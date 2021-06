LIVE Scozia-Repubblica Ceca 0-2, Europei calcio 2021 in DIRETTA: la doppietta di Schick manda al tappeto gli scozzesi. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per essere rimasti con noi. Buon proseguimento di serata con OA Sport.

LE PAGELLE DEL MATCH

SCOZIA (3-5-2): Marshall 5,5; Hanley 5, Cooper 5, Hendry 6,5 (dal 67′ McGregor sv); O’Donnell 5,5 (dal 79′ Forrest 6,5), Armstrong 6 (dal 67′ Fraser 6), McGinn 5, McTominay 5,5, Robertson 6,5; Dykes 5,5 (dal 79′ Nisbet 5,5), Christie 5 (dal 46′ Adams 5,5).

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik 6,5; Coufal 6,5, Celustka 6, Kalas 6,5, Boril 6; Soucek 6,5, Kral 6 (dal 67′ Holes 5,5); Masopust 5,5 (dal 72′ Vydra 6), Darida 6,5 (dall’87’Sevcik sv), Jankto 6,5 (dal 72′ Hlozek 6); Schick 8 (dall’87 Krmencik 5,5).

90’+4′ FINISCE QUI: Scozia-Repubblica Ceca 0-2. Decide il match la doppietta di pregevolissima fattura messa a segno da Patrik Schick.

90’+3′ La Repubblica Ceca anestetizza il cronometro, mentre si entra nell’ultimo minuto di gara.

90’+1′ Saranno 4 i minuti di recupero.

90′ Krmencik! MIRACOLO DI MARSHALL CHE EVITA LO 0-3 sulla zampata di punta dell’attaccante della Repubblica Ceca.

89′ Attacca la Repubblica Ceca che si può distendere e tenere lontani eventuali pericoli. Ci prova Coufal: palla alta.

89′ Ultimo minuto di gioco, prima del recupero.

87′ Arrivano gli ultimi due cambi per la Repubblica Ceca: escono Schick e Darida, entrano Krmencik e Sevcik.

85′ Giro dalla bandierina per la Scozia: nulla di fatto, ma la pressione continua.

84′ FORREST CON UNA SERPENTINA INCREDIBILE! L’esterno di destra subentrato, nel corso del match, riceve palla su un cambio di gioco di Robertson, entra in area, salta mezza difesa scagliando a botta sicura: il salvataggio, in scivolata, di Kalas gli ha detto di no.

81′ SCHICK, vicinissimo alla tripletta! L’attaccante della Repubblica Ceca riceve un bel tracciante basso da parte di Hlozek: arriva la girata, ma il tentativo si rivela debole e centrale finendo fra le braccia di Marshall.

79′ Ultimi due cambi per la Scozia, che si gioca il tutto per tutto: escono O’Donnell e Dykes, li rilevano Forrest e Nisbet.

77′ Ci prova McTominay: palla alta.

77′ La Scozia sfrutta un fallo commesso da Schick, nel tentativo di proteggere palla e far risalire i suoi, per provare a portare le sue torri nell’area avversaria.

76′ Si riprende.

75′ Kalas, centrale difensivo degli ospiti, si è rialzato dopo essere stato a terra per diversi minuti.

72′ Altri due avvicendamenti nella Repubblica Ceca. Escono Jankto e Masopust, al loro posto Hlozek e Vydra.

70′ Provano subito i nuovi entrati della Scozia a dare brio. Fraser cerca di sfondare a destra, ma nel tentativo di crossare si trascina la palla in fallo di fondo.

67′ Triplo cambio: due per la Scozia, uno per la Repubblica Ceca.

Per i padroni di casa: fuori Hendry e Armstrong e dentro McGregor e Fraser.

Per gli ospiti: fuori Kral e dentro Holes.

65′ PARATONA DI VACLIK! Il portiere ceco dice di no a Dykes respingendo col piede la conclusione sotto misura della punta scozzese.

63′ Ha ripreso fiato Hampden Park, che ora prova a sospingere i suoi eroi almeno al gol dell’1-2.

62′ Palla dentro: svetta Soucek, poi un controcross di Cooper, palla sul fondo.

61′ ARMSTRONG CI PROVA DA FUORI! Una deviazione gli nega la gioia del gol: corner.

60′ Scocca l’ora di gioco.

56′ Sta cercando di reagire la Scozia, ma al momento gli uomini di Clarke faticano a riorganizzarsi.

54′ Scozia alle corde. DARIDA, CI PROVA A GIRO: palla fuori di pochissimo! Il capitano della Repubblica Ceca stava per calare il tris con una conclusione su cui Marshall avrebbe potuto pochissimo.

52′ SCHIIIIIIIIIIIIIIIIICK, SHIIIIIIIIIIIIIIIIIICK! Un gol fantastico: Scozia-Repubblica Ceca 0-2. L’attaccante dei cechi colpisce da metà campo, sfruttando un rimpallo fra un avversario e un suo compagno, con una traiettoria meravigliosa. La pazza idea di calciare da lontanissimo sorprende Marshall che finisce dentro la rete senza potere far nulla.

50′ Hanley ha accusato un problema fisico, il gioco è stato fermo per qualche secondo, ora però si può ripartire.

49′ Altra mischia in area della Repubblica Ceca: confusione, batti e ribatti, ma la retroguardia in maglia bianca riesce ad allontanare.

48′ HENDRY, TRAVERSA DELLA SCOZIA! Attacca a testa bassa la squadra di casa: cross di Robertson, Vaclik smanaccia, sulla respinta arriva a rimorchio Hendry che, servito da un compagno, prova il colpo di precisione, ma il suo tiro incoccia sulla parte alta del montante.

47′ Corner di Jankto: Schick non aggancia questa volta.

46′ Tentativo immediato di Schick: murato! Poi arriva Darida: Marshall mette in angolo.

46′ Nella Scozia c’è un cambio: esce uno spento Christie, al suo posto in attacco entra Adams.

COMINCIA LA RIPRESA! LA REPUBBLICA CECA MUOVE IL PRIMO PALLONE DEL SECONDO TEMPO.

Torneremo più tardi per la cronaca della ripresa.

Si va all’intervallo: decide sin qui il gol messo a segno al 42′ da Patrik Schick.

45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO: Scozia-Repubblica Ceca 0-1.

45 Sessanta secondi al termine di questa prima frazione di gioco. McTominay prova lo sfondamento di forza in area di rigore: gli viene sottratta la palla in maniera energica, per l’arbitro non c’è nulla.

44′ La Scozia prova a organizzare la reazione mentre si apprende che ci sarà un minuto di recupero.

42′ PAAAAAAAAATRICK SCHICK: Scozia-Repubblica Ceca 0-1! Incornata vincente dell’attaccante ex Roma che indirizza in maniera splendida un traversone di Coufal alle spalle dell’incolpevole Marshall.

41′ Serie di cross e controcross: nuovo corner per gli ospiti.

40′ Nuovo giro dalla bandierina intanto per la Repubblica Ceca.

37′ Le squadre provano a riorganizzarsi per lo sprint finale di questo primo tempo.

34′ Schick ha provato a innescare Kral, il centrocampista però dopo aver tenuto botta a una carica ha perso palla non trovando l’imbucata corretta per un terzo compagno.

32′ Corner che non produce dividendi: allontana la Repubblica Ceca.

31′ ALL’IMPROVVISO ROBERTSON! Si apre un buco nella difesa ceca, con il capitano degli scozzesi che viene servito da un compagno: tiro fortissimo dell’esterno sinistro, Vaclik gli dice di no mettendo la palla in angolo con un ottimo intervento.

30′ Prova ad affacciarsi in attacco la formazione ospite: cross di Coufal, ma la sua parabola è di facile lettura per Marshall, che infatti esce e blocca in presa alta.

26′ L’organizzazione della Repubblica Ceca sta per ora limitando al minimo le “folate” dei padroni di casa.

23′ Robertson dopo diverse azioni confuse riesce a mettere ordine proteggendo e riconquistando il pallone. La Scozia prova ad alzare ritmo e precisione per fare male alla Repubblica Ceca.

20′ Lo stesso Jankto dalla bandierina: palla dentro, nessuno dei suoi riesce a intervenire.

20′ Capovolgimento di fronte, ancora Jankto: chiuso in calcio d’angolo.

18′ DYKES! L’attaccante si avventa sul cross di Robertson cercando di sorprendere la difesa rivale: palla a lato di pochissimo rispetto alla porta difesa da Vaclik.

16′ Primo giro dalla bandierina per i cechi, nulla da fare. La palla si perde in fallo di fondo.

16′ PRIMA OCCASIONE DEL MATCH! Schick riceve un cross basso da Jankto: tiro dell’attaccante, ottima la risposta di Marshall che va giù in fretta mettendo in angolo.

15′ Se ne va il primo quarto d’ora.

13′ Punizione sui 40 metri, sull’out di destra per la Repubblica Ceca. Palla dentro, che però si perde direttamente sul fondo.

11′ Undici minuti di nulla o quasi all’Hampden Park…

8′ Schick commette fallo nel tentativo di vincere un duello aereo in mezzo al campo.

6′ La Scozia conquista il primo corner grazie alla sfuriata di McGinn. Va Robertson dalla bandierina: nulla di fatto.

5′ Gran confusione in mezzo al campo, per ora non si segnala nulla di significativo. La Repubblica Ceca è molto compatta all’interno dei propri 40 metri.

3′ I padroni di casa provano a prendere in mano l’iniziativa.

SI COMINCIA! CALCIO D’INIZIO AFFIDATO ALLA SCOZIA.

14.58 Sorteggio: palla o campo? A brevissimo si parte.

14.55 Le squadre entrano sul terreno di gioco. Ora è il momento degli inni nazionali

14.50 Seicento secondi al via.

14.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami dai propri allenatori.

14.40 Chi raggiungerà l’Inghilterra, che ieri ha superato 1-0 la Croazia, a quota 3 punti in testa al girone?

14.35 Squadre in campo per il riscaldamento.

14.30 Mezz’ora al calcio d’inizio.

14.25 Inizia a salire la tensione all’Hampden Park di Glasgow.

14.20 Arrivano le formazioni ufficiali del match

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hanley, Cooper, Hendry; O’Donnell, Armstrong, McGinn, McTominay, Robertson; Dykes, Christie.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

14.15 Buon pomeriggio e Buon Calcio! E’ il momento di una nuova giornata di partite agli Europei: Scozia e Repubblica Ceca scaldano i motori.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Scozia-Repubblica Ceca, partita di calcio valida per la 1a giornata della fase a gironi, gruppo D, di Euro 2020.

Dunque ci siamo: anche per i Braveheart scozzesi e per la Cesti Ivi cechi è il momento dell’esordio in questa rassegna continentale. Dopo l’1-0 inflitto ieri dall’Inghilterra alla Croazia, questo incrocio assume ancora più importanza.

Cosa dobbiamo attenderci? Gli uomini di Steve Clarke, potendo sfruttare anche il fattore campo, saranno inevitabilmente favoriti di fronte a quelli di Jaroslav Šilhavý, ma attenzione a vendere la pelle dell’orso prima di averla catturata.

Di seguito le probabili formazioni

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O’Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Souček, Král; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Scozia-Repubblica Ceca, partita di calcio valida per la 1a giornata della fase a gironi, gruppo D, di Euro 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Buon divertimento!

