LIVE Italia-Belgio 2-3, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre poco ciniche, sfuma la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23:36 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

23:35 Le azzurre si sono letteralmente spente dopo il terzo set, sfuma così la quarta vittoria del torneo, appuntamento a domani per l’ultima partita contro la Thailandia.

10-15 La chiude Janssens.

10-14 Non passa la battuta di Van Avermaet.

9-14 Esce l’attacco di Nwakalor.

9-13 Herbots manda le sue a +4.

9-12 Fast di Van Averamet.

9-11 Rientra Mazzaro.

9-11 Guerra tira una diagonale pazzesca.

8-11 Herbots mura la fast di Lubian, si fa veramente difficile.

8-10 Out l’attacco di Nwakalor. Entra Lubian su Mazzaro.

8-9 Scappa il servizio di Bonifacio.

8-8 Fallo di palleggio per Van De Vyver, torniamo in parità.

7-8 Mani-out di potenza di Guerra.

6-8 E ancora un pipe di Herbots, che questa sera sta mettendo giù di tutto.

6-7 Inchiodata in difesa D’Odorico, attacco di Herbots vincente.

6-6 Scappa il servizio di D’Odorico.

6-5 Mani-out di Nwakalor da seconda linea.

5-5 Non bastano una serie di miracoli in difesa alle azzurre, alla fine Van Gestel regala il punto al Belgio.

5-4 Diagonale letteralmente impressionante di Nwakalor.

4-4 Colpo piazzato di Herbots, che si fa perdonare immediatamente.

4-3 Esce questa volta l’attacco di Herbots.

3-3 Scappa la battuta di Van De Vyver.

2-3 Sparacchia fuori D’Odorico.

2-2 Gran primo tempo di Mazzaro.

1-2 Ennesima diagonale del match per Herbots!

1-1 Si insacca l’attacco di Nwakalor.

0-1 Si riparte con un mani-out di Herbots.

17-25 Scappa l’attacco di Lubian, si va al tie-break.

17-24 Omoruyi gioca sulle mani del muro.

16-24 Herbots regala 8 set-point alle sue.

16-23 Bene in parallela Omoruyi.

15-23 Muro di Janssens su D’Odorico.

15-22 Janssens trova le mani di D’Odorico.

15-21 Bella parallela di Melli.

14-21 Spallata di Herbots da posto quattro.

14-20 Invasione a rete di Omoruyi.

14-19 L’attacco di Melli si insacca.

13-19 Esce l’attacco di Melli, molto imprecisa Morello in questi primi scambi.

13-18 Nwakalor attacca direttamente in rete.

13-17 Finisce qui la serie al servizio di Guilliams. Entra Morello al posto di Bosio.

12-17 Pipe vincente di Herbots, il set ci sta scappando di mano.

12-16 Entrano Melli e Lubian su Guerra e Bonifacio.

12-16 Muro di Van Gestel su D’Odorico.

12-15 ingenue in questa circostanza le azzurre, che saltano a muro su una palla molto staccata e si fanno usare da Van Gestel.

12-14 Ace di D’Odorico!

11-14 Bonifacio tira giù una sette pazzesca.

10-14 Ace di Janssens su D’Odorico.

10-13 Guilliams porta le sue a +3!

10-12 Scappa la battuta di Nwakalor.

10-11 Bellissimo primo tempo di Bonifacio.

9-11 Herbots gioca contro il muro di Nwakalor.

9-10 Murone di D’Odorico su Guilliams.

8-10 Invasione a rete di Nwakalor, peccato, perchè avevamo difeso tanto.

8-9 Ancora un mani-out di Guerra su una palla non facile.

7-9 Herbots passa in mezzo al muro.

7-8 Mani-out di Guerra, torniamo a -1!

6-8 Esce l’attacco di Herbots, ma le belga stanno tirando su di tutto in difesa.

5-8 Fast vincente di Van Avermaet.

5-7 Nwakalor risponde da seconda linea.

4-7 Pipe di Herbots, facciamo fatica in questa fase.

4-6 Nwakalor chiude troppo il colpo e la palla è in rete.

4-5 Mani-out di Guilliams.

4-4 D’Odorico trova le mani del muro di Van Gestel.

3-4 Male Nwakalor dai nove metri.

3-3 Van Gestel non trova le mani del muro.

2-3 Ancora Janssens, che questa volta passa con un pallonetto.

2-2 Risponde al centro Janssens.

2-1 Ottimo primo tempo di Mazzaro.

1-1 Mani-out di Herbots da posto quattro.

1-0 Si riparte con una bordata in parallela di Nwakalor.

25-22 Fallo di formazione del Belgio, passiamo in vantaggio!

24-22 Si insacca l’attacco di Sylvia, due set-point per le azzurre!

23-22 Muro di Van Gestel su Nwakalor, serve una reazione.

23-21 Scappa la ricezione di De Bortoli, ne approfitta Janssens.

23-20 Colpo profondo di Guilliams in posto uno.

23-19 E ancora un’invasione a rete di Guilliams!

22-19 Bene D’Odorico, che mette giù una palla a filo rete.

21-19 Diagonale stretta di D’Odorico, torniamo a +2!

20-19 Errore in attacco di Van Gestel.

19-19 Invasione a rete di Guilliams.

19-18 E ancora Guilliams, questa volta da posto quattro.

18-18 Parallela da posto due di Guilliams.

18-17 Nwakalor ci permette di restare in vantaggio.

17-17 Scappa l’attacco di Guerra.

17-16 Herbots tira giù una bordata indifendibile.

17-15 Ace di Bosio, che pizzica la linea!

16-15 Gran difesa di Fersino, poi Guerra trova un pallonetto intelligente.

15-15 Primo tempo appoggiato di Mazzaro.

14-15 Guilliams trova le mani del muro di Guerra da seconda linea.

14-14 Si insacca l’attacco di Nwakalor.

13-14 Diagonale di Herbots e il Belgio torna in vantaggio.

13-13 Mani-out in fast per Janssens.

13-12 Bellissima sette di Bonifacio.

12-12 Pallonetto di Herbots. Britt è vicina a quota 20 punti.

12-11 Janssens mette giù una palla a filo rete.

12-10 Alzata dietro ad una mano stupenda di Bosio, Nwakalor non sbaglia.

11-10 Muro di Van De vyver su D’Odorico, ci meritavamo questo punto.

11-9 Herbots trova la linea di fondo campo in pipe.

11-8 Ottimo primo tempo di Mazzaro.

10-7 Nwakalor tira giù una bomba da posto quattro.

9-7 Herbots questa volta passa in parallela.

9-6 Scappa l’attacco di Herbots.

8-6 E ancora un gran colpo di Nwakalor, che questa volta passa in mezzo al muro. Time-out tecnico.

7-6 Bordata di Nwakalor da seconda linea.

6-6 Scappa il primo tempo di Mazzaro, si torna in parità.

6-5 Ennesima diagonale di Herbots.

6-4 Mani-out dal centro per Bonifacio.

5-4 Esce anche il servizio di D’Odorico.

5-3 Difesa eccezionale di Fersino, bell’apertura di Bosio, poi ci pensa Nwakalor in attacco.

4-3 Scappa la battuta di Nwakalor.

4-2 Murone di D’Odorico su Herbots!

3-2 Fallo di palleggio di Fersino, questi regali vanno evitati.

3-1 Invasione di piede da parte di Bonifacio.

3-0 Murone di Nwakalor su Janssens.

2-0 Scappa l’attacco di Van Gestel.

1-0 Si riparte con un mani-out di D’Odorico.

25-20 E la chiude D’Odorico con una bella diagonale!

24-20 Herbots annulla il primo.

24-19 Bel colpo a scavalcare il muro di D’Odorico, sono 5 set-point per l’Italia.

23-19 Primo tempo pauroso di Bonifacio!

22-19 Herbots mantiene le sue a contatto.

22-18 Bordata di D’Odorico da posto quattro, voliamo a +4!

21-18 Scappa l’attacco di Guerra, errore pesante.

20-18 Fortunatamente la sua serie al servizio finisce qua.

19-18 Ace di Janssens su D’Odorico, la centrale belga è giù al quinto ace di serata.

19-17 Esce di poco la battuta al salto di Guerra. Entra De Bortoli per il giro dietro.

19-16 Bel mani-out di Nwakalor da posto due.

18-16 Ace di Van Gestel, dobbiamo reagire.

18-15 Muro di Van De Vyver su Nwakalor, facciamo un po’ di fatica sulle palle alte.

18-14 Mani-out di Van Gestel da posto quattro.

18-13 Ottimo primo tempo di Mazzaro, che ha già messo giù sei punti in questo set.

17-13 Forza troppo il colpo Guerra, la palla esce.

17-12 Finisce qui la serie al servizio di Bonifacio.

17-11 Difesa spettacolare di D’Odorico, Guerra poi trova una parallela eccezionale.

16-11 Murone di Mazzaro su Herbots, andiamo al secondo time-out tecnico avanti di 5!

15-11 Brava Mazzaro ad approfittare di una ricezione abbondante di Van Gestel.

14-11 Out la battuta di Sobolska.

13-11 Diagonale potente di Van Gestel, non ci arriva Fersino in difesa.

13-10 Scappa la battuta di Herbots.

12-10 Palla bassa e corta di Bosio, Nwakalor attacca direttamente in rete.

12-9 Mani-out di Herbots.

12-8 Nwakalor prende in pieno Van De Vyver.

11-8 Fast vincente di Van Avermaet.

11-7 Herbots la mette giù al secondo tentativo.

11-6 Pipe vincente di Guerra, che bell’Italia!

10-6 Scappa l’attacco di Herbots, ma tutto è partito da una grande difesa di Mazzaro.

9-6 Si ferma sul nastro la battuta di Janssens.

8-6 Mani-out di Herbots, che mantiene le sue a contatto.

8-5 Parallela impressionante di Nwakalor, andiamo al primo time-out tecnico avanti di tre.

7-5 E ancora una stampatona di Mazzaro, questa volta su Janssens!

6-5 Murone di Nwakalor e Mazzaro su Herbots!

5-5 Ottimo primo tempo di Mazzaro.

4-5 Herbots trova le mani di Guerra.

4-4 Mani-out di Van Gestel.

4-3 Gran muro di Bosio su Janssens, le belga stanno tirando su la qualunque in difesa.

3-3 Van Gestel passa in mezzo al muro da posto quattro.

3-2 Murone e Mazzaro su Van Avermaet.

2-2 Ace con l’ausilio del nastro per Bonifacio.

1-2 Nwakalor a segno da seconda linea.

0-2 Bregoli chiama un challenge per un eventuale fallo di piedi di Sobolska, ma è tutto regolare.

0-1 Si riparte con un errore al servizio di D’Odorico.

17-25 Il primo set si chiude con un altro ace di Janssens.

17-24 Muro di Sobolska su Bonifacio, sono sette set-point per il Belgio.

12-23 E ancora un servizio vincente della centrale belga.

17-22 Ace di Janssens.

17-21 Diagonale profonda di Herbots.

17-20 Muroneeee di D’Odorico su Janssens, finalmente vinciamo uno scambio combattuto!

16-20 Non passa la battuta di Van Gestel.

15-20 Parallela piazzata di Van Gestel, stiamo facendo fatica sia in difesa, che in ricezione.

15-19 Ottimo mani-out di Guerra da posto due.

14-19 Ace di Van Avermaet.

14-18 Passa dal centro Janssens.

14-17 Scappa la battuta di Stragier.

13-16 Bosio vince un contrasto a rete contro Van Avermaet.

12-16 Primo tempo di Sobolska.

12-15 Finisce qui la serie al servizio di Herbots.

11-15 Ancora un pallonetto, questa volta da parte di Van Avermaet, entra Guerra su Melli.

11-14 Pallonetto spinto di Herbots.

11-13 Erroraccio di Nwakalor in attacco, Bregoli chiama time-out.

11-12 Ace di Van De Vyver, stiamo soffrendo in seconda linea.

11-11 Herbots risponde in diagonale.

11-10 Bellissima parallela di D’Odorico.

10-10 Ace di Janssens.

10-9 Questa volta Herbots gioca bene sul muro di Bonifacio.

10-8 Mani-out di D’Odorico, torniamo avanti di un break.

9-8 Murone di Nwakalor su Herbots.

8-8 Diagonale profonda di Van Gestel.

8-7 Primo tempo di Mazzaro, ma le belga stanno tirando su di tutto in difesa.

7-7 Ace di Van Avermaet, si torna in parità.

7-6 Pallonetto di Herbots da seconda linea.

7-5 Primo tempo appoggiato di Janssens, poteva fare di più Bosio in seconda linea.

7-4 Si insacca l’attacco di Nwakalor, ma tutto è partito da una bella difesa di D’Odorico.

6-4 Primo tempo profondo di Mazzaro.

5-4 Nwakalor schiaccia direttamente in rete, peccato perchè c’era tanto spazio in parallela.

5-3 Scambio lungo vinto dall’Italia grazie ad un errore di Van Gestel.

4-3 Fast di Van Avermaet, il Belgio sta giocando con tre centrali.

4-2 Errore in attacco per Herbots.

3-2 Esce il servizio di Sylvia.

3-1 Mani-out di Nwakalor da posto due.

2-1 Diagonale indifendibile di Herbots.

2-0 Ace di Mazzaro!

1-0 Si parte con un errore al servizio di Van Gestel.

20:58 L’Italia risponde con: D’Odorico, Melli, Bosio, Nwakalor, Bonifacio, Mazzaro e Fersino.

20:55 Questo il sestetto del Belgio: Herbots, Janssens, Van Gestel, Van De Vyver, Van Avermaet, Soboloska e Rampelberg.

20:53 Ci siamo, le due squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento.

20:50 Herbots e compagne si trovano infatti in nona posizione con ben sei vittorie.

20:47 Il Belgio ha fin qui svolto un torneo più che dignitoso, viene dalla vittoria di ieri contro la Thailandia (3-1), ma in generale è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote a squadre importanti,

20:44 L’Italia, prima della giornata di oggi, si trovava in tredicesima posizione con 12 punti e tre vittorie.

20:41 Bosio e compagne si sono comunque ben comportate durante queste settimane, vengono da un’ottima vittoria contro il Canada (3-0) e tra oggi e domani, contro Belgio e Thailandia, potrebbero arrivare ulteriori successi.

20:38 Siamo ormai giunti al rush finale di questa prima fase preliminare, le prime quattro classificate andranno in semifinale, l’Italia è matematicamente fuori dai giochi.

20:35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la quattordicesima giornata della VNL 2021.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la quattordicesima giornata della VNL 2021, che andrà in scena al Rimini fino al 25 giugno. Siamo giunti alla penultima giornata della fase preliminare, vi ricordiamo che solo le prime quattro classificate avranno accesso alle semifinali, l’Italia è già matematicamente fuori dai giochi, ma non si poteva chiedere un’impresa così grande ad un gruppo così giovane ed inesperto.

Bosio e compagne si sono comunque ben comportate durante queste settimane, vengono da un’ottima vittoria contro il Canada (3-0) e tra oggi e domani, contro Belgio e Thailandia, potrebbero arrivare ulteriori successi. Le ragazze di coach Bregoli occupano al momento la tredicesima posizione con 12 punti e tre vittorie all’attivo. Il Belgio ha fin qui svolto un torneo più che dignitoso, viene dalla vittoria di ieri contro la Thailandia (3-1), ma in generale è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote a squadre importanti, non a caso Herbots e compagne occupano la nona posizione in classifica, con ben sei vittorie. Quello di stasera è un match assolutamente alla portata delle nostre azzurre, che si troveranno davanti tante atlete che giocano giocano nel nostro Campionato, potremmo assistere ad una partita bella ed equilibrata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la quattordicesima giornata della VNL 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21:00, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 20:30!

Foto: Fivb