LIVE Italia-Repubblica Dominicana 1-3, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre si spengono sul più bello!

21:23 Purtroppo le azzurre non riescono nell’impresa, nonostante una rimonta pazzesca nel quarto set.

24-26 Mingardi pesta la linea dei tre metri, finisce qui.

24-25 Martinez regala un altro set-point alle sue.

24-24 Mani-out di Melli!

24-23 Pallonetto spinto di Rivera e match-point per la Repubblica Domenicana.

23-23 Esce l’attacco di Rivera, parità!

23-22 Muro di Melli su De La Cruz, siamo lì!

23-21 Bellissimo primo tempo di Bonifacio.

20-23 Esce l’attacco di Omoruyi, che peccato.

20-22 Mingardi mette fine ad uno scambio pazzesco, restiamo a contatto!

19-22 Bonifacio vince un contrasto a rete, torniamo a -3!

18-22 Parallela pazzesca di Omoruyi.

17-22 Fast vincente di Martinez.

17-21 Ancora un colpo piazzato dietro il muro per Omoruyi.

16-21 Muro delle sorelle Martinez su Mingardi, peccato.

16-20 Parallela vincente di Omoruyi, ma che bella difesa di Fersino.

15-20 Esce il servizio di Rivera.

14-20 Pallonetto perfetto di Martinez.

14-19 Ace di Bosio, torniamo a -5!

13-19 Ancora una parallela vincente di Camilla.

12-19 Mingardi non ci sta e continua a mettere giù un attacco dopo l’altro.

11-19 Pallonetto lungo di Martinez.

11-18 Errore dai nove metri per Bonifacio.

11-17 Fallo di palleggio per Perez.

10-17 Nelli sparacchia fuori un attacco importante.

10-16 Mingardi piazza un bel colpo dietro il muro.

9-16 Pallonetto lungo di De La Cruz, andiamo al secondo time-out tecnico sotto di 7.

9-15 Piva prende l’asta, siamo in forte difficoltà. Piva lascia il campo ad Omoruyi.

9-14 Disastro in attacco di Lubian, il set ci sta scappando via.

9-13 Esce la battuta di Mingardi.

9-12 Mani-out di Melli da seconda linea, ma che difese di Piva.

8-12 Pallonetto in fast per Martinez.

8-11 Mingardi non ci sta e tira un’altra bomba.

7-11 Bethania non sbaglia più un colpo.

7-10 De La Cruz a segno anche da posto quattro, time-out per l’Italia.

7-9 Ancora una pipe di De La Cruz.

7-8 Fallo di formazione per la Repubblica Domenicana.

6-8 Bella pipe di De La Cruz.

6-7 Colpo profondo in posto sei per Melli, torniamo a -1!

5-7 Errore di Martinez, ma che belle difese da parte di entrambe le squadre.

4-7 Mani-out di Martinez da posto quattro.

4-6 Mingardi la mette giù anche in pallonetto, male Rivera in difesa.

3-6 Ace di De La Cruz, time-out Italia.

3-5 Rivera trova le mani del muro di Melli da posto due.

3-4 Pipe vincente di Mingardi, Camilla sta facendo una partita assurda.

2-3 Esce il servizio di Mingardi.

2-2 Per poco non riesce un miracolo in difesa a Rivera, fortunatamente il punto è di Mingardi.

1-2 Ace di Martinez.

1-1 Sbaglia in contrattacco Melli.

1-0 Si riparte con una bordata di Mingardi da posto due.

25-22 Pallonetto di Mingardi, si va al quarto set!

24-22 Ace di Mambru, attenzione.

24-21 Martinez annulla il primo in parallela.

24-20 Ace di Bosio, sono quattro set-point per le azzurre.

23-20 Pallonetto spinto di Melli, colpo intelligente.

22-20 Martinez continua a mettere giù una palla dopo l’altra.

22-19 Gran colpo di Melli da posto quattro, colpo importantissimo in ottica set.

21-19 In rete la battuta di Pivo.

21-18 Mingardi trova le mani del muro di De La Cruz.

20-18 Primo tempo impressionante di Martinez.

20-17 Mingardi passa in mezzo al muro.

19-17 Parallela vincente di Rivera da posto due.

19-16 Mazzaro ci mantiene a +3.

18-16 Out l’attacco di Piva, che fa il suo esordio in questa VNL.

18-15 Fallo in palleggio per Marte. 27

17-15 Martinez sciupa la palla della parità.

16-15 Ancora un’altra diagonale incredibile di Martinez.

16-14 Mingardi sta tirando giù di tutto.

15-14 Esce il servizio di Lubian.

15-13 Parallela importante di Mingardi.

14-13 Brayelin Martinez entra in campo e si presenta con una diagonale stretta paurosa.

14-12 Miracoli in difesa per Castillo, poi ci pensa Martinez a filo rete. Entra

14-11 Ace di De La Cruz, Bethania sta facendo la voce grossa. Bregoli chiama time-out-

14-10 De La Cruz continua a mettere giù attacchi.

14-9 Fallo di palleggio per Marte.

13-9 Parallela indifendibile di De La Cruz.

13-8 Mingardi risponde con un attacco portentoso.

12-8 Diagonale paurosa di De La Cruz.

12-7 Invasione a rete di De La Cruz.

11-7 Ancora un punto di Mazzaro.

10-7 Mani-out di Rivera da posto quattro.

10-6 Bel primo tempo di Mazzaro, l’azzurra sta facendo un’ottima partita.

9-6 Muro di Rivera su Melli, non bisogna sprecare.

9-5 Mingardi chiude troppo il colpo, purtroppo il suo attacco esce.

9-4 Sono serviti tre muri, ma alla fine il punto è nostro.

8-4 Non passa la pipe di De La Cruz, andiamo al primo time-out tecnico avanti di 4.

7-4 Mani-out di Pena.

7-3 Diagonale potente di Melli da posto quattro.

6-3 Purtroppo arriva un muro di Martinez su Melli, alla fine di uno scambio bellissimo.

6-2 Errore in attacco di De La Cruz.

5-2 Invasione aerea di Martinez, per la prima volta andiamo avanti di 3!.

4-2 Muro di Melli su Martinez.

3-2 Finalmente un punto in attacco per D’Odorico.

2-2 Mani-out di Rivera da posto due.

2-1 Ancora errori per Valdez dai nove metri.

1-1 De La Cruz trova le mani del muro.

1-0 Si parte con un muro di Lubian su Valdez.

19-25 Esce il pallonetto di Nelli, Repubblica Domenicana avanti due set a zero.

19-24 Pena regala quattro set-point alle sue.

19-23 Murone di Mazzaro su Rivera.

18-23 Invasione a rete della stessa Valdez.

17-23 Valdez vince un contrasto a rete.

17-22 Mazzaro continua a fare bene dal centro.

16-22 Ace di Martinez, stiamo subendo troppo in seconda linea.

16-21 Muro di Martinez su Omoruyi.

16-20 Mingardi prova a mantenerci a contatto.

15-19 Diagonale profonda di Pena, il set ci sta scappando di mano.

15-18 Ace di De La Cruz

15-17 Esce il servizio di Melli.

15-16 Camilla si fa perdonare immediatamente. entra Omoruyi per D’Odorico.

14-16 Muro di Martinez su Rivera.

14-15 Mingardi pesta la linea dei tre metri, brutto errore.

14-14 Scappa il servizio di Mingardi.

14-13 Si ferma sul nastro la battuta della centrale domenicana.

13-13 Ancora un buon attacco di Valdez.

13-12 Si insacca l’attacco di Melli da posto quattro.

12-12 Primo tempo strozzato di Valdez.

12-11 Diagonale in mezzo al muro di Mingardi, passiamo in vantaggio!

11-11 Esce questa volta la pipe di De La Cruz, entrambe le formazioni stanno difendendo tantissimo.

11-10 De La Cruz sblocca la situazione per le sue.

10-10 Mingardi la schianta sulla linea e mette fine ad uno scambio lunghissimo!

9-10 Parallela paurosa di Mingardi, torniamo a -1!

8-10 Terzo punto consecutivo di Mazzaro, grande attacco della nostra centrale.

7-10 Murone di Mazzaro su De La Cruz.

6-10 Ancora bene Mazzaro dal centro.

5-10 Rientra Bosio.

5-10 Diagonale vincente di Pena, Battistoni sta facendo fatica.

5-9 Errore in attacco di D’Odorico, siamo troppo fallose.

5-8 La Repubblica Domenicana va al primo time-out tecnico avanti di tre.

5-7 Vinciamo uno scambio lungo grazie ad un’ottima Mingardi.

4-7 bene Lubian un fast.

3-7 Pallonetto spinto di Pena. Entra Battistoni su Bosio.

3-6 Marte vince un contrasto a rete con D’Odorico, le azzurre sono un po’ spente questa sera.

3-5 Finisce qui la serie al servizio di Rivera.

2-5 Ace di Rivera con l’ausilio del nastro.

2-4 Ottimo primo tempo di Martinez.

2-3 sbaglia questa volta la centrale domenicana.

1-3 Ace di Valdez.

1-2 Ancora una parallela per Rivera.

1-1 Mazzaro mette giù una palla a filo rete dopo uno scambio lungo.

0-1 Non bastano due belle difese di D’Odorico e Fersino, alla fine ha la meglio Rivera in attacco.

21-25 Invasione a rete di Mazzaro, primi set alla Repubblica Domenicana.

21-24 Pallonetto di Pena, sono tre set-point per la Repubblica Domenicana.

21-23 Ottima fast di Lubian, che ha preso il posto di Bonifacio.

20-23 Pena mantiene le sue a +3.

20-22 Non passa la battuta di De La Cruz.

19-22 Non passa la battuta di Mingardi.

19-21 Ottima difesa di Fersino, poi ci pensa Melli in attacco.

18-21 Alzata ad una mano stupenda di Bosio, poi ci pensa Mingardi in attacco.

17-21 Errore di Mingardi sanguinoso.

17-20 Mani-out di De La Cruz.

17-19 Continua a fare bene Mazzaro dal centro.

16-19 Continuano i problemi in ricezione per le nostre. Time-out discrezionale per l’Italia.

16-17 Gran muro di Mazzaro su Rivera, bene così!

15-17 Bel primo tempo di Mazzaro.

14-17 Fersino prova una copertura, ma probabilmente la palla sarebbe finita fuori.

14-16 Scappa il servizio di Marte.

13-16 Che peccato. Pena mette fine allo scambio più lungo e bello della partita.

13-15 Non passa la battuta della centrale domenicana.

12-15 Primo tempo smorzato di Valdez.

12-14 Esce l’attacco di Pena.

11-14 Bene D’Odorico, torniamo a -3!

10-14 Melli continua a giocare sul muro.

9-14 Diagonale stretta di De La Cruz, che non sta sbagliando un colpo.

9-13 Bella bordata di Mingardi da posto due.

8-13 Stiamo facendo fatica in ricezione.

8-12 Primo tempo vincente di Valdez.

8-11 Bel mani-out di Nelli.

7-11 De La Cruz a segno in parallela da posto quattro.

7-10 Non passa la battuta di Pena.

6-10 Esce l’attacco di D’Odorico.

6-9 Bordata di Pena, che passa in mezzo al muro azzurro.

6-8 Ottima parallela di Mingardi da seconda linea.

5-8 Esce il servizio di Bonifacio, squadre molto fallose.

5-7 Primo tempo affettato di Bonifacio.

4-7 Riceve male Fersino, ma nessuno poi va sulla palla, brutt’azione.

4-6 Mani-out di Pena da posto quattro.

4-5 Male dai nove metri De La Cruz.

3-5 Fast vincente di Valdez.

3-4 Ottima diagonale stretta di Melli.

2-4 Pallonetto spinto di De La Cruz, azzurre poco precise nel sistema muro-difesa in questo avvio.

2-3 In rete la battuta di Martinez.

1-3 De La Cruz gioca contro il muro scomposto di Mingardi, break per la Repubblica Domenicana.

1-2 Esce il servizio di D’Odorico.

1-1 Non passa la battuta di De La Cruz.

0-1 Si parte con uno scambio lungo, Mingardi purtroppo alla fine sbaglia l’attacco.

18:58 L’Italia risponde con: Bosio, Bonifacio, Mingardi, D’Odorico, Mazzaro, Nelli e Fersino.

18:55 Questo il sestetto della formazione di Marcos Kwiek: Vargas, Marte, Rivera, Pena, De La Cruz, Martinez e Castillo.

18:52 La Repubblica Domenicana sta facendo un’ottima VNL, si trova addirittura in sesta posizione con 19 punti, a sole due lunghezze da quel quarto posto che significherebbe semifinale.

18:49 Le azzurre si trovano al momento in tredicesima posizione con due vittorie e 8 punti all’attivo.

18:46 Bosio e compagne vengono da una sconfitta per 3-1 contro gli Stati Uniti, in quel match si è probabilmente vista la migliore Italia nel torneo, cioè è testimoniato dal fatto che solo il Brasile era riuscito a strappare un set alla nazionale a stelle e strisce in questo torneo.

18:43 L’Italia dopo un inizio di torneo complicato sta salendo di livello partita dopo partita e questa sera vorrà assolutamente fare bene.

18:40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Domenicana, match valido per la decima giornata della VNL.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Domenicana, match valido per la decima giornata della VNL femminile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 25 giugno. L’Italia che, vi ricordiamo, si presenta a questo appuntamento con una formazione molto giovane e vogliosa di fare esperienza, sta migliorando partita dopo partita e questa sera andrà a caccia del terzo successo.

Le azzurre vengono da una sconfitta per 3-1 contro gli Stati Uniti, in quel match si è probabilmente vista la migliore Italia nel torneo, cioè è testimoniato dal fatto che solo il Brasile era riuscito a strappare un set alla nazionale a stelle e strisce in questo torneo. Bosio e compagne si trovano al momento in tredicesima posizione con due vittorie e 8 punti, ma questa settimana si troveranno di fronte una serie di squadre abbordabili, quindi recuperare posizioni non sarà impossibile. La Repubblica Domenicana sta facendo un’ottima VNL, si trova addirittura in sesta posizione con 19 punti, a sole due lunghezze da quel quarto posto che significherebbe semifinale. Le azzurre se la potranno giocare, ma dovranno tenere elevata l’attenzione perchè la Repubblica Domenicana è una formazione estremamente esperta, che sa come metterci in difficoltà.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Domenicana, match valido per la decima giornata della VNL, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:00, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 18:30!

Foto: Fivb