LIVE Portogallo-Francia 2-2, Europei 2021 in DIRETTA: doppiette per Ronaldo e Benzema, entrambe si qualificano agli ottavi

23.10 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live.

23.08 Di seguito le pagelle del match.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio 7; Semedo 6 (dal 79′ Dalot sv), Ruben Dias 5.5, Pepe 5.5, Guerreiro 6; Renato Sanches 6.5 (dall’88’ Sergio Oliveira sv), Danilo 6.5 (dal 46′ Palhinha), Moutinho 6.5 (dal 72′ Neves); Bernardo Silva 6.5 (dal 72′ Bruno Fernandes), Cristiano Ronaldo 7, Diogo Jota 6.

FRANCIA (4-4-2): Lloris 5; Koundé 5.5, Varane 5.5, Kimpembe 5.5, Hernandez 5 (dal 46′ Digne sv; dal 52′ Rabiot 6); Tolisso 5.5 (dal 66′ Coman 6.5), Kanté 6.5, Pogba 7, Mbappé 5.5; Griezmann 5.5 (dal 87′ Sissoko sv), Benzema 7.

23.02 Entrambe si qualificano per gli ottavi di finale: la Francia chiude il girone F al primo posto e al prossimo turno affronterà la Svizzera, mentre il Portogallo è una delle migliori terze e incrocerà il Belgio sul proprio percorso.

23.00 Grande spettacolo a Budapest, dove Portogallo e Francia danno vita a quella che finora è stata probabilmente la più bella partita di Euro 2020. Doppiette per Cristiano Ronaldo (entrambe le marcature su rigore, al 31′ e al 60′) e per Karim Benzema (su rigore nel recupero del primo tempo e in diagonale in apertura di ripresa).

FINISCE QUI! Portogallo-Francia 2-2

90’+5 Lancio lungo di Pepe, grande chiusura di Koundé ad impedire il tentativo di Sergio Oliveira.

90’+4 Francia in possesso del pallone, mentre a Monaco di Baviera è finita 2-2. Portogallo ufficialmente qualificato agli ottavi!

90’+3 Check over. Evidentemente il contatto era fuori area.

90’+2 Attenzione! Coman a sinistra va via a Bruno Fernandes che lo mette giù ma Lahoz non fischia. Episodio da rivedere al VAR, bisogna capire se il contatto sia in area di rigore!

90’+1 Possesso palla francese, portoghesi a protezione della propria porta.

90′ Segnalati cinque minuti di recupero.

89′ Al momento entrambe le squadre sono qualificate agli ottavi di finale: la Francia come prima incontrerebbe la Svizzera, il Portogallo sarebbe una delle migliori terze e affronterebbe il Belgio.

87′ Doppio cambio, uno per parte: per la Francia esce Griezmann ed entra Sissoko, per il Portogallo fuori Renato Sanches e dentro Sergio Oliveira.

86′ Occasione Francia! I transalpini escono bene da dietro, Coman affonda sulla destra e serve Griezmann che però calcia alto.

85′ Lancio lungo a premiare il movimento di Bruno Fernandes, il cross basso viene respinto da Varane.

83′ Ammonito Kimpembe per un fallo da dietro su Cristiano Ronaldo.

82′ Arriva la notizia del pareggio della Germania: gol di Goretzka, 2-2. Con questa novità l’Ungheria è fuori, i tedeschi salgono secondi mentre il Portogallo si qualificherebbe come migliore terza.

79′ Cambio nel Portogallo: entra Diogo Dalot, esce Semedo.

78′ Crampi per Semedo.

77′ Coman viene innescato ottimamente sull’out di destra, il cross trova l’opposizione di Ruben Neves.

74′ Mbappé prova lo spunto a sinistra ma il cross viene gestito bene dalla difesa portoghese.

73′ Doppio cambio nel Portogallo: dentro Bruno Fernandes e Ruben Neves, escono Bernardo Silva e Joao Moutinho.

72′ Palhinha si esalta con un tunnel a Pogba e poi va anche a concludere l’azione con un tiro abbondantemente alto.

71′ Benzema ci prova a giro ma la conclusione viene piuttosto strana e non crea grattacapi a Rui Patricio.

70′ Ora la Francia ha ripreso il controllo del gioco, Portogallo schierato a difesa della propria porta.

68′ DOPPIO MIRACOLO DI RUI PATRICIOOOO! Grande giocata di Pogba che calcia a giro dai 25 metri, il portiere portoghese devia sul palo e subito dopo nega la gioia del gol anche a Griezmann!

67′ Nel frattempo cambio per la Francia: dentro Coman, fuori Tolisso.

66′ Clamoroso doppio aggiornamento da Monaco di Baviera: prima il pareggio tedesco di Havertz, un minuto dopo nuovo vantaggio dell’Ungheria con Schafer.

65′ Ora la Francia aspetta con il baricentro basso.

64′ Ecco la classifica aggiornata del gruppo F: Francia 5, Portogallo 4, Ungheria 4, Germania 3.

62′ Spinge a destra Semedo che guadagna un calcio di punizione in zona d’attacco subendo il fallo di Rabiot.

60′ CRISTIANO RONALDOOOOOOOOOOOO! PAREGGIA IL PORTOGALLOOOOOO! Il fuoriclasse della Juventus spiazza ancora Lloris incrociando il tiro e segnando il quinto gol a questi Europei, consacrandosi così come momentaneo capocannoniere di Euro 2020!

59′ Cristiano Ronaldo pronto sul dischetto.

58′ ALTRO RIGORE PER IL PORTOGALLOOOOO! Nasce tutto da un’iniziativa di Cristiano Ronaldo dalla sinistra, braccio larghissimo di Koundé! Emozioni a non finire stasera a Budapest!

56′ Stop sbagliato di Ronaldo. Tanta pressione sui portoghesi ora.

54′ Ora il Portogallo ha alzato il baricentro alla ricerca del gol qualificazione. I lusitani in 10′ sono passati clamorosamente dal primato nel girone all’eliminazione.

52′ Esce Digne, al suo posto entra Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus si va a posizionare proprio come terzino sinistro.

51′ Subito infortunio per Lucas Digne, entrato in campo da 5′ al posto di Lucas Hernandez. Il terzino non è in grado di proseguire.

49′ Lancio lungo a cercare Cristiano Ronaldo di testa, la difesa transalpina riesce a salvarsi in qualche modo.

48′ CONTRORDINE DEL VAR! IL GOL E’ VALIDO! BENZEMAAAA, 2-1 FRANCIAAA! Al momento il Portogallo è clamorosamente fuori da Euro 2020!

47′ KARIM BENZEMAAAAAAA! FUORIGIOCO PERO’! Imbucata di Pogba dalla destra, l’attaccante del Real Madrid incrocia con il diagonale e trafigge Rui Patricio con l’aiuto del palo. VAR all’azione.

INIZIO SECONDO TEMPO

22.07 Doppio cambio, uno per parte: Palhinha al posto di Danilo Pereira nel Portogallo, Digne per Lucas Hernandez nella Francia.

21.52 Ci fermiamo per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per la ripresa!

21.50 A Budapest si va al riposo sul punteggio di 1-1: vantaggio portoghese con il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo al 31′ (netto fallo di Lloris su Pereira), risposta francese nel recupero con il penalty di Benzema (intervento molto dubbio di Semedo su Mbappé). Ai punti decisamente meglio i lusitani.

FINE PRIMO TEMPO: Portogallo-Francia 1-1

45’+5 Cross di Pogba, Mbappé scivola e non riesce ad arrivare sul pallone.

45’+2 KARIM BENZEMAAA! PAREGGIA LA FRANCIA! Si sblocca finalmente l’attaccante del Real Madrid che spiazza Rui Patricio e rimette le cose a posto per i transalpini. Da segnalare però che si tratta di un rigore molto generoso.

45’+1 Nessun intervento del VAR: rigore inspiegabilmente confermato.

45′ CALCIO DI RIGORE PER LA FRANCIAAA! Pogba lancia in profondità Mbappé, Lahoz fischia il contatto di Semedo sul talento del Psg. Molti dubbi su questa decisione, vediamo se il VAR deciderà di intervenire.

43′ Cristiano Ronaldo punta Kimpembe con i consueti doppi passi e subisce fallo da una posizione interessante per un cross.

41′ Brutta palla persa da Griezmann, Bernardo Silva appoggia per la conclusione di Joao Moutinho che però non centra lo specchio della porta.

39′ Terzo cartellino giallo per i francesi: stavolta il destinatario è Antoine Griezmann, autore di un intervento in ritardo su Danilo Pereira.

37′ Traversone lungo di Varane, Griezmann prova a colpire al volo ma la palla termina alle stelle.

36′ Altra ammonizione tra le fila dei transalpini: il provvedimento è contro Lucas Hernandez, reo di aver fermato scorrettamente Bernardo Silva nella zona mediana del campo.

35′ Diogo Jota riesce a passare con un po’ di fortuna tra le maglie della difesa francese ma poi non ha la lucidità necessaria per servire l’accorrente Ronaldo.

34′ Ci prova da fuori Joao Moutinho, ma la sua conclusione termina abbondantemente larga alla destra di Lloris.

32′ Deve reagire ora la Francia, chiamata a pareggiare per conservare il primo posto che le consentirebbe di avere un accoppiamento molto più agevole agli ottavi.

31′ CRISTIANOOOOOOOOO RONALDOOOOOOOOOO! 1-0 PORTOGALLOOOO! L’attaccante della Juventus calcia forte alla destra di Lloris che invece aveva battezzato l’altro angolo e realizza il suo quarto goal a Euro 2020.

29′ Proteste francesi ma dalle immagine il rigore appare netto. Cristiano Ronaldo pronto sul dischetto, anche giallo per Lloris.

27′ CALCIO DI RIGORE PER IL PORTOGALLOOOOO! Uscita in ritardo di Lloris che con un pugno colpisce al volto Danilo Pereira.

26′ Il Portogallo prova ad avanzare adagio: qui un buon Renato Sanches conquista un calcio di punizione lottando e subendo il fallo di Kanté.

24′ Le due squadre sono molto attente alla fase difensiva. Finora l’unico reale pericolo è stata l’occasione per Mbappé al minuto 16.

22′ Tentativo di sfondamento francese lungo la fascia destra, ma Diogo Jota si sacrifica bene e l’azione si conclude con un nulla di fatto.

20′ Cristiano Ronaldo prova la botta al volo dopo il tocco di testa di Varane: la palla termina ampiamente larga.

18′ Ora possesso palla portoghese. Le due squadre si chiudono con ordine con tutti gli effettivi in fase di non possesso.

16′ OCCASIONE PER MBAPPE’! Altra imbucata geniale di Pogba, l’attaccante del Psg si trova solo davanti a Rui Patricio ma la sua conclusione è troppo centrale e viene respinta dal portiere lusitano.

14′ Al momento la situazione di classifica del gruppo F è la seguente: Francia 5, Portogallo 4, Ungheria 4, Germania 3. Ora come ora i tedeschi sarebbero clamorosamente eliminati da Euro 2020.

12′ Esulta il pubblico magiaro per un clamoroso aggiornamento da Monaco di Baviera: Ungheria avanti sulla Germania per via del goal di Szalai.

10′ Pogba tenta l’imbucata per il taglio di Mbappé ma la palla è leggermente lunga e consente l’uscita a Rui Patricio.

8′ Si lotta a centrocampo, Tolisso guadagna un calcio di punizione per il fallo di Diogo Jota.

6′ Cross di Renato Sanches, Ronaldo gira di testa ma senza creare patemi a Lloris che blocca in tutta comodità.

4′ Renato Sanches calcia dai 30 metri ma non colpisce bene il pallone che arriva docile tra le braccia di Lloris.

3′ La Francia sembra schierata con un 4-4-2 con Tolisso sulla destra e Mbappé sulla sinistra con Benzema e Griezmann come attaccanti.

1′ Prima avanzata di Koundé sulla fascia destra, il suo cross viene allontanato dalla difesa portoghese.

FISCHIO D’INIZIO! SI COMINCIA!

20.58 Un paio di minuti al fischio d’inizio. L’arbitro è lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz.

20.55 E’ il momento degli inni nazionali.

20.53 Tutto esaurito a Budapest: qui si gioca a capienza totale, si rivive la magia degli stadi pieni.

20.50 Le squadre sono nel tunnel degli spogliatoi, pronte a fare il loro ingresso in campo. Classica divisa da casa per i portoghesi (maglietta rossa, pantaloncini verdi), mentre i francesi sfoggiano il completo bianco da trasferta.

20.45 Anche nella peggiore delle ipotesi la situazione delle migliori terze è rassicurante per il Portogallo: le due che sembrano destinate a uscire sono Finlandia (3 punti, -2 di differenza reti) e Slovacchia (3 punti, -5 di differenza reti).

20.40 Serata di grandi stelle: Cristiano Ronaldo sfida l’atomico tridente francese composto da Griezmann, Benzema e Mbappé.

20.35 La sfida di stasera sarà la rivincita della finale di Euro 2016, nella quale il Portogallo si impose a sorpresa ai supplementari grazie al goal di Eder.

20.30 Il Portogallo, invece, si gioca la qualificazione agli ottavi e in caso di sconfitta rischierebbe l’eliminazione: i lusitani hanno debuttato vincendo 3-0 contro l’Ungheria per poi cadere sotto i colpi della Germania (2-4).

20.25 I transalpini avevano esordito in modo convincente superando la Germania per 1-0 con autogol di Hummels, ma rispetto al potenziale a disposizione sembra che debbano ancora trovare la giusta quadra, in particolar modo per quanto riguarda la fase offensiva con Benzema che ancora non pare integrato nei meccanismi di gioco.

20.20 La Francia, complici i risultati degli altri raggruppamenti, ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, ma il piazzamento finale è determinante per i successivi accoppiamenti e i campioni del mondo in carica non possono steccare un’altra partita dopo il deludente 1-1 contro l’Ungheria.

20.15 Attualmente la situazione di classifica nel girone F della massima rassegna continentale è la seguente: Francia 4, Germania 3, Portogallo 3, Ungheria 1.

20.10 Si gioca alla “Puskas Arena” di Budapest, in contemporanea con Germania-Ungheria (di scena a Monaco di Baviera): in palio il piazzamento finale delle due squadre nel girone F.

20.05 Ecco le formazioni ufficiali del match.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo, Moutinho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. All. Fernando Santos

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Griezmann; Mbappé, Benzema. All. Deschamps

20.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Francia, partita valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei di calcio 2021.

Le partite in programma oggi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Francia, partita valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei di calcio 2021. Si gioca alla “Puskas Arena” di Budapest, in contemporanea con Germania-Ungheria (di scena a Monaco di Baviera): in palio il passaggio del turno.

Attualmente la situazione di classifica nel girone F della massima rassegna continentale è la seguente: Francia 4, Germania 3, Portogallo 3, Ungheria 1. La squadra di Didier Deshamps, complici i risultati degli altri raggruppamenti, ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, ma il piazzamento finale è determinante per i successivi accoppiamenti e i campioni del mondo in carica non possono steccare un’altra partita dopo il deludente 1-1 contro l’Ungheria. I transalpini avevano esordito in modo convincente superando la Germania per 1-0 con autogol di Hummels, ma rispetto al potenziale a disposizione sembra che debbano ancora trovare la giusta quadra, in particolar modo per quanto riguarda la fase offensiva con Benzema che ancora non pare integrato nei meccanismi di gioco. Il Portogallo, invece, si gioca la qualificazione agli ottavi e in caso di sconfitta rischierebbe l’eliminazione: i lusitani hanno debuttato vincendo 3-0 contro l’Ungheria per poi cadere sotto i colpi della Germania (2-4). Cristiano Ronaldo e compagni stasera si augurano dunque di bissare il successo che nella finale di Euro 2016 lì portò inaspettatamente sul tetto d’Europa.

Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 21.00. OA Sport ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse