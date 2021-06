LIVE Italia-Kazakistan 17-11, World League pallanuoto in DIRETTA: facile vittoria del Settebello al debutto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.13 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

19.10 Italia che vince agevolmente senza molte preoccupazioni, particolarmente in forma Alesiani e Damonte oltre Fondelli.

Fine della partita, Italia-Kazakistan 17-11.

0.05 Rete del Kazakistan che sigla la fine della partita, Italia-Kazakistan 17-11.

0.38′ Vuksanovich in rete per il Kazakistan, disattenzione azzurra che consegna la rete al Kazakistan, Italia-Kazakistan 17-10.

1′ Espulsione di Figari, il Kazakistan comunque non riesce ad arrivare alla rete.

2.09′ Gooooooooooooooool, Damonteeeeeeeee, reagisce subito l’Italia con Damonte, Italia-Kazakistan 17-9.

2′ Rete del Kazakistan che approfitta di una distrazione azzurra, Italia-Kazakistan 16-9.

3′ Espulsione di Luongo, ma il Kazakistan non ne approfitta.

4′ Goooooooooooool, Di Fulvioooooooooooooooo, altra rete azzurra con Francesco di Fulvio, Italia-Kazakistan 16-8.

5′ Parata del portiere azzurro su un tiro di Markovich.

6′ Gooooooooooooooooool, Fondelliiiiiiiiiiiiiiiiiii, dopo una lunga azione dalla sinistra mette in rete Fondelli, Italia-Kazakistan 15-8.

7′ Rete Kazakistan, rete subita ad inizio quarto dopo un primo possesso italiano, Italia-Kazakistan 14-8.

8′ Inizia l’ultimo quarto, possesso Italia.

Finisce il terzo quarto, Italia-Kazakistan 14-7.

1′ Gooooooooooooooooooooool, Luongooooooooooooo, rete con il tiro libero per l’azzurro che non lascia scampo al portiere, Italia-Kazakistan 14-7.

2.58′ Rete del Kazakistan con Ruday, Kazakistan che non molla e sigla una rete approfittando dell’espulsione di Dolce, Italia-Kazakistan 13-7.

2′ Goooooooooooooooool, Aicardiiiiiiiiiiiii, anche Matteo Aicardi si iscrive al referto dei marcatori con un bel tiro, Italia-Kazakistan 13-6.

3′ Goooooooooooooool, Luongooooooooooooo, ancora gli azzurri allungano le distanze con Luongo, Italia-Kazakistan 12-6.

4′ Gooooooooooool, Dolceeeeeeeeeeee, risponde subito l’Italia con Vincenzo Dolce, Italia-Kazakistan 11-6.

5′ Rete di Ukumanov per il Kazakistan, botta dalla distanza che trafigge il portiere, Italia-Kazakistan 10-6.

6′ Gooooooooooooooooool, Di Fulviooooooooooooo, rete dalla distanza ravvicinata per gli azzurri, Italia-Kazakistan 9-5.

7′ Rete del Kazakistan, Aubakirov, si porta a tre distanze dall’Italia il Kazakistan, Italia-Kazakistan 8-5.

8′ Inizia il terzo quarto, possesso conquistato dall’Italia.

18.35 Italia che rallenta i ritmi facendo segnare 3 reti in questo quarto al Kazakistan, partita comunque saldamente in mano dell’Italia.

Finisce il secondo quarto, Italia-Kazakistan 8-4.

0.50′ Colpisce il Kazakistan, rete allo scadere del secondo quarto, Italia-Kazakistan 8-4.

1′ Gooooooooooooooooooooooooool, Alesianiiiiiiiiiiiiii, tutto solo mette dentro l’ottava rete, Italia-Kazakistan 8-3.

2′ Goooooooooooooooooool, Presciuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Presciutti di forza mette dentro la settima rete, Italia-Kazakistan 7-3.

3′ Rete ancora del Kazakistan, Shakenov dalla distanza, Italia-Kazakistan 6-3.

4′ Rete del Kazakistan che accorcia il risultato, Italia-Kazakistan 6-2.

5′ Straordinaria parata del portiere del Kazakistan che evita l’ennesima rete di Bodegas.

6′ Traversa del Kazakistan, riparte l’Italia.

7′ GOoooooooooooooool, Bodegassssssssssssss, il forte giocatore azzurro mette subito a segno nel secondo quarto, Italia-Kazakistan 6-1.

8′ Inizia il secondo quarto, possesso per l’Italia.

18.15 Italia che domina senza troppe difficoltà.

Finisce il primo quarto, Italia-Kazakistan 5-1.

0.47′ Gooooooooooooool, Alesianiiiiiiiiiiiiiii, Alesiani dalla sinistra non lascia scampo al portiere, Italia-Kazakistan 5-1.

2′ Palo del Kazakistan da posizione ravvicinata.

3′ Gooooooooooooooooool, Fondelliiiiiiiiiiiii, reazione azzurra con un missile da fuori che si spegne in porta da parte di Fondelli, Italia-Kazakistan 4-1.

4.17′ Gol, Ukumanov, accorcia le distanze il Kazakistan che approfitta dell’espulsione di Damonte, Italia-Kazakistan 3-1.

4′ Goooooooooooooooool, Damonteeeeeeeeeeeeeeee, bordata da fuori di Luca Damonte che trova l’interno dei pali, Italia-Kazakistan 3-0.

5′ Gooooooooooooooooool, Damonteeeeeeeeeeee, dalla distanza ravvicinata fredda subito il portiere, Italia-Kazakistan 2-0.

6′ Goooooooooooooool, Bodegassssssssss, in vantaggio l’Italia con una rapida girata, Italia-Kazakistan 1-0.

7′ Ukumanov espulso, subito superiorità per l’Italia.

8′ Inizia la partita, primo possesso per il Kazakistan.

17.57 Inni nazionali in corso!

17.55 Mancano cinque minuti all’inizio dell’incontro!

17.50 Dopo il lungo collegiale tra Siracusa e Ostia, e le due partite ufficiali vinte al centro federale contro il Montenegro (12-7 e 15-9), gli Azzurri proveranno a conquistare quell’unica medaglia d’oro che tanto manca nello straordinario palmares della pallanuoto maschile italiana.

17.45 Nell’altro girone, vittoria della Georgia contro il Giappone per 13-12.

17.40 Nello staff, insieme al CT Campagna, l’assistente tecnico Amedeo Pomilio, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Riccardo Cipolat, il preparatore atletico Goran Volarevic, il videoanalista Francesco Scannicchio. Capo delegazione il vicepresidente federale Giuseppe Marotta. Arbitro internazionale al seguito Alessandro Severo.

17.35 Gli Azzurri di Sandro Campagna scendono in vasca a Tblisi, in Georgia contro il Kazakistan, per iniziare al meglio il Girone A della Final Six del torneo, tappa di avvicinamento in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

17.30 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Italia-Kazakistan, sfida valevole per il girone A della World League.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Kazakistan partita di World League di Pallanuoto, il Settebello vola a Tblisi, in Georgia, per disputare la Superfinal di World League.

Nella fase preliminare le otto squadre finaliste sono divise in due gironi. Gruppo A con Grecia, Francia, Kazakistan e Italia; gruppo B con Montenegro, Stati Uniti, Giappone e Georgia. Il Settebello campione del mondo e bronzo olimpico esordirà contro il Kazakistan e poi affronterà la Grecia e la Francia, che ha preso il posto dell’Argentina.

Ridotta a quindici giocatori la rosa che nelle ultime settimane si stava allenando tra Siracusa ed Ostia. In ogni caso, le scelte non sono definitive: c’è ancora tempo per scegliere i tredici che voleranno alle Olimpiadi in Giappone.

Il CT Alessandro Campagna ha convocato questi 15 atleti: Jacopo Alesiani e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Marco Del Lungo (Esercito/AN Brescia), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco), Gonzalo Echenique, Nicolò Figari, Pietro Figlioli e Stefano Luongo (Pro Recco), Andrea Fondelli (RN Savona), Luca Damonte e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo), Michael Bodegas (Barceloneta).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Kazakistan match di World League di Pallanuoto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

Foto: LPS/Luigi Mariani