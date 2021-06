Lo scorso 21 aprile è stato diramato l’elenco dei 18 direttori di gara che arbitreranno le 51 partire degli Europei di calcio: per l’Italia sarà in campo Daniele Orsato. Va detto inoltre che per la prima volta una donna è stata selezionata per dirigere agli Europei maschili di calcio: si tratta della transalpina Stéphanie Frappart, che è stata selezionata come arbitro di supporto e farà da quarto ufficiale di gara.

All’elenco dei diciotto prescelti va aggiunto il nome dell’argentino Fernando Rapallini, il quale sarà in campo nella rassegna del Vecchio Continente per via di uno scambio tra UEFA e CONMEBOL. Il fischietto argentino arbitrerà in Europa, mentre nella Copa America 2021 in programma in Argentina e Colombia sarà nella lista dei direttori di gara lo spagnolo Jesús Gil Manzano.

Così il presidente dell’UEFA Aleksander Čeferin: “Lo scambio con il CONMEBOL per i due tornei arricchirà le due competizioni e l’esperienza dei migliori arbitri. L’Europa ed il Sudamerica hanno una grande tradizione ed una grande qualità, anche nell’arbitraggio. Questo scambio è una parte essenziale del nostro programma di cooperazione, che ci aiuterà a migliorare le nostre competizioni“.

Queste le parole del numero uno della CONMEBOL, Alejandro Domínguez: “Tra gli obiettivi permanenti del CONMEBOL c’è quello di rendere gli arbitri più professionali e perfettamente addestrati all’uso della tecnologia. Siamo convinti che la cooperazione con la UEFA in questo ambito darà grandi benefici ad entrambe le Confederazioni. Siamo solo all’inizio. Continueremo a lavorare per ampliare e consolidare gli accordi di collaborazione con i nostri amici della UEFA“.

GLI ARBITRI DEGLI EUROPEI DI CALCIO

Felix Brych (Germania)

Cüneyt Çakır (Turchia)

Carlos Del Cerro Grande (Spagna)

Andreas Ekberg (Svezia)

Orel Grinfeeld (Israele)

Ovidiu Alin Hategan (Romania)

Sergei Karasev (Russia)

Istvan Kovacs (Romania)

Bjorn Kuipers (Olanda)

Danny Makkelie (Olanda)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spagna)

Michael Oliver (Inghilterra)

Daniele Orsato (Italia)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portogallo)

Daniel Siebert (Germania)

Anthony Taylor (Inghilterra)

Clément Turpin (Francia)

Slavko Vinčić (Slovenia)

Fernando Rapallini (Argentina)

Foto: LaPresse