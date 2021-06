LIVE Moto2, GP Germania 2021 in DIRETTA: risultati warm-up e gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Germania ottavo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato del Sachsering, così particolare con la sua serie infinita di curve, quasi tutte verso la sinistra, vivremo il consueto programma con warm-up mattutino e gara. che andrà a consegnare altri 25 pesantissimi punti.

La domenica sulla pista tedesca prenderà il via alle ore 9.10 con i venti minuti del warm-up, ultima chance per team e piloti per preparare le rispettive moto con il bilanciamento da gara. Gara che, come consuetudine, scatterà alle ore 12.20 e ci regalerà grande spettacolo, sia per la conformazione della pista, sia per l’equilibrio ai piani alti.

Sarà ancora un derby interno al team Red Bull KTM Ajo? Remy Gardner parte con i favori del pronostico, con la prima insidia rappresentata dal compagno di scuderia Raul Fernandez. Alle loro spalle? Tante incognite, incominciando da Marco Bezzecchi, ancora alla ricerca del migliore set-up per la sua moto. Saranno della partita anche Fabio Di Giannantonio e Sam Lowes, per una gara che partirà all’insegna dei sorpassi.

