Matteo Berrettini vola nella classifica ATP Race! Medvedev vicino, obiettivo Finals di Torino!

Prima della finale del Queen’s 2021, la situazione della classifica Race ATP premierebbe Matteo Berrettini nella strada verso Torino: l’azzurro al momento è settimo a quota 2105 e dunque rientrerebbe tra i migliori otto che andranno a giocarsi l’ultimo atto stagionale, ovvero le ATP Finals. Domani in finale saranno in palio altri 200 punti.

Va detto però che tanti punti devono ancora essere assegnati nel corso della stagione, dato che ad esempio a Wimbledon, torneo dello Slam che scatterà a fine mese, i qualificati ai quarti riceveranno 360 punti, ma passando in semifinale ne prenderebbero 720, poi 1200 in finale e 2000 per la vittoria del torneo.

Ai margini della lista dei qualificati c’è Jannik Sinner, attualmente nono a quota 1510, a 265 punti dal russo Aslan Karatsev, ottavo. Tra i primi 30 però ci sono anche altri tre azzurri: Lorenzo Sonego è 21° a 890, Fabio Fognini è 25° con 825, infine Lorenzo Musetti si piazza 27° con 801.

Ad ogni modo, anche vincendo la finalissima del Queen’s, Matteo Berrettini resterebbe in settima posizione nella classifica Race, tuttavia si porterebbe davvero molto vicino alla sesta occupata dal russo Daniil Medvedev. Stiamo parlando dell’eccellenza del tennis, di cui il romano fa orgogliosamente parte.

CLASSIFICA RACE ATP AL 19 GIUGNO 2021

1 Novak Djoković SRB 5170

2 Stefanos Tsitsipas GRE 4560

3 Andrey Rublev RUS 3070

4 Alexander Zverev GER 3015

5 Rafael Nadal ESP 2940

6 Daniil Medvedev RUS 2590

7 Matteo Berrettini ITA 2105

8 Aslan Karatsev RUS 1775

9 Jannik Sinner ITA 1510

10 Hubert Hurkacz POL 1470

11 Casper Ruud NOR 1465

12 Cameron Norrie GBR 1130

13 Roberto Bautista Agut ESP 1080

14 Diego Schwartzman ARG 1030

15 Félix Auger-Aliassime CAN 1005

16 Nikoloz Basilashvili GEO 950

17 Alejandro Davidovich Fokina ESP 950

18 Denis Shapovalov CAN 915

19 Pablo Carreño Busta ESP 895

20 Alexander Bublik KAZ 895

21 Lorenzo Sonego ITA 890

22 Daniel Evans GBR 875

23 Sebastian Korda USA 865

24 Federico Delbonis ARG 865

25 Fabio Fognini ITA 825

26 Alex de Minaur AUS 820

27 Lorenzo Musetti ITA 801

28 Cristian Garín CHI 800

29 Jan Lennard Struff GER 765

30 Dominic Thiem AUT 735

Foto: LaPresse