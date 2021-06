LIVE Svizzera-Turchia 3-1, Europei 2021 in DIRETTA: pagelle e highlights. Seferovic e Shaqiri firmano le reti della vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.05 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

20.00 Ecco le pagelle:

Svizzera (3-4-1-2): Sommer 8; Elvedi 6, Akanji 6.5, Rodriguez 6; Widmer 6 (92’ Mbabu s.v.), Freuler 6.5, Xhaka 7, Zuber 7.5 (85’ Benito s.v.); Shaqiri 7.5 (74’ Vargas 6); Seferovic 7 (74’ Gavranovic 6), Embolo 7 (85’ Mehmedi s.v.) All. Petkovic 6.

Turchia (4-1-4-1): Cakir 7; Celik 4.5, Demiral 5, Soyuncu 4.5, Muldur 6.5; Ayhan 6 (64’ Yazici 6); Under 6.5 (80’ Karaman s.v.), Tufan 5.5 (64’ Yokuslu 6), Kahveci 7 (80’ Kokcu s.v.), Callhanoglu 4.5 (86’ Tokor s.v.); Yilmaz 5. All. Gunes 4.

19.55 Svizzera che vince con largo merito ma non basta per arrivare al secondo, la squadra di Petkovic dovrà attendere la fine dei gironi per sapere se sarà tra le migliori quattro terze ripescate per il passaggio del turno.

93′ Fine della partita, Svizzera-Turchia 3-1.

92′ Dentro Mbabu, fuori Widmer nella Svizzera.

91′ Ci saranno tre minuti di recupero.

90′ Fuori Zuber ed Embolo, dentro Benito e Mehmedi nella Svizzera.

88′ Colpo di testa di Burak Yilmaz che non trova la porta.

86′ Dentro Kokcu e Karaman per Kahveci e Under nella Turchia.

84′ Sinistro di Under che sfiora la traversa.

82′ Ammonito Xhaka che dopo il palo chiedeva un calcio di rigore per una spinta.

80′ Palo di Xhaka su punizione!

78′ Ammonito Soyuncu che stende fuori area Xhaka.

76′ Dentro Gavranovic e Vargas, fuori Shaqiri e Seferovic nella Svizzera.

74′ Ammonito Celik per fallo a centrocampo.

72′ Zuber mette in mezzo per Seferovic che viene anticipato.

70′ Svizzera che attacca, corner di Shaqiri che sbaglia la misura del cross.

68′ Cartellino giallo per Calhanoglu che colpisce fuori tempo Elvedi.

66′ Goooooooooooooooool, Shaqiriiiiiiiiiiiiiiiiii, azione di Zuber che lascia il pallone a Shaqiri che davanti al portiere non sbaglia, Svizzera-Turchia 3-1.

64′ Fuori Kahveci e Ayhan, dentro Yazici e Yokuslu nella Turchia.

62′ Goooooooooooooooool, Kahveciiiiiiiiiiiiiii, tiro a giro da fuori area che trova l’incrocio dei pali, Svizzera-Turchia 2-1.

60′ Seferovic si districa dentro l’area di rigore e va al tiro, Cakir in tuffo dice no.

58′ Embolo per Shaqiri che con il piatto manda fuori.

56′ Under supera due uomini e va al tiro, manda il pallone oltre i pali.

54′ Zuber con il sinistro chiama sempre all’intervento Cakir.

52′ Embolo prova il destro, Cakir a mano aperta devia il pallone.

50′ Zuber in scivolata non arriva sul pallone dopo un bel cross di Embolo.

48′ Svizzera che spinge come nel primo tempo, vuole arrivare alla terza rete.

46′ Inizia la ripresa!

18.50 Partita subito indirizzata dalla Svizzera che trova il vantaggio con Seferovic e il raddoppio con Shaqiri, lo stesso calciatore del Liverpool spreca l’eventuale tris, deludente la Turchia.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Svizzera-Turchia 2-0.

43′ Ancora Muldur supera due uomini e va al tiro, Sommer risponde ancora no al terzino del Sassuolo.

41′ Italia che passa in vantaggio con la rete di Pessina nella partita contro il Galles.

39′ Embolo con il destro non trova il secondo palo.

37′ Celik tenta il tiro da fuori, pallone oltre i pali.

35′ Seferovic spreca un contropiede sbagliando il cross decisivo per Shaqiri.

33′ Ancora Muldur da fuori area, Sommer in tuffo respinge ancora una volta.

31′ Shaqiri vicino subito alla doppietta, tutto solo davanti al portiere non trova la porta.

29′ Nell’altra partita, l’Italia pareggia ancora 0-0 con il Galles.

27′ Goooooooooooooooooooool, Shaqiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, tiro a giro fantastico da fuori area del trequartista svizzero di proprietà del Liverpool, Svizzera-Turchia 2-0.

25′ Tufan con il destro manda oltre i pali da fuori area.

23′ Cross di Widmer che si spegne sul corpo di Muldur.

21′ Embolo per Zuber che non riesce a tirare davanti al portiere.

19′ Seferovic con il mancino non crea problemi a Cakir.

17′ Under con il sinistro mette in mezzo per Muldur che al volo impegna Sommer.

15′ Kahveci tenta il lancio per Burak Yilmaz ma il pallone finisce fuori.

13′ Embolo prova a crossa dalla destra, non trova compagni in area di rigore.

11′ Svizzera che in questo momento si trova a meno uno dal Galles che sta pareggiando contro l’Italia.

9′ Gooooooooooooooooooool, Seferoviccccccccccccccccccc, azione corale che porta al tiro di Seferovic che trova il secondo palo con un tiro preciso, Svizzera-Turchia 1-0.

7′ Ayhan va al tiro da fuori area, Sommer in tuffo devia il pallone.

5′ Embolo prova ad entrare dentro l’area di rigore, viene fermato da Demiral.

3′ Svizzera che prova a partire forte, pressing alto sulla difesa della Turchia.

1′ Inizia la partita!

17.55 Entrano in campo le due squadre, tra poco gli inni nazionali.

17.50 Widmer (ex Udinese) partirà dall’inizio al posto di Mbabu, deludente contro l’Italia.

17.46 Muldur debutta da titolare in questa partita, era entrato a partita in corso nella partita contro il Galles.

17.42 Mancano meno di venti minuti all’inizio del match.

17.38 Due curiosità legate ai Ct: quello turco, Şenol Güneş, è nato il 1° giugno 1952, data del primo confronto assoluto tra Turchia e Svizzera: l’amichevole, giocata ad Ankara, si è conclusa con un 5-1 per gli elvetici. Vladimir Petković, Ct della Svizzera, invece ha allenato i turchi del Samsunspor dal 2011 al 2012.

17.34 Le due squadre si ritrovano per la prima volta dopo la vittoria in rimonta della Turchia contro i padroni di casa alla seconda giornata di Euro 2008. Dopo il vantaggio elvetico con Hakan Yakin, i turchi hanno pareggiato con Semih Şentürk e, al 2′ di recupero, si sono imposti con una rete di Arda Turan. La Turchia ha centrato così la suaseconda vittoria alla fase finale dell’Europeo dopo quella contro il Belgio nel 2000.

17.30 Cinque le sfide tra Svizzera e Turchia, con bilancio a favore dei turchi: 3 vittorie a 1, con un pareggio. Bilancio dei gol fatti in questi 5 precedenti: 8 a 6 per la Turchia.

17.26 La situazione del gruppo A: Italia 6 punti, Galles 4, Svizzera 1, Turchia 0.

17.23 Entrambe battute 3-0 dagli Azzurri, si affrontano sperando ancora nella qualificazione agli ottavi. La Svizzera, con un punto in classifica, deve vincere: migliorando parecchio la sua differenza reti (magari con l’aiuto anche dell’Italia) potrebbe addirittura agganciare il Galles a 4 punti e passare come seconda; in alternativa potrebbe sperare di passare tra le migliori terze. Alla Turchia, invece, una vittoria potrebbe anche non bastare per essere tra le migliori terze.

17.20 Ecco le formazioni ufficiali:

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. All. Petkovic

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Muldur; Kahveci, Ayhan; Tufan, Calhanoglu, Under; B. Yilmaz. All. Gunes

17.15 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Svizzera-Turchia, match conclusivo del girone A di Euro2020.

3-4-2-1 dovrebbe essere il modulo della Svizzera con Sommer in porta, Elvedi, Schär e Akanji in difesa a formare il trio difensivo di centrali. Mbabu e Zuber (in vantaggio su Rodriguez) esterni a tutta fascia, Zakaria si gioca il posto con Freuler, Xhaka titolare fisso a centrocampo. Shaqiri ed Embolo sulle fasce alle spalle di Gavranovic.

4-1-4-1 per la Turchia oramai fuori dalla competizione con Cakir tra i pali, Celik terzino destro, Soyuncu e Demiral centrali con Müldür a sinistra della difesa, Yokuslu mediano basso davanti la difesa, Karaman, Yazici, Tufan e Calhanoglu a centrocampo. Burak Yilmaz solito centravanti. Probabile panchina per Under.

PROBABILI FORMAZIONI Svizzera-Turchia

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Gavranovic.

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Müldür; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Burak Yilmaz.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Svizzera-Turchia match di Euro2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

