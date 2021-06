LIVE Sinner-Fucsovics, Wimbledon 2021 in DIRETTA: debutto a Londra contro il solido ungherese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sinner-Fucsovics, Wimbledon 2021: programma lunedì 28 giugno, tv, programma, streaming – Wimbledon 2021, il tabellone di Jannik Sinner. Ostacoli insidiosi, ma nessuno specialista all’orizzonte – Wimbledon 2021, Matteo Berrettini l’italiano più adatto all’erba. Sinner e Sonego faticano. E Musetti...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics, sfida valida per il primo turno del torneo singolare maschile di Wimbledon in Gran Bretagna. Terzo confronto tra i due giocatori, con il bilancio in perfetta parità sull’1-1 dopo i match giocati entrambi nel 2020: l’azzurro ha vinto l’incrocio in Bulgaria a Sofia al primo turno nel percorso verso il primo titolo ATP. Il primo match è stato vinto dal magiaro in quel di Melbourne in tre set al secondo turno.

Debutto per Jannik Sinner nel torneo di tennis più celebre al mondo. Esordio come testa di serie a Wimbledon come Alejandro Davidovich Fokina e Aslan Karatsev al primo tentativo. L’azzurro è reduce dall’eliminazione al primo turno contro il britannico Jack Draper al Queen’s in due set gestiti non benissimo. Il #23 al mondo vuole riprendere a macinare turni e punti nel circuito ATP magari sfruttato i forfait di Milos Raonic e David Goffin per tornare in top20: l’azzurro insegue la top8 anche nella Race.

Marton Fucsovics torna ai Championships dove ha raggiunto il secondo turno nel 2019: il magiaro uscì di scena al quinto set contro Fabio Fognini dopo l’esordio vittorioso contro l’austriaco Dennis Novak. Quarta presenza nel terzo Slam dell’anno per l’ungherese, reduce dagli ottavi di finale ad Eastbourne persi contro il sudcoreano Kwon Soon-woo, poi semifinalista contro il futuro vincitore Alex de Minaur. Male a Stoccarda invece, uscendo di scena al primo turno contro Ugo Humbert.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics, sfida valida per il primo turno del torneo singolare maschile di Wimbledon in Gran Bretagna con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 12.00 italiane, o meglio le 11.00 locali, sul Court 18 del All England Lawn Tennis and Croquet Club. La sfida sarà disponibile in tv sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv. Buon divertimento!

Foto: LaPresse