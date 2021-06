Lotta, Europei Cadetti 2021: Gabriele Niccolini accede alla finale per il bronzo nei -80 kg

Buone notizie per i colori azzurri in quel di Samokov (Bulgaria), sede dei Campionati Europei Cadetti 2021 di lotta. La prima giornata di gara si è appena conclusa con un risultato incoraggiante da parte di uno dei due atleti italiani impegnati quest’oggi nel day-1, riservato alle prime cinque categorie dello stile libero.

Gabriele Niccolini si è reso protagonista di bel percorso nel tabellone dei -80 kg, mettendo a segno due vittorie importanti prima di fermarsi in semifinale. L’azzurrino ha debuttato con un successo per manifesta superiorità tecnica sul 10-0 contro l’ungherese Viktor Komaromi, per poi imporsi nettamente anche ai quarti sempre 10-0 prima dello scadere sul lituano Paulius Lescauskas.

Niccolini si è ben comportato anche in semifinale, chiudendo la prima metà del combattimento in vantaggio per 2-0, ma l’ucraino Oleksandr Mamrosh ha ribaltato l’esito dell’incontro vincendo per schienamento sul punteggio di 6-2 in suo favore. Il nostro portacolori ha comunque guadagnato il pass per la finale per il bronzo, in cui se la vedrà domani con il vincente del ripescaggio tra il rumeno Denis Ioan Chirica ed il tedesco Daniel Fischer.

Eliminato definitivamente invece nei 65 kg Mattia Bientinesi, che si è tolto la soddisfazione di battere all’esordio il lituano Juozas Skulskis per manifesta superiorità tecnica sul 10-0 prima di pagare dazio agli ottavi di finale contro il rumeno Gigi Marian Subtirica (11-1). Il lottatore italiano non ha ottenuto l’accesso per i ripescaggi ed è quindi fuori dai giochi per le medaglie.

Foto: Fijlkam