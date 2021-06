Un ultimo posto che si può leggere in diversi modi. Questo è il risultato dell’Italia ai Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio in corso di svolgimento a Riga (Lettonia). Dopo la salvezza acciuffata all’ultimo shoot-out nell’edizione del 2019, la Nazionale italiana ha concluso la sua avventura nella manifestazione iridata con sette partite ed altrettante sconfitte, ma la sensazione è che si siano gettate basi comunque più solide ed interessanti rispetto a quanto visto due anni fa in Slovacchia.

La classifica del Gruppo B è laconica, su questo non ci sono dubbi, dopotutto la squadra guidata da coach Greg Ireland non è stata in grado di trascinare nemmeno un match quantomeno all’overtime, ma le attenuanti sono molteplici. Su tutte, ovviamente, le numerose positività al Covid-19 che hanno falcidiato roster e staff, hanno reso quanto mai complicata la preparazione e, di conseguenza, uno svolgimento regolare della kermesse baltica per i nostri portacolori.

Coach Greg Ireland (a sua volta da remoto per colpa della positività al Covid-19) aveva spiegato come da una situazione simile fosse importante estrarre comunque il massimo e, soprattutto, costruire qualcosa per il futuro. Oggettivamente qualche spunto importante si è visto. L’Italia non avrà vinto nemmeno un incontro, certo, ma per lunghi tratti dei match ha saputo giocarsela alla pari contro avversarie di lignaggio anche nettamente superiore, nonostante dovesse schierare tantissimi giovani o giocatori alla prima “grande esperienza”.

Anzi, quasi per assurdo la nostra Nazionale ha fatto vedere le cose migliori proprio contro le rivali più accreditate. Come dimenticare, per esempio, il vantaggio contro la Germania nel match d’esordio? Come detto in precedenza, quindi, i segnali in vista dei prossimi impegni si sono visti. E, a questo punto, quali saranno gli appuntamenti in arrivo per la nostra squadra? Il prossimo sarà di capitale importanza, stiamo parlando del torneo pre-olimpico in vista dei Giochi Olimpico di Pechino 2022. La qualificazione alla manifestazione invernale con i Cinque Cerchi vedrà l’Italia impegnata ancora in Lettonia (dal 26 al 29 agosto 2021) Girone E con i temibili padroni di casa baltici, Francia e Ungheria. In palio il pass olimpico. Una impresa non semplice, ma che la nostra Nazionale vuole affrontare con maggiori certezze rispetto a quanto visto nei Mondiali.

Foto: LPS Andrea Re