dalhausser (USA)-Seidl/Waller (AUT). Pool H: Alison/Álvaro Filho (BRA)-Liamin/Myskiv (RUS), Nicolai/Lupo (ITA)-Doppler/Horst (AUT)

Foto Fivb