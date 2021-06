LIVE Italia-Giappone 2-3, Nations League volley in DIRETTA: gli azzurri perdono una battaglia di quasi tre ore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:10 C’è molto rammarico in casa Italia, gli azzurri dopo il terzo set si sono letteralmente spenti e hanno ceduto il fianco agli avversari più esperti.

9-15 La chiude Ishikawa.

9-14 Vitelli annulla il primo.

8-14 Sei match-point per il Giappone.

8-13 Esce la battuta di Cavuto, che ha preso il posto di Nelli.

8-12 Primo tempo di Vitelli.

7-12 Pipe di seconda intenzione per Takahashi.

7-11 Ace di Takahashi.

7-10 Ishikawa passa in parallela.

7-9 Esce il servizio di Lee.

7-8 Bordata in diagonale di Recine, si torna a -1!

6-8 Sbaglia in attacco Takahashi, dobbiamo approfittare di questi regali.

5-8 Si ferma sul nastro la battuta di Otsuka.

4-8 Esce l’attacco di Pinali. Abbiamo mollato mentalmente.

4-7 Primo tempo di Lee, al centro i giapponesi trovano sempre tanto spazio.

4-6 Colpo alto per Recine, Spirito un po’ impreciso in questi ultimi scambi.

3-6 Mani-out di Takahashi, continuano i problemi a muro.

3-5 Continua a passare con estrema facilità Yamauchi.

3-4 Invasione a rete di Takahashi.

2-4 Takahashi passa in mezzo al muro.

2-3 Primo tempo di Yamauchi. Stiamo facendo estremamente fatica a muro.

2-2 Si fa perdonare immediatamente Micheletto, attacco bellissimo.

1-2 Muro di Yamauchi su Micheletto.

1-1 In rete il servizio di Vitelli.

1-0 Si riparte con una bordata in posto sei di Micheletto.

15-25 La chiude Ishikawa, si va al tie-break!

15-24 Sono nove i set-point per il Giappone.

15-23 Brutto scambio che si conclude con un pallonetto in rete di Shimizu.

14-23 Ace di Takahashi.

12-22 Continuano a giocarci sule mani, questa volta il punto è di Ishikawa.

14-21 Mani-out di Shimizu da posto quattro.

14-20 Bella pipe di Micheletto.

13-20 Primo tempo di Lee.

13-19 Riprendiamo a marcare punti grazie a Vitelli.

12-19 Takahashi mette giù una palla a filo rete, bisogna resettare.

12-18 Muro di Otsuka su Lee, non ci stiamo capendo più nulla.

12-17 Pipe di Takahashi, il set ci sta scappando via.

12-16 Male gli azzurri in difesa, i giapponesi ci stanno bombardando di pallonetti.

12-15 Mani-out di Takahashi, stiamo sprecando troppo in contrattacco.

12-14 Cambo di diagonale per i nostri.

12-14 Non passa la battuta di Ishikawa.

11-14 Errore di Bottolo, che sta facendo fatica. Entra Micheletto.

11-13 Bottolo spreca la palla della parità, arriva un muro di Ishikawa.

11-12 Prova un colpo lavorato Ishikawa, ma la palla si ferma in rete.

10-12 Ancora a segno Nelli da posto due.

9-12 Pallonetto di Ishikawa, poco cinici in attacco in questa fase gli azzurri.

9-11 Pipe vincente di Takahashi.

9-10 Primo tempo di Yamauchi.

9-9 Mani-out di Nelli, che sblocca subito la situazione.

8-9 Due brutti errori per gli azzurri.

8-7 Primo tempo bellissimo di Cortesia.

7-7 Ace di Takahashi.

7-6 Pallonetto spinto in mezzo al muro per Ishikawa, che non ne vuole sapere di mollare.

7-5 Otsuka passa da seconda linea.

7-4 Si insacca il pallonetto di Recine.

6-4 Male in difesa Nelli, occasione sprecata.

6-3 Muro pazzesco di Vitelli su Ishikawa.

5-3 Pallonetto millimetrico di Takahashi.

5-2 Ace di Bottolo!

4-2 Parallela piazzata di Recine, break per gli azzurri.

3-2 Pipe imprendibile di Recine.

2-2 Non passa la battuta di Nelli.

2-1 Parallela interna di Nelli.

1-1 Otsuka a segno da posto due.

1-0 Si parte con una stampatona di Cortesia.

25-22 Muroneeeee di Spirito su Takanashi, voliamo sul 2-1!

24-22 Pallonetto spinto di Micheletto, sono due set-point per l’Italia!

23-22 Esce l’attacco di Nelli, bisogna soffrire.

23-21 Primo tempo di Lee.

23-20 Primo tempo profondo di Cortesia, ottimo.

22-20 Il Giappone non molla.

22-19 Difese spettacolari da una parte e dall’altra, ma il punto è azzurro grazie ad un muro di Cortesia su Ishikawa!

21-19 Nelli passa da posto quattro, attacco non semplice.

20-19 Shimizu riporta i suoi a -1 dai nove metri.

20-17 E ANDIAMOOO! Il Giappone difende l’impossibile, ma alla fine Recine regala il punto all’Italia.

19-17 Parallela potente di Nelli da seconda linea.

18-17 Pallonetto spinto ai limiti del fallo per Shimizu, attenzione.

18-16 Ishikawa mantiene a contatto i suoi.

18-15 Bellissimo mani-out di Recine.

17-15 Scappa di poco la battuta di Bottolo.

17-14 Non passa nuovamente Shimizu, stampatona di Vitelli!

16-14 Muro di Bottolo su Shimizu, ottimo!

15-14 Mani-out di Otsuka da posto due.

15-13 Non passa la pipe di Ishikawa, break importante.

14-13 Non passa la battuta di Lee.

13-13 Si va avanti punto a punto.

12-12 Esce la battuta di Ishikawa.

11-12 Primo tempo di Lee.

11-11 Muro pauroso di Cortesia su Takahashi.

10-11 Risponde con la stessa moneta Fujii.

10-10 Pallonetto di seconda intenzione per Spirito.

9-10 Il coach azzurro non è contento di come stanno giocando i suoi ragazzi.

8-8 Male dai nove metri Bottolo.

8-7 Bellissima difesa di Balaso, poi ci pensa Recine in attacco.

6-7 Male Vitelli a muro, il Giappone ci supera.

6-6 Ace di Otsuka.

6-5 Invasione in attacco di Bottolo, peccato.

6-4 Sbaglia dai nove metri Lee.

5-4 Bella giocata di Fujii, Lee a segno dal centro.

5-3 Spallata di Nelli, gli azzurri hanno ripreso ad attaccare con convinzione.

4-3 Parallela vincente di Ishikawa da posto due.

4-2 Bellissima pipe di Bottolo.

3-2 L’Italia ha provato a tirare sù di tutto, ma alla fine il punto è nipponico.

3-1 Ishikawa invade sotto rete, gli azzurri ringraziano.

2-1 Mani-out di Nelli, che sistema una palla difficile.

1-1 Ishikawa continua a smartellottare da tutte le direzioni.

1-0 Si parte con un’invasione a rete di Onodera.

22-25 La chiude Takahashi.

22-24 Pallonetto spinto di Recine.

21-24 Entra Micheletto.

21-24 Pipe di seconda intenzione per Ishikawa, sono tre set-point per il Giappone.

21-23 Pipe di Ishikawa, partita magistrale del nipponico.

21-22 Cambio di diagonale per i nostri.

20-22 Il nastro è beffardo, non passa la battuta di Nelli.

20-21 Parallela bellissima di Bottolo, siamo in vita!

19-21 Ace di Nelli!

18-21 Non passa la battuta di Fujii.

17-21 Pipe di Takahashi, ma il problema lo si ha in precedenza, Nelli non si può permette di non chiudere un colpo contro un muro a uno.

17-20 Diagonale stretta di Ishikawa, siamo calati tanto nel sistema muro-difesa.

17-19 Pallonetto millimetrico di Bottolo.

16-19 Ancora un mani-out, questa volta di Ishikawa, entra Cortesia per Mosca.

16-18 Mani-out di Otsuka, che sta facendo la voce grossa in questa fase.

16-17 A segno questa volta il centrale azzurro.

15-17 Chiude troppo il colpo Mosca, che schiaccia direttamente in rete, errore banale.

15-16 Si fa perdonare in attacco l’opposto nipponico.

15-15 Esce la battuta di Otsuka.

14-15 Primo tempo vincente di Takanashi, gli azzurri hanno provato a difendere una palla impossibile.

14-14 Spirito approfitta di una ricezione abbondante, torniamo in parità!

13-14 Ottimo primo tempo di Vitelli.

12-14 Attacco vincente di Ishikawa, non riesce il miracolo in difesa a Balaso.

12-13 Recine riaccorcia le distanze!

10-13 Takahashi approfitta del muro staccato di Vitelli.

10-12 Passa questa volta Nelli, con un colpo tutto di polso.

9-12 Muro di Ishikawa su Nelli, gli azzurri stanno usando poco la testa in questi ultimi scambi.

9-11 Gran bordata di Otsuka da posto due.

9-10 Esce la battuta di Takanashi.

8-10 Mani-out di Ishikawa, non sbaglia nessuno in questa fase.

8-9 Parallela paurosa di Bottolo, mamma mia!

7-9 Ottima bordata di Nelli, che ci mantiene a contatto.

6-9 Mani-out di Takahashi da posto quattro.

6-8 Passa in mezzo al muro Recine, buona partita per lui.

5-8 Esce di poco il servizio di Vitelli.

5-7 Si insacca l’attacco di Recine.

4-7 Primo tempo di Takahashi, i giapponesi stanno scappando via.

4-6 Muro di Otsuka su Vitelli, poco cinici gli azzurri in questo scambio

4-5 Scappa la battuta di Bottolo.

4-4 Ancora un ottimo colpo lungo di Bottolo, bene così!

3-4 Scappa l’attacco di Nelli.

3-3 Bene Lee al centro.

3-2 Bel colpo profondo di Bottolo.

2-2 Bel primo tempo stretto di Vitelli.

1-2 Pallonetto spinto di Ishikawa.

1-1 Male al servizio anche Mosca.

1-0 Si riparte con un errore al servizio di Takahashi.

25-21 E la chiude Spirito con un muro!

24-21 Takahashi annulla il primo.

24-20 Mani-out di Recine, sono quattro set-point per l’Italia!

23-20 Scappa la battuta ad Alessandro.

23-19 Micheletto trova un colpo sulle mani del muro impossibile!

22-19 Primo tempo dietro di Lee.

22-18 Muro di Micheletto su Otuska, bene così!

21-18 Parallela di Ishikawa, non ci arriva in difesa Spirito.

21-17 Pallonetto a due mani di Micheletto, che sblocca la situazione.

20-17 Muro di Shimizu su Bottolo, entra Micheletto.

20-16 Pipe vincente di Takahashi, non bisogna calare d’intensità.

20-15 Spirito prova la magia ad una mano, ma l’alzata per Nelli è ingiocabile.

20-14 Invasione di Nelli, peccato perchè era arrivato un muro di Bottolo.

20-13 Ricezione magistrale di Balaso, poi ci pensa Bottolo in pipe.

19-13 Pallonetto preciso di Takahashi, ma i giapponesi devono patire le pene dell’inferno per metterla giù.

19-12 Nelli non sta sbagliando un colpo questa sera. Cambio di diagonale per il Giappone.

18-12 Takahashi prova a scuotere un po’ i suoi.

18-11 CHE ITALIA! Stiamo difendendo l’impossibile. Scambio lungo che si conclude con una parallela indifendibile di Nelli!

17-11 Si fa perdonare immediatamente Recine, ottima la sua parallela.

16-11 Errore di Recine in attacco, peccato perchè avevamo tirato sù di tutto in difesa.

16-10 Scappa l’attacco di Otsuka, andiamo al secondo time-out tecnico avanti di sei.

15-10 E arriva anche l’ace di Bottolo!

14-10 Diagonale profonda di Bottolo, ottimo inizio per il giovane azzurro.

13-10 Primo tempo dietro di Lee, break per i giapponesi, che provano ad accorciare le distanze.

13-9 Esce di poco il servizio di Nelli.

13-8 Ottima apertura di Spirito, Nelli non può sbagliare contro il muro a uno.

12-8 Questa volta Otsuka trova la parallela vincente.

12-7 E arriva un altro muro di Bottolo, questa volta su Otsuka; male, stranamente, in copertura i Giapponesi.

11-7 Pallonetto intelligente di Bottolo, voliamo a +4!

10-7 Murone di Bottolo su Takahashi!

9-7 Si insacca la pipe di Recine.

8-7 Pallonetto millimetrico di ishikawa.

8-6 Mani-out di Nelli, che manda l’Italia avanti al primo time-out tecnico.

7-6 Scappa il servizio di Takahashi.

6-6 Nessun problema per Otsuka contro il muro a uno di Recine.

6-5 Incomprensione tra Ishikawa e Fujii, la palla resta nel campo giapponese.

5-5 Due su due in attacco per Mosca in questo avvio.

4-5 Bella sette giocata da Onodera.

4-4 Diagonale di Recine da posto quattro.

3-4 Invasione a rete di Vitelli.

3-3 Parallela pazzesca di Nelli da seconda linea.

2-3 Ishikawa gioca contro il muro di Vitelli.

2-2 Bel mani-out di Nelli al termine di uno scambio lungo.

1-2 Risponde dal centro Lee.

1-1 Si fa perdonare subito il centrale azzurro, ottimo primo tempo.

0-1 Si parte con un’invasione a rete di Mosca.

19:28 Formazione rimaneggiata per l’Italia: Nelli, Spirito, Vitelli, Recine, Bottolo, Mosca e Balaso

19:25 Questo il sestetto del Giappone; Onodera, Fuji, Ishikawa, Ri, Otsuka, Yamamoto e Takahashi.

19:22 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento, c’è curiosità su quelle che saranno le scelte di coach Valentini.

19:19 Il Giappone sta a sua volta facendo un’ottima VNL, non a caso occupano la nona posizione (una partita in meno rispetto alle avversarie), a pochi punti di distanza da quel quarto posto che significherebbe semifinali.

19:16 Sbertoli e compagni ieri hanno trovato la vittoria più convincete del loro torneo, il successo per 3-0 contro l’Argentina ha permesso loro di risalire in classifica fino alla dodicesima posizione.

19:13 Gli azzurri stanno crescendo partita dopo partita e questa sera andranno a caccia della terza vittoria consecutiva.

19:10 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per l’ottava giornata della VNL maschile 2021.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per l’ottava giornata della VNL maschile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 27 giugno. Dopo un inizio di torneo molto complesso, gli azzurri hanno decisamente cambiato marcia e stanno pian piano scalando la classifica, va rimarcato come la nostra Nazionale si presenti a questo appuntamento con una schiera di giovani pronti per fare esperienza, con l’obiettivo di dare buone impressioni per guadagnarsi un posto nella squadra olimpica, arricchita da qualche veterano con svariate esperienze azzurre alle spalle.

L’Italia ha veramente convinto nelle ultime partite, va rimarcato come negli ultimi quattro match siano arrivate tre vittorie, di queste quella di ieri contro l’Argentina (3-0) è stata sicuramente la più convincente. I giovani stanno crescendo bene, Micheletto su tutti sta dimostrando di potersela giocare per le Olimpiadi, ma non è il solo. Sbertoli e compagni si trovano al momento in undicesima posizione con tre vittorie e sette punti all’attivo. Il Giappone sta facendo un buon torneo, la formazione che quest’anno ospiterà le Olimpiadi occupa l’ottava posizione, ma ha ottenuto successi importanti contro squadre quotate, Russia su tutte. Quella di stasera non sarà una partita facile per i nostri, i nipponici difendono tanto, gli scambi si allungheranno e quindi servirà tanta pazienza per chiudere il punto, l’augurio è quello di allungare questa striscia positiva.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per l’ottava giornata della VNL maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 19:00!

