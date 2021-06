CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.13 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

20.12 Match molto complicato al servizio per i due giocatori: 7 ace e 8 doppi falli per il magiaro contro appena 2 ace dell’azzurro e ben 5 doppi falli. 9 break subiti da Sinner che ha annullato 10 chance su 19 ma soprattutto non sfruttato 6 chance di break convertendone solo la metà. Percentuali che rispecchiano il match dei due giocatori: 75% di punti con la prima per il magiaro e 44% con la seconda contro il 65% e 42% dell’italiano. 143 punti contro 127 in favore del #48 al mondo.

20.10 Marton Fucsovics estromette Jannik Sinner al primo turno vincendo in rimonta per 5-7 6-3 7-5 6-3! Il magiaro rovina il debutto a Wimbledon dell’azzurro e guadagna il secondo turno come due anni contro Jiri Vesely che ha battuto Yannick Hanfmann. Match infinito sul campo 18 dove ora giocheranno Fabio Fognini e Albert Ramos-Vinolas. Partita viziata da tanti errori, discontinuità e cali mentali, soprattutto per il classe 2001 che continua a vivere un momento negativo della sua giovane carriera. Dopo la vittoria del primo set, la cattiva gestione dei punti e dei break e i turni di servizio altalenanti hanno condizionato il match dell’azzurro.

FINE QUARTO SET

3-6 ACE CLAMOROSO E GAME SET AND MATCH FUCSOVICS! Sinner chiama il Challenger ma la pallina è dentro di un nulla…

AD-40 LUNGO IL ROVESCIO DI SINNER! Troppo distante l’italiano.

40-40 ALTRO PUNTO GIOCATO IN MANIERA PERFETTA DELL’AZZURRO! Diagonale di rovescio dominata dall’italiano.

40-30 ACCELERAZIONE DI DIRITTO PAZZESCA DI SINNER! Gran diagonale di diritto vinta dall’azzurro.

40-15 DUE MATCH POINT FUCSOVICS! Altra risposta lunga di Sinner.

30-15 Pessima risposta sulla seconda del magiaro.

15-15 ERRORE CLAMOROSO DI SINNER! L’azzurro attacca in controtempo ma la volée di rovescio è lunga.

0-15 Doppio fallo del #48 al mondo.

3-5 ENNESIMO BREAK DEL MATCH! Il magiaro serve per il match.

15-40 DUE PALLE BREAK FUCSOVICS! Male in uscita dal servizio il classe 2001.

15-30 In rete il rovescio di Sinner dopo la variazione del magiaro.

15-15 Di poco lungo il diritto lungolinea di Fucsovics dal centro del campo.

0-15 Gran palla corta del magiaro: lob lungo di Sinner.

3-4 BREAK CONFERMATO DAL MAGIARO! Set complicatissimo.

40-30 Altre accelerazioni micidiali dell’ungherese contenute dall’altoatesino.

40-15 Ottima prima del magiaro.

30-15 ROVESCIO IN CORRIDOIO DI SINNER! Si salva Fucsovics dal contropiede dell’azzurro.

15-15 Altro scambio durissimo vinto da Sinner con il rovescio lungolinea in passante.

15-0 Di poco lungo l’attacco di Sinner con il diritto.

3-3 CONTROBREAK FUCSOVICS!!!! DIRITTO IN CORRIDOIO DI SINNER

40-AD PALLA BREAK FUCSOVICS!!! Game infinito, l’ennesimo.

40-40 RISPOSTA PAZZESCA DI FUCSOVICS!

AD-40 Servizio e rovescio di Sinner che chiude con la volée di diritto.

40-40 SERVIZIO E ROVESCIO DI SINNER! L’azzurro continua a caricarsi.

40-AD ALTRA PALLA BREAK FUCSOVICS! Diritto diagonale pazzesco del magiaro dal centro del campo.

40-40 ALTRA BORDATA DI SINNER!

40-AD Sinner perde la sfida di rovescio in back.

40-40 SI CARICA SINNER! Risposta lunga dell’ungherese.

30-40 Gran prima di Sinner.

15-40 Pessimo back di rovescio del magiaro.

0-40 TRE PALLE BREAK FUCSOVICS!

0-30 Errore in uscita dal servizio di Sinner.

0-15 Gran risposta di Fucsovics.

3-2 BREAK SINNER!!!! L’azzurro strappa il servizio accettando lo scambio!

30-40 PALLA BREAK SINNER! ROVESCIO LUNGOLINEA PAZZESCO

30-30 Sinner muove l’avversario: in affanno l’ungherese.

30-15 Brutto errore dal centro del campo dell’italiano.

15-15 Risposta profonda di Sinner: lento l’ungherese.

15-0 Gran diritto diagonale di Fucsovics.

2-2 Servizio e diritto micidiale dell’italiano.

40-15 DI POCO FUORI IL RECUPERO DEL MAGIARO!

30-15 Altro errore del #48: scappa via il diritto diagonale.

15-15 Scappa via la risposta dell’ungherese.

0-15 Quarto doppio fallo di Sinner.

1-2 Il magiaro resiste e conferma il break.

AD-40 Servizio e diritto incrociato di Fucsovics.

40-40 CHE DIRITTO ALL’INCROCIO DI SINNER!

40-30 Servizio e diritto del magiaro: passante in corsa in corridoio dell’azzurro.

30-30 PRODEZZA DI FUCSOVICS! Gran volée dell’ungherese dopo il passante di diritto di Sinner.

15-30 Servizio e diritto diagonale micidiale del #48 al mondo.

0-30 DOPPIO FALLO DI FUCSOVICS

0-15 ROVESCIO SPAVENTOSO DI SINNER! Diagonale pazzesco dal centro del campo.

1-1 CONTROBREAK FUCSOVICS! DOPPIO FALLO SINNER

40-AD ALTRA CHANCE! Risposta profonda di Fucsovics.

40-40 Gran diritto di Sinner in uscita dal servizio: lungo il diritto del magiaro.

30-40 Buona prima dell’italiano.

15-40 DUE PALLE BREAK FUCSOVICS!

15-30 Stecca di diritto a sventaglio di Sinner.

15-15 Cade l’azzurro in uscita dal servizio.

15-0 Ottima prima di Sinner.

1-0 BREAK SINNER!!!! L’AZZURRO NE DEVE APPROFITTARE

30-40 PALLA BREAK SINNER! Largo il diritto di Fucsovics!!!

30-30 Risposta in corridoio di Sinner.

15-30 Gran accelerazione di rovescio dell’azzurro.

15-15 Rovescio lungo di Fucsovics dal centro del campo.

15-0 Ottima prima del magiaro.

INIZIO QUARTO SET

19.21 Match infinito sul campo 18 dove a seguire giocherà Fabio Fognini contro Albert Ramos-Vinolas: Marton Fucsovics conquista il terzo parziale vincendo per 7 giochi a 5 grazie all’unico break del set ottenuto nel 12° gioco.

FINE TERZO SET

5-7 TERZO SET MARTON FUCSOVICS! ERRORE DI SINNER DAL CENTRO DEL CAMPO

30-40 Gran prima dell’azzurro.

15-40 DUE SET POINT FUCSOVICS! Game complicatissimo.

15-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI SINNER!

0-30 Altro diritto steccato dall’azzurro in uscita dal servizio.

0-15 Diritto lungo di Sinner.

5-6 Fucsovics si assicura di disputare il tie-break.

40-15 Diritto profondo in risposta dell’italiano.

40-0 Risposta lunga di Sinner.

30-0 L’italiano esagera da fondocampo con il diritto.

15-0 Servizio e diritto del magiaro che chiude a rete a volo.

5-5 Game fondamentale vinto dall’italiano.

40-15 Servizio e diritto in controbalzo dell’italiano.

30-15 Fucsovics gioca profondo: rovescio lungo di Sinner.

30-0 CHE RECUPERO DI SINNER!!!! Prima si supera con il diritto e poi passa l’avversario con il rovescio diagonale.

15-0 Servizio e rovescio dell’azzurro.

4-5 Fucsovics tiene il servizio e conduce il set.

40-15 Risposta lunga dell’italiano.

30-15 PASSANTE DI DIRITTO DI SINNER! Servizio e diritto del magiaro che non chiude la volée di diritto.

30-0 Servizio esterno di Fucsovics.

15-0 Gran prima del #48 al mondo.

4-4 Regge la pressione il #23 al mondo.

40-15 Doppio fallo dell’azzurro.

40-0 Seconda potente di Sinner: risposta lunga di Fucsovics.

30-0 Ottima prima dell’italiano.

15-0 Largo il rovescio diagonale dell’ungherese.

3-4 Si salva Fucsovics in un match molto tirato sin qui.

AD-40 Buona prima del magiaro.

40-40 Contropiede efficace di Fucsovics; sbilanciato Sinner con il rovescio.

40-AD Altra risposta micidiale del classe 2001.

40-40 Rovescio lungo dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Gran risposta dell’azzurro.

30-30 Lunga la risposta di Sinner.

15-30 PASSANTE DI SINNER! RECUPERO IN CORSA DELL’AZZURRO

15-15 Gran diritto in risposta di Sinner.

15-0 CHE DIFESA DI FUCSOVICS! Sinner muove l’avversario e lo chiama a rete ma il back di rovescio supera l’azzurro.

3-3 Ottimo turno di servizio del classe 2001.

40-15 Che profondità del #48 al mondo che trova il vincente con il diritto lungolinea.

40-0 Altro servizio vincente di Sinner.

30-0 Gran prima dell’italiano.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

2-3 Servizio a zero per il #48 al mondo.

40-0 Servizio vincente dell’ungherese.

30-0 Ace di Fucsovics.

15-0 Gran prima del magiaro.

2-2 L’azzurro resta attaccato al match.

40-30 Gran cambio di direzione di Sinner in uscita dal servizio.

30-30 Ottima prima dell’italiano.

15-30 PASSANTE DI FUCSOVICS! Bravissimo l’ungherese dopo il nastro dell’azzurro.

15-15 Servizio e diritto di Sinner.

0-15 Ottima risposta del magiaro.

1-2 Turno agevole anche per il #48 al mondo.

40-30 Bruttissima variazione con lo slice dell’italiano dal centro del campo.

30-30 Gran diagonale di Sinner e diritto sul nastro del magiaro.

30-15 Passante di rovescio che resta alto di Sinner dopo la discesa a rete di Fucsovics.

15-15 Servizio e diritto del magiaro.

0-15 Gran contropiede con il rovescio di Sinner.

1-1 Il classe 2001 finalmente ottiene un turno agevole al servizio.

40-15 Buona prima dell’azzurro.

30-15 Servizio potente dell’italiano.

15-15 Diritto lungolinea in corridoio dell’ungherese.

0-15 Scappa via il diritto di Sinner dal centro del campo.

0-1 Si salva il magiaro che dopo 20 minuti porta a casa il gioco.

AD-40 CHE ROVESCIO DI FUCSOVICS! Gran lungolinea dell’ungherese.

40-40 DOPPIO FALLO FUCSOVICS! Match assurdo sul campo 18…

AD-40 Non trova continuità l’italiano: contropiede sul nastro dopo la risposta profonda.

40-40 Lungo il rovescio in risposta dell’azzurro.

40-AD ALTRA CHANCE SINNER! Diagonale di diritto vinta dall’azzurro.

40-40 Altra gran risposta dell’azzurro: in difficoltà in uscita dal servizio l’ungherese.

AD-40 Ace del magiaro.

40-40 Spinge troppo Fucsovics con il diritto che termina lungo.

AD-40 Scappa via il diritto di Sinner.

40-40 Servizio e diritto a sventaglio dell’ungherese.

40-AD PALLA BREAK SINNER!

40-40 Gran recupero di Sinner sulla palla corta del magiaro.

40-30 Ottima prima dell’ungherese.

30-30 Pessima risposta dell’azzurro sulla seconda avversaria.

15-30 Risposta centrale e penetrante di Sinner.

15-15 Risposta lunga dell’azzurro.

0-15 Doppio fallo del #48 al mondo.

0-0 Al servizio il magiaro.

INIZIO TERZO SET

18.29 Si riprende!

18.25 Pausa per l’azzurro che usufruisce degli spogliatoi.

18.23 Marton Fucsovics torna in partita sfruttando gli alti e bassi dell’azzurro che non trova la prima e alla fine perdendo tre volte il servizio, esce sconfitto nella lotta del secondo set.

FINE SECONDO SET

3-6 BREAK FUCSOVICS! SECONDO SET DEL MAGIARO!

15-40 DUE SET POINT FUCSOVICS! Gran diritto in risposta del magiaro.

15-30 SUL NASTRO IL DIRITTO IN PASSANTE DI SINNER!

15-15 PRODEZZA DI SINNER! L’azzurro attacca con il diritto diagonale e chiude in controtempo con la volée di rovescio.

0-15 Sinner esce stremato e perde lo scambio sulla diagonale di rovescio.

3-5 SINNER RECUPERA UN BREAK! Gran diritto giocato in corsa dall’azzurro che copre benissimo la rete.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER! CHE DIFESA DELL’AZZURRO! Diritto profondo di Fucsovics ma rovescio pazzesco dell’italiano.

0-30 Rovescio largo del magiaro in uscita dal servizio.

0-15 Scappa via il diritto di Fucsovics.

2-5 ARRIVA IL BREAK! Quante occasioni sprecate dall’azzurro che continua a non trovare la prima…

40-AD GAME INFINITO SUL CAMPO 18! Gran risposta dell’ungherese.

40-40 Servizio e contropiede vincente dell’azzurro.

40-AD SECONDA PALLA BREAK FUCSOVICS!

40-40 Altra risposta profonda sulla seconda e quinta parità.

AD-40 Ace dell’azzurro.

40-40 Male Sinner anche in questo turno di servizio: rovescio lungo in uscita dal servizio.

AD-40 Risposta lunga dell’ungherese.

40-40 Sinner continua a soffrire le variazioni del magiaro.

AD-40 Scappa via la risposta dell’ungherese.

40-40 Gran prima centrale di Sinner.

40-AD BREAK POINT FUCSOVICS! Il magiaro può strappare il servizio.

40-40 Risposta profonda di Fucsovics: male Sinner in uscita dal servizio.

40-30 PASSANTE DELL’UNGHERESE! Si ferma sulla racchetta il recupero con la volée dell’azzurro.

40-15 Scappa via il diritto diagonale di Fucsovics.

30-15 Servizio e diritto di Sinner.

15-15 Ottimo rovescio diagonale del #48 al mondo.

15-0 Risposta lunga del magiaro.

2-4 Servizio a zero del #48 al mondo.

40-0 Buon servizio di Fucsovics.

30-0 Servizio e diritto dell’ungherese.

15-0 Ottima prima del magiaro.

2-3 BREAK FUCSOVICS! Altro passaggio a vuoto di Sinner.

30-40 PALLA BREAK FUCSOVICS! Male Sinner in uscita dal servizio.

30-30 Gran accelerazione di Fucsovics e chiusura a rete.

30-15 Serve&volley vincente di Sinner.

15-15 Rovescio lungolinea in rete dell’ungherese.

0-15 Gran diritto lungolinea in risposta del magiaro.

2-2 Seconda di Fucsovics e palla corta vincente.

40-15 Servizio e diritto del magiaro.

30-15 Servizio e diritto di Fucsovics che chiude con lo smash.

15-15 Brutto diritto in rete di Sinner dal centro del campo.

0-15 Quarto doppio fallo di Fucsovics.

2-1 Rimonta nel game dell’azzurro che si salva.

40-30 Servizio e diritto di Sinner che chiude a volo.

30-30 Risposta in corridoio di Fucsovics.

15-30 Gran prima dell’azzurro.

0-30 Errore in uscita dal servizio di Sinner.

0-15 Gran rovescio lungolinea di Fucsovics che chiude a volo nei pressi della rete.

1-1 Turno a zero anche per Fucsovics.

40-0 Ace del #48 al mondo.

30-0 Scambio dominato dal magiaro con il diritto e chiusura diagonale.

15-0 Servizio e diritto di Fucsovics.

1-0 Servizio a zero dell’italiano.

40-0 Ottima prima dell’azzurro.

30-0 Servizio e diritto di Sinner.

15-0 Ottimo scambio vinto da Sinner con la profondità di rovescio.

INIZIO SECONDO SET

17.47 Jannik Sinner conquista un primo set complicatissimo sul campo 18 contro Marton Fucsovics. Nonostante i due break subiti, strappa tre volte il servizio avversario crescendo in risposta e conquistando il parziale per 7 giochi a 5.

FINE PRIMO SET

7-5 PRIMO SET JANNIK SINNER! L’AZZURRO STRAPPA IL SERVIZIO

40-AD SET POINT SINNER! CHE ROVESCIO DIAGONALE DELL’AZZURRO. Cambio ritmo impressionante.

40-40 Risposta profonda di Sinner: game cruciale.

40-30 Di poco lungo il rovescio in spinta di Sinner.

30-30 Ottima prima del magiaro.

15-30 Gran rovescio diagonale dell’azzurro.

15-15 Risposta profonda di Sinner: lento il magiaro.

15-0 Ottima prima del magiaro.

6-5 Servizio a zero di Sinner che si assicura di disputare il tie-break.

40-0 Scappa via la palla corta in back di Fucsovics.

30-0 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

5-5 Altro turno a zero per il #48 al mondo.

40-0 Altro servizio esterno.

30-0 Gran prima del magiaro.

15-0 Sul nastro il diritto diagonale di Sinner.

5-4 Servizio e palla corta dell’azzurro: il magiaro deve restare nel set.

40-15 Gran prima di Sinner.

30-15 Risposta lunga di Fucsovics.

15-15 Ottima difesa di Sinner e chiusura a rete.

0-15 Gran diritto diagonale del magiaro.

4-4 Ace di Fucsovics.

AD-40 Servizio e diritto diagonale dell’ungherese.

40-40 CHE RISPOSTA DI SINNER, ANCORA! L’azzurro ricama le righe.

40-30 Gran diritto diagonale dell’ungherese che supera la difesa di Sinner.

30-30 LUNGO IL DIRITTO DI SINNER! A campo aperto errore evitabile dell’azzurro.

15-30 Risposta in corridoio di Sinner.

0-30 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DI SINNER! Lungo il recupero del magiaro.

0-15 Doppio fallo di Fucsovics.

4-3 Bravissimo Sinner che torna a vincere un game.

40-15 Servizio e rovescio diagonale di Sinner.

30-15 In corridoio il diritto difensivo del magiaro.

15-15 Rovescio in back lungo del magiaro.

0-15 PRODEZZA DI FUCSOVICS! Lob pazzesco del magiaro dopo il diritto di Sinner.

3-3 Altro game a zero: passaggio a vuoto di Sinner.

40-0 Grande scambio dominato da Fucsovics con il diritto dal centro del campo: lungo il recupero dell’azzurro.

30-0 Stesso schema vincente del #48 al mondo.

15-0 Servizio e diritto dell’ungherese.

3-2 BREAK FUCSOVICS! Gioco disastroso di Sinner al servizio senza mai trovare la prima.

0-40 TRE PALLE BREAK FUCSOVICS! Ottimo game in risposta dell’ungherese sin qui.

0-30 Scappa via il rovescio diagonale dell’azzurro dal centro del campo.

0-15 Servizio e rovescio lungo di SInner.

3-1 SINNER SHOW SUL CAMPO 18! Iper aggressivo in risposta, scambio dominato con il diritto e attacco in controtempo vincente chiudendo con la volée di diritto.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Errore dell’ungherese in uscita dal servizio.

30-30 Servizio e diritto diagonale dell’ungherese.

15-30 Doppio fallo del magiaro.

15-15 Ottima prima di Fucsovics.

0-15 Diritto a sventaglio lungo di Fucsovics.

2-1 Bravissimo Sinner a confermare il break!

40-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

30-15 Bravissimo Sinner a gestire in difesa le bordate avversarie: diritto lungo dell’ungherese.

15-15 Lungo il recupero in back di rovescio del magiaro.

0-15 Doppio fallo anche dell’azzurro.

1-1 CONTROBREAK IMMEDIATO SINNER! Doppio fallo del #48 al mondo.

40-AD ALTRA PALLA BREAK! Rovescio in rete dell’ungherese.

40-40 CHE RECUPERO DI FUCSOVICS! Attacco di Sinner e recupero di rovescio sulla discesa a rete dell’azzurro.

40-AD ALTRA CHANCE SINNER! Chiusura nei pressi della rete di un Sinner aggressivo.

40-40 Finisce lungo il diritto in avanzamento dell’italiano.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Gran risposta profonda dell’azzurro.

30-30 Ace del #48 al mondo.

15-30 Che accelerazione di Sinner con il diritto dopo la profondità in risposta.

15-15 Fucsovics vince la diagonale di rovescio.

0-15 Bravissimo Sinner con il rovescio sul cambio di direzione del magiaro.

0-1 BREAK IN PARTENZA PER FUCSOVICS! Diritto in corridoio dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK FUCSOVICS! Inizio a rilento del classe 2001.

30-30 Scappa via la risposta dell’ungherese.

15-30 Ottima prima di Sinner.

0-30 Ottima partenza del magiaro: risposta profonda e chiusura a rete.

0-15 Servizio e rovescio in rete dell’azzurro.

0-0 Si comincia sul campo 18! Con 5 ore di ritardo, al via il primo turno di Sinner e Fucsovics.

INIZIO PRIMO SET

17.00 Batterà Sinner dopo il sorteggio: tutto pronto per l’esordio dell’azzurro a Wimbledon.

16.58 Al via il riscaldamento dell’azzurro e del magiaro finalmente!

16.57 Sul campo 1 invece, dopo la vittoria di Aryna Sabalenka su Niculescu per 6-1 6-4, sono scesi in campo Stefanos Tsitsipas e Francis Tiafoe: l’americano è in vantaggio 6-4 2-3.

16.55 Novak Djokovic ha raggiunto il secondo turno battendo il padrone di casa Jack Draper che dopo avergli procurato lo spavento iniziale, si scioglie come neve al sole: il serbo vince 4-6 6-1 6-2 6-2 sul Centrale.

16.53 Si attende solo l’ingresso in campo di Jannik Sinner e Marton Fucsovics.

16.51 Si riscaldano alcuni giocatori sui campi secondari! Si vedono spiragli nel Regno Unito.

16.48 Tra 10 minuti probabilmente si gioca! Si attendono notizie da Wimbledon.

16.34 Pare ci sia una finestra di 2-3 ore senza pioggia in Gran Bretagna: dalle 17 si potrebbe cominciare a giocare.

16.27 Stanno scoprendo i campi e soprattutto non ci sono state più comunicazioni. Si vede la luce nel Regno Unito!

16.15 Intanto sono stati cancellati i primi match di giornata: Evans-Lopez, Buzarnescu-V. Williams (2), Shapovalov-Kohslchreiber (3), Ka. Pliskova-Zidansek, Sakkari-Rus (12), Mertens-Dart (18), Herbert-Andujar (4), Lajovic-Simon (5), Li-Podoroska, Jabeur-Peterson (7), Vekic-Potapova (9), Martincova-Riske, Zhang-Hoang (11), Korda-de Minaur (14), Rogers-Stosur (15), Zhu-Barthel (17).

16.03 Campi esterni al momento scoperti ma non ci sono notizie se si gioca o meno. Intanto Tiafoe e Tsitsipas sono sul campo 1.

15.36 Ecco l’ufficialità: non si gioca prima delle 16 e soprattutto teloni di nuovo gonfiati sui campi minori.

15.34 Non ci sono i margini per giocare all’aperto al momento: si attende il nuovo ritardo.

15.02 Non si gioca prima delle 15.30: inizio complicato per gli organizzatori di Wimbledon.

15.00 Campi ancora coperti dai teloni per via della pioggia. Si attendono nuove comunicazioni.

14.30 Ecco il nuovo aggiornamento: non si comincia prima delle 15 sui campi outdoor.

14.25 Al momento non ci sono novità da Londra: intanto tra 5 minuti scenderà in campo il campione uscente Novak Djokovic.

14.04 Si comincia sul campo 1! Niculescu e Sabalenka si sfidano come match d’esordio: i match outdoor non cominciano prima delle 14.30 italiane.

13.49 A breve si saprà qualcosa in più sul programma odierno di Wimbledon: si giocherà sicuramente sui campi con il tetto.

13.24 Ulteriori novità da Wimbledon: non si gioca prima delle 14.

13.06 Non si riprende prima delle 13.30 all’All England Club!

12.58 Nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’organizzazione: rinviato l’ordine di gioco a causa del maltempo.

12.38 Restate con noi dunque per ulteriori aggiornamenti!

12.35 16 gradi a Wimbledon e pioviggine a Londra: non ci sono miglioramenti nelle previsioni meteo.

12.32 Non ci sono novità a Wimbledon al momento: il ritardo di mezz’ora pare non essere stato rispettato.

12.30 Per il resto ha ottenuto gli ottavi di finale a Lione perdendo contro Arthur Rinderknech e i sedicesimi di finale sia a Madrid che a Roma uscendo di scena contro Alexei Popyrin e Rafael Nadal.

12.27 Jannik Sinner sin qui ha disputato un’annata altalenante ma comunque con la finale a Miami, la prima 1000 in carriera, la semifinale a Barcellona perdendo contro Stefanos Tsistipas e la vittoria a Melbourne 1 a inizio anno contro Stefano Travaglia.

12.24 Sul cemento invece l’azzurro ha ottenuto un secondo turno e un primo turno quest’anno agli Australian Open per poi uscire al primo turno a Flushing Meadows.

12.21 Settimo Slam per Jannik Sinner che esordisce a Wimbledon dopo la delusione del Roland Garros dov’è uscito contro Rafael Nadal non riuscendo a bissare i quarti di finale dell’autunno 2020.

12.18 Agli ottavi ci potrebbe essere poi la sfida contro Andrey Rublev, in un lato di tabellone dove c’è anche Fabio Fognini, anch’egli con un sorteggio fattibile sino al quarto turno.

12.15 Tornando alla sfida tra Sinner e Fucsovics, il terzo turno potrebbe vedere un terzo turno considerando la presenza di Cecchinato dal lato dell’azzurro ma occhio alla presenza della testa di serie #9 Diego Schwartzman.

12.12 Inoltre, scenderanno in campo Stefano Travaglia contro Pedro Martinez sul campo 9 come secondo match e Fabio Fognini contro Albert Ramos-Vinolas come terzo match sul campo 18. Infine, Marco Cecchinato sfida Liam Broady sul campo 3.

12.10 13 italiani in totale a Wimbledon, con 5 giocatori in campo oggi: oltre la sfida di Sinner, Andreas Seppi giocherà sul campo 10 contro Joao Sousa come primo match.

12.07 Dalle ore 13 inglesi invece sul Campo 1 giocheranno Monica Niculescu contro Aryna Sabalenka, Stefanos Tsitsipas contro Francis Tiafoe e Iga Swiatek che sfiderà Su-Wei Hsieh.

12.05 Sul Campo Centrale giocheranno a partire dalle 13.30 inglesi il campione uscente Novak Djokovic contro Jack Draper, Sloane Stephens contro Petra Kvitova e Andy Murray infine sfiderà Nikoloz Basilashvili.

12.03 Si giocheranno sicuramente le partite sul Centrale e sul Campo 1 considerando le coperture: i programmi vedono i migliori sfidarsi sui campi principali inglesi.

12.01 Intanto primi ritardi nel torneo più famoso al mondo: la pioggia porterà a un inizio ritardato di circa 30 minuti.

12.00 Nella Race verso Torino invece, l’ungherese è #31 e in caso di vittoria otterrebbe 35 punti per un totale di 795 punti.

11.58 Il magiaro è attualmente #48 al mondo e in caso di vittoria quest’oggi non guadagnerebbe posizioni ma virtualmente è già #46 al mondo.

11.56 Quarta presenza nel terzo Slam dell’anno per l’ungherese, reduce dagli ottavi di finale ad Eastbourne persi contro il sudcoreano Kwon Soon-woo, poi semifinalista contro il futuro vincitore Alex de Minaur. Male a Stoccarda invece, uscendo di scena al primo turno contro Ugo Humbert.

11.54 Marton Fucsovics torna ai Championships dove ha raggiunto il secondo turno nel 2019: il magiaro uscì di scena al quinto set contro Fabio Fognini dopo l’esordio vittorioso contro l’austriaco Dennis Novak.

11.52 Infine, il classe 2001 comanda la classifica nella corsa alle Next Gen Finals di Milano: 1520 punti per l’azzurro che conduce davanti a Felix Auger-Aliassime e Sebastian Korda. Quarto Lorenzo Musetti: azzurri presenti in massa!

11.50 Jannik Sinner infatti ha 1520 punti e davanti a sé c’è Aslan Karatsev con 1785 punti: la corsa verso Torino è più agguerrita che mai!

11.48 L’assenza del canadese e di David Goffin, potrebbe aiutare l’azzurro a rientrare in top20: l’azzurro inoltre punta alla top8 nella Race verso Torino essendo al momento in nona posizione.

11.46 La testa di serie #19 del torneo è attualmente #23 al mondo, frenando un po’ l’ascesa dopo la leggera flessione recente: in caso di vittoria, l’italiano si porterebbe a 8 punti dalla 22esima posizione occupata da Milos Raonic.

11.44 Il classe 2001 inoltre ha disputato il torneo di doppio in coppia con Feliciano Lopez perdendo contro Mate Pavic e Nikola Mektic dopo la vittoria sui padroni di casa Dan Evans e Jonny O’Mara.

11.42 L’azzurro è reduce dall’eliminazione al primo turno contro il britannico Jack Draper al Queen’s in due set gestiti non benissimo perdendo con un doppio 7-6.

11.40 Debutto per Jannik Sinner nel torneo di tennis più celebre al mondo. Esordio come testa di serie a Wimbledon come Alejandro Davidovich Fokina e Aslan Karatsev al primo tentativo.

11.38 Il tennista azzurro vinse in Bulgaria per 6-2 6-4, ottenendo la rivincita dopo la sconfitta al secondo turno agli Australian Open quando il magiaro vinse 6-4 6-4 6-3.

11.36 Terzo confronto tra i due giocatori, con il bilancio in perfetta parità sull’1-1 dopo i match giocati entrambi nel 2020: l’azzurro ha vinto l’incrocio in Bulgaria a Sofia al primo turno nel percorso verso il primo titolo ATP.

11.34 In palio il secondo turno del torneo più celebre al mondo: al prossimo turno il vincente sfiderà uno tra Jiri Vesely e Yannick Hanfmann, in campo sul campo 16 alle 12.

11.32 Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 12.00 italiane, o meglio le 11.00 locali, sul Court 18 del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

11.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics, sfida valida per il primo turno del torneo singolare maschile di Wimbledon in Gran Bretagna.

Foto: LaPresse