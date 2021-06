LIVE Croazia-Spagna 3-5, Europei 2021 in DIRETTA: Morata ed Oyarzabal regalano i quarti dopo i supplementari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CROAZIA: Livakovic 4.5; Juranovic 5 (74′ Brekalo 5.5), Vida 6, Caleta-Car 6, Gvardiol 5; Kovacic 6 (79′ Budimir 6.5), Brozovic 6; Vlasic 6 (79′ Pasalic 7), Modric 7 (114′ Ivanusec sv), Rebic 5.5 (67′ Orsic 7); Petkovic 5 (46′ Kramaric 6.5).

SPAGNA: Unai Simon 5.5; Azpiliqueta 6.5, Laporte 6, Eric Garcia 6 (72′ Pau Torres 6.5), Gayà 6.5 (79′ Jordi Alba 6); Pedri 7, Busquets 6.5, Koke 6.5 (79′ Fabian Ruiz 6.5); Sarabia 6.5 (71′ Olmo 7.5), Morata 8, Fernan Torres 7.5 (88′ Oyarzabal 6.5).

20.34 Triplice fischio, stavolta quello definitivo. La Spagna, dopo 120 minuti, batte la Croazia per 5-3 e va agli ottavi di finale. E potrebbe trovare la Francia, favorita questa sera sulla Svizzera!

120+1′ Un minuto di recupero. Intanto, Morata ci prova ancora sul primo palo ma è di nuovo esterno della rete.

120′ PALO DI DANI OLMO A GIRO! Ci provano anche Oyarzabal e Fabian Ruiz ma niente da fare.

118′ La Croazia tenta gli ultimi assalti. Brekalo mette in mezzo dalla destra, non la prende nessuno con Unai Simon che blocca in scivolata.

116′ MORATA! Pulisce un pallone per avanzare in contropiede sulla sinistra. Pressato poi da Caleta-Car, calcia sul primo palo con Livakovic che respinge.

114′ Cambio Croazia: fuori Modric, tra gli applausi, dentro Ivanusec.

113′ Giro palla composto della Spagna che controlla tutte le situazioni per gestire il risultato.

111′ Fabian Ruiz recupera palla su Modric con grande posizione.

109′ Fallo di Vida su Morata a centrocampo.

108′ Stasera abbiamo visto ben 8 gol tra le due squadre. Ci sono ancora poco più di 10 minuti per poter raggiungere un Francia-Jugoslavia 4-5 di Euro 60, la partita con più gol nella storia degli Europei.

107′ Con la rete del momentaneo 3-4, Morata ha raggiunto Fernando Torres al primo posto dei marcatori della Nazionale spagnola agli Europei.

106′ BUDIMIR! Orsic porta palla, in avanti per Budimir che con il sinistro incrocia sul secondo palo ma la palla sfiora il palo!

20.18 Inizia il secondo tempo supplementare.

20.15 Finisce il primo tempo supplementare. Spagna che ha segnato due gol dopo i 90′ regolamentari con Morata e Oyarzabal, risultato sul 3-5.

105+1′ Un minuto di recupero per il primo supplementare. Morata recupera palla sulla destra, va fino in fondo ma viene fermato da Vida.

105′ Secondo assist di Dani Olmo dalla destra, Oyarzabal controlla, avanza e batte Livakovic sul filo del fuorigioco. 3-5 Spagna!

104′ È 3-5 CON OYARZABAL!

103′ Kramaric calcia, è facile e centrale per Unai Simon.

102′ Cambio Spagna: fuori Busquets, dentro Rodri.

101′ Cross di Dani Olmo dalla destra per Morata: controllo, Brekalo lo perde, e lo spagnolo spara il sinistro di collo pieno. È imparabile per Livakovic, 4-3!

100′ MORATAAAAAA!

97′ Subito dall’altro lato con Dani Olmo: conclusione rasoterra, non molto potente, respinta da Vida col tacco e un po’ di fortuna, dato che stava guardato da tutt’altra parte!

96′ UNAI SIMON SALVA TUTTO! Doppia finta di Orsic sulla sinistra che mette a sedere Azpiliqueta, mette in mezzo per Kramaric e Unai Simon respinge con un gran riflesso!

96′ Cross di Oyarzabal dalla destra, Livakovic presente.

95′ Possesso palla della Spagna nella propria metà campo.

93′ Fallo di Busquets su Gvardiol. Punizione Croazia dopo la linea di centrocampo.

92′ ORSIC! Traversone dalla sinistra di Kramaric, tocco in area per Orsic che di prima, e a giro, sfiora la traversa. Unai Simon era comunque nella traiettoria.

92′ Entrambe le squadre hanno ancora un cambio a disposizione.

91′ Si parte, iniziano i tempi supplementari!

19.54 Triplice fischio: 3-3 tra Croazia e Spagna, si va ai tempi supplementari. Altri 30′ da giocare per un solo posto ai quarti di Euro 2020!

90+6′ Oyarzabal tenta la magia dalla distanza ma calcia male. Reclama una spinta da dietro che lo coordina non al meglio al momento del tiro.

90+5′ Assurdo come all’1-3 sembrava terminare in discesa per la Spagna.

90+4′ Dani Olmo tenta la girata da fuori ma calcia, anche lui, largo. E Livakovic ai suoi chiede calma.

90+3′ Cross dalla sinistra di Orsic, grande inserimento di Pasalic che di testa fa 3-3! Finale di fuoco a Copenaghen.

90+3′ LA CROAZIA PAREGGIAAAAAAA!

90+2′ Kramaric servito in verticale, calcia largo ma era in fuorigioco.

90+1′ Sono 6 i minuti di recupero.

90′ La Croazia vuole il pareggio e ci crede. Brekalo in fuorigioco sulla destra.

89′ La Spagna ha segnato solo un gol nelle prime due partite di Euro 2020, rispetto agli 8 (8!) delle due successive. Qualcosa sembra si sia sbloccato.

88′ Cambio Spagna: fuori Ferran Torres, dentro Oyarzabal.

87′ Pedri subisce fallo da Budimir a centrocampo. Punizione Spagna.

86′ Modric, serve dal primo palo in mezzo all’area. Ben due tentativi davanti la porta: Budimir murato, segna Orsic sulla ribattuta, dopo il check della Var. 2-3!

85′ GOL DELLA CROAZIA!

84′ Dani Olmo tenta il pallonetto su Livakovic: è semplice per il portiere che legge la situazione.

83′ Caleta-Car falloso su Morata, e cerca anche il duello verbale.

82′ Fabian Ruiz guadagna una punizione per la Spagna dopo un contrasto con Kramaric.

81′ Statistica interessante riguardo l’autogol di Pedri (il momentaneo 1-0 croato). È arrivato da una distanza di 44,9 metri, il più lontano in assoluto della storia degli Europei.

80′ Doppio cambio anche per la Croazia: fuori Kovacic e Vlasic, dentro Budimir e Pasalic.

79′ Doppio cambio Spagna: fuori Gayà e Koke, dentro Jordi Alba e Fabian Ruiz.

78′ Punizione battuta subito dalla sinistra, lancio dall’altra parte per Ferran Torres che scatta verso la porta. Gvardiol butta subito la borraccia, perché stava ancora bevendo, ma non riesce a recuperare il giocatore spagnolo. Davanti Livakovic, non sbaglia: 3-1!

77′ 3-1 PER LA SPAGNA!

76′ Entrano i sanitari in campo per Gayà, dopo che Brekalo ha abbattuto Pedri in mezzo al campo.

75′ Gayà a terra nella sua posizione. Vorrebbe fermare il gioco ma nessuno lo ascolta!

74′ Cambio Croazia: fuori Juranovic, dentro Brekalo. La Croazia si sistema con il 3-4-3.

73′ Morata colto in fuorigioco sotto porta. Aveva segnato, anche con l’aiuto del palo, ma con la consapevolezza di essere oltre la linea.

72′ Dentro anche Pau Torres, al posto di Eric Garcia.

71′ Cambio Spagna: fuori Sarabia, dentro Dani Olmo.

70′ Fallo di Brozovic su Koke, punizione Spagna.

69′ Kramaric rientra dalla sinistra e tira, Unai Simon respinge con i piedi, ma il croato era oltre la linea del fuorigioco.

68′ Gvardiol! Servito sul primo palo, calcia, ma Unai Simon ha un ottimo riflesso, nonostante la copertura della sua difesa. Pallone trattenuto.

67′ Cambio Croazia: fuori Rebic, dentro Orsic.

65′ Brozovic gira sulla sinistra per Rebic, che però calcia male, rasoterra, debole per Unai Simon.

64′ Sarabia cerca ancora Morata all’interno dell’area, palla respinta.

62′ La Spagna non si stanca: ancora possesso palla, in cerca del tris.

60′ Fallo di mano di Rebic in un contrasto con Azpiliqueta. Punizione Spagna.

59′ È il primo gol con la Nazionale spagnola per il difensore del Chelsea.

58′ Pedri, dal limite, allarga a sinistra per Ferran Torres. Il suo cross è perfetto per Azpiliqueta, che da pochi passi insacca facilmente di testa. 2-1!

57′ SPAGNA IN RETE!

56′ Pallone sostituito, si riprende con una punizione per la Spagna da sinistra.

55′ Koke allarga per Ferran Torres, ma il pallone si buca.

54′ Fallo di Caleta-Car su Morata. Il croato viene richiamato dall’arbitro.

52′ Ferran Torres serve in mezzo dalla sinistra, Sarabia tenta la sponda col piattone verso Morata, posizionato più centrale alla porta, ma il pallone arriva a Livakovic.

50′ La Parken Arena di Copenaghen sta ospitando i tifosi al 60% della sua capienza totale.

49′ La UEFA ha rettificato l’autogol della Spagna: non Unai Simon, ma l’autore del retropassaggio maledetto, cioè Pedri.

48′ Koke batte una punizione dai 25 metri, ma non trova nessuno in area di rigore. Il pallone rimane comunque in possesso della Spagna.

47′ Laporte serve all’indietro per Unai Simon, e il pubblico croato “spinge” per un altro autogol.

46′ Inizia il secondo tempo!

19.03 Cambio Croazia: fuori Petkovic, dentro Kramaric.

19.02 Le due squadre rientrano in campo per la ripresa.

18:47 Finisce il primo tempo: 1-1 tra Croazia e Spagna! All’errore di Unai Simon, ha risposto Sarabia.

45+1′ Sarabia, dalla destra, serve Morata in area. Controllo, sistema il pallone sul destro ma spara alto, pressato dalla difesa.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Kovacic verticalizza per Rebic in verticale ma Unai Simon esce e spazza il pallone.

42′ Ci prova Koke dalla distanza, palla larga.

40′ La Spagna ora vuole rimontare prima dell’intervallo.

39′ Ancora Gayà da fuori: diagonale da sinistra sul secondo palo respinto da Livakovic, ma sulla respinta c’è Sarabia in mezzo all’area che ha tutto il tempo di piazzarla in rete, 1-1!

38′ PAREGGIO DELLA SPAGNA!

37′ Sugli sviluppi, Gayà calcia da fuori e trova in area Azpiliqueta. Ne è venuto fuori quasi un assist, ma il pallone è rimbalzato sul fondo.

36′ Ferran Torres chiuso a destra in angolo.

33′ Al momento sono 4 le qualificate ai quarti di finale di Euro 2020: Belgio, Italia (contro venerdì), Repubblica Ceca e Danimarca (contro sabato).

32′ Fallo in attacco, rimessa dal fondo.

31′ Caleta-Car chiude col fisico Morata in area di rigore. Angolo Spagna da sinistra.

30′ La Spagna cerca di ricostruire qualcosa con il solito possesso palla, dopo aver accusato il colpo dello sfortunato 1-0.

28′ Kovacic commette fallo su Koke, l’arbitro grazia il croato.

26′ KOVACIC! Calcia dal vertice sinistro dell’area in mezzo a un paio di avversari ma il pallone vola oltre la traversa.

25′ Vlasic scatta sulla destra, entra in area, ma davanti al portiere spara sull’esterno della rete.

24′ L’errore di Unai Simon permette a Euro 2020 di raggiungere tutte le altre edizioni degli Europei in autogol realizzati (9).

23′ Adesso la Croazia cerca di sfruttare l’onda del vantaggio.

21′ Retropassaggio di Pedri per Unai Simon, che non stoppa il pallone, con quest’ultimo che termina lentamente in rete. Autogol del portiere, 1-0 Croazia!

20′ INCREDIBILE VANTAGGIO DELLA CROAZIA!

19′ Ferran Torres crossa dalla destra per Morata in area. L’attaccante della Juventus stacca male, ma l’arbitro ferma tutto.

16′ KOKE! Pedri verticalizza direttamente in area per Koke che calcia addosso a Livakovic. Palla comunque in angolo, ma che chance.

15′ Rebic non trova il pallone dopo un servizio lungo la sinistra.

13′ Buona azione della Spagna con Morata, servito in area, serve col tacco Sarabia più arretrato che però spara sull’esterno della rete alla destra di Livakovic.

10′ Vlasic recrimina un fallo per una trattenuta di Gayà, tutto regolare per l’arbitro.

8′ La Spagna continua a portare palla sotto i fischi dei tifosi croati.

6′ Koke non riesce a coordinarsi dopo una sponda in area dalla destra di Fernan Torres. Gvardiol rimane a terra, per un po’ di tempo, dopo che ha tentato di pressare l’attacco spagnolo. Poi si rialza.

3′ Fernan Torres e Azpiliqueta non si intendono sulla fascia destra. Fallo laterale.

2′ La Spagna gestisce con calma il pallone.

1′ Inizia la partita!

17:58 Applausi del pubblico, tra poco si inizia a far rotolare il pallone.

17:56 Adesso, l’inno croato, “Lijepa naša domovino”.

17:55 Squadre entrate in campo. Inni nazionali: si parte con quello della Spagna, la Marcia Reale.

17.50 Nel 2019, si sono trovate assieme nello stesso girone di Nations League. Anche in quest’occasione, una vittoria per parte in favore della squadra che ha giocato in casa.

17:45 Le due Nazionali si sfidano per la terza volta in una fase finale della storia degli Europei. Un successo per parte: 1-0 spagnolo nel 2012, 2-1 croato nel 2016.

17:40 Chi passerà il turno affronterà ai quarti la vincente di Francia-Svizzera, sfida in programma stasera alle ore 21.

17.35 L’arbitro è il turco Cakir, assistito dai connazionali Duran e Ongun. Quarto uomo: Ekberg (Swe). Al Var, Dankert (Ger). Gli Avar sono i tedeschi Dingert e Gittelmann e il polacco Gil.

17.30 Il match si gioca alla Parken Arena di Copenaghen, in Danimarca.

17.00 La formazione ufficiale della Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpiliqueta, Laporte, Eric Garcia, Gayà; Pedri, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, Fernan Torres. CT: Luis Enrique.

16.55 La formazione ufficiale della Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Kovacic, Brozovic; Vlasic, Modric, Rebic; Petkovic. CT: Dalic.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Croazia-Spagna, partita di calcio valida per gli ottavi di finale di Euro 2020.

Se la Croazia ha deluso, sicuramente la Spagna ancor di più. Tanto possesso palla fine a se stesso, con molte occasioni sprecate davanti la porta. È la rappresentazione dello 0-0 con la Svezia, Nazionale che si era chiusa per portare a casa quel punticino. Poi l’1-1 con la Polonia di Lewandowski e il 5-0 alla Slovacchia che sembra, al momento, aver scacciato ogni fantasma. Secondo posto a 5 punti nel gruppo E dietro la Svezia, ma è oggi che arriva l’ora della verità.

Dopo il secondo posto al Mondiale 2018, la Croazia ha deluso le aspettative conquistando l’unica vittoria nel proprio gruppo D solo all’ultima giornata con la Scozia per 3-1. Al debutto, la sconfitta con la più quotata Inghilterra (1-0), anch’essa pronta ad aver mostrato fatica, e poi l’1-1 contro la Repubblica Ceca. Alla fine dei conti, i 4 punti conquistati ne hanno valso il secondo posto.

