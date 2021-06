LIVE Italia-Argentina 3-0, Nations League volley in DIRETTA: partita enciclopedica degli azzurri, terza vittoria per Sbertoli e compagni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18:15 Prestazione oltremodo convincete per gli azzurri, che trovano la terza vittoria e salgono all’undicesimo posto in classifica.

25-20 Errore in attacco di Mendez!

24-20 Servizio in rete di Solè, sono 4 match-point per l’Italia.

23-20 Mendez accorcia le distanze e tira un urlo in faccia ai nostri.

23-19 Parallela vincente di Pereyra.

23-18 Micheletto trova le mani del muro.

22-18 Lazo a segno da posto due.

22-17 Stampatona di Micheletto su Lima, questo punto vale un macigno!

21-17 Pinali passa in mezzo al muro da seconda linea.

20-17 Ennesimo attacco di Solè, che sta mantenendo a galla la sua squadra.

20-16 Esce il servizio del centrale argentino.

19-16 Primo tempo di Loser, che sblocca la situazione per i suoi.

19-15 Ace di Recine, break pesantissimo!

18-15 Pallonetto di Micheletto, che meraviglia.

17-15 Muroneee di Cortesia su Conte!

16-15 Attacco di seconda intenzione per Sbertoli, andiamo al secondo time-out tecnico in vantaggio!

15-15 Che bella pipe di Micheletto, come gioca bene questo ragazzo.

14-15 Esce di pochissimo la battuta di Pinali.

14-14 No look in parallela per Recine, riagguantiamo l’Argentina!

13-14 Si ferma sul nastro il servizio di Lima.

12-14 Ancora un primo tempo, questa volta con Loser.

12-13 Diagonale stretta di Recine, bravo Sbertoli a lasciarlo con muro a uno.

11-13 Purtroppo non passa la battuta di Micheletto, un po’ troppi errori dai nove metri per gli azzurri.

11-12 Parallela stupenda di Micheletto, che se ne frega del muro a tre piazzato!

10-12 Ancora un gran punto di Solè dal centro.

10-11 Apertura stupende di Sbertoli, Pinali non sbaglia da seconda linea.

9-11 Primo tempo di Solè.

9-10 Muro di Sbertoli su Conte, ritorniamo a -1.

8-10 Ci pensa Sbertoli in attacco, gran copertura di Balaso.

7-10 Non passa neanche la battuta di Recine.

7-9 Errore al servizio per Mendez.

6-9 Muro di Loser su Recine, ma male gli azzurri in copertura. Non bisogna assolutamente calare d’intensità.

6-8 Mendez ci sta prendendo gusto.

6-7 Errore in battuta di Lima.

5-7 Finisce qui la sua serie dai nove metri.

5-6 Ace di Vitelli, è già il quarto del match per il central azzurro!

4-6 Ottima parallela interna di Recine.

3-6 Mendez gioca contro il muro, si vede che in campo c’è De Cecco adesso. Per l’Italia entra Pinali su Nelli.

3-5 Bilanciere di Mendez.

3-4 Non passa la sua battuta.

3-3 Si fa perdonare immediatamente Alessandro, che gioca sulle mani alte del muro, che varietà di colpi.

2-3 Invasione a rete di Micheletto, peccato perchè avevamo una bella occasione.

2-2 Diagonale nei due metri per Micheletto, assurdo.

1-2 Attacco di seconda intenzione per Mendez.

1-1 Non passa il servizio di Cortesia.

1-0 Si riparte con un errore in attacco di Conte.

25-21 Sparacchia fuori Matinez, voliamo sul 2-0!

24-21 Pallonetto di Micheletto, sono tre set-point per l’Italia!

23-21 Muro importantissimo di Micheletto su Lima!

22-21 Lima riporta i suoi a -1, attenzione.

22-20 Parallela di Martinez.

22-19 Sbagliano gli argentini dai nove metri.

21-19 Lima tiene i suoi a contatto.

21-18 Recine fa la voce grossa in questa fase, time-out discrezionale per l’Argentina.

20-18 Mani-out di Menez da posto quattro.

20-17 Recine pianta un chiodo in parallela, colpo pazzesco!

19-17 Palla corta di Sbertoli, esce l’attacco di Nelli.

19-16 Sbaglia Vitelli dai nove metri.

19-15 Recine mette giù una palla tutt’altro che semplice.

18-15 Solè gioca sulle mani del muro di Vitelli.

18-14 Spallata impressionante di Micheletto da posto due.

17-14 Finisce qui una gran serie al servizio di Sbertoli.

17-13 Palleggio spinto a due mani per Micheletto, voliamo a +4.

16-13 Che bell’Italia!!! Difese su difese e poi ci pensa Micheletto, con un colpo da vero veterano.

15-13 Scappa l’attacco di Lima, torniamo avanti di due.

14-13 Murone di Vitelli su Solè, non si passa!

13-13 Sbaglia questa volta il centrale argentino.

12-13 Ace di Loser, che trova la zona di conflitto tra Recine e Balaso.

12-12 Lima non sbaglia senza muro.

12-11 Ancora Micheletto, che sta mettendo mano a tutto il suo repertorio.

11-11 Bel colpo di Mendez contro il muro a tre piazzato.

11-10 Bordata dal centro di Cortesia, che torna a farsi vedere in attacco.

10-10 Scappa anche la battuta di Nelli.

10-9 Che bella pipe di Micheletto, giocata intelligente di Sbertoli.

9-9 Esce di poco il servizio di Vitelli.

9-8 Mani-out di Nelli da posto due, ottimo.

8-8 Lima la mette giù al terzo tentativo, stiamo difendendo di tutto.

8-7 Ancora un muro di Vitelli, mamma mia!

7-7 Invasione a rete di Nelli.

7-6 Primo tempo di Vitelli indifendibile.

6-6 Pallonetto ai limiti del fallo per Martinez.

6-5 Ace di Cortesia, bene così!

5-5 Muro impressionante di Micheletto su Lima!

4-5 Colpo lungo di Martinez, impreciso Recine in difesa in precedenza.

4-4 Diagonale a tre di Mendez.

4-3 Faccimo la voce grossa a muro e ritorniamo davanti.

2-3 Mani-out di Loser dal centro.

2-2 Difesa spettacolare di Balaso, poi ci pensa Recine in attacco.

1-2 Muro di Loser su Nelli.

1-1 Lazo mette fine ad uno degli scambi più belli della partita.

1-0 Si riparte con una bella diagonale di Nelli.

30-28 ANCORA LUIIII!!!!! Vitelli mura anche Martinez e regala il primo set all’Italia!

29-28 Muroneeeeee di Vitelli su Lazo, secondo set-point per gli azzurri!!!

28-28 Sbaglia dai nove metri Loser.

27-28 Martinez passa in mezzo al muro.

27-27 Lima ci grazia e sbaglia in attacco, stiamo faticando troppo a mettere la palla giù.

26-27 Muro di Loser su Recine.

26-26 Ingenuità di Balaso, che alza in posto due dove c’era Spirito, che si prende un muro.

26-25 Entra Spirito per Sbertoli.

26-25 ACEEEE DI GABRIELE NELLI! Set-point Italia.

25-25 Lima schiaccia direttamente in rete, Nelli dai nove metri.

24-25 Lima passa in parallela, altro set-point per l’Argentina.

24-24 ACE DI VITELLI!! Restiamo attaccati!

23-24 Muro pazzesco di Vitelli su Lima!

22-24 Recine annulla il primo.

21-24 Muro di Loser su Nelli, sono tre set-point per l’Argentina.

21-23 Lima passa in mezzo al muro, break importante per l’Argentina.

21-22 Lazo riporta i suoi in vantaggio, azzurri poco cinici in questo scambio.

21-21 Esce di pochissimo il servizio di Micheletto.

21-20 Alzata in palleggio di Balaso, poi ci pensa Micheletto, che questa volta passa in parallela.

20-20 Muro di Solè su Vitelli, questo punto fa male.

20-19 Questa volta il primo tempo di Solè è veramente perfetto.

20-18 Non passa la battuta di Uriarte.

19-18 Primo tempo strozzato di Solè, questa palla poteva essere tenuta in difesa.

19-17 Nelli ci mantiene avanti di due.

18-17 Martinez entra in campo e trova subito un attacco vincente.

18-16 E ancora Micheletto, che crescita che sta avendo questo ragazzo!

17-16 Gran diagonale di Micheletto, passiamo in vantaggio.

16-16 Recine gioca egregiamente sulle mani del muro.

15-16 Finisce qui la serie al servizio di Nelli.

15-15 Murone di Cortesia su Ramos, torniamo in parità!

14-15 Attacco vincente di Recine, che bella reazione degli azzurri!

13-15 Ace di Nelli, andiamo!

12-15 Ottimo primo tempo di Cortesia.

11-15 Finisce qui la serie al servizio di Vitelli.

11-14 Nelli sfonda sulle mani di Ramos, bene così.

10-14 Mani-out di Recine, break importante.

9-14 Si ferma sul nastro la battuta di Solè.

8-14 Pallonetto di Solè, non ci arriva in difesa Sberoli. Entra Vitelli per Mosca.

8-13 Finalmente una bella smartellotata da parte di Nelli.

7-13 Leggerezza in difesa di Balaso, ne approfitta Lima.

7-12 Gran diagonale di Lima da posto quattro.

6-11 Ancora un murone di Solè su Nelli, azzurri in difficoltà.

6-10 Non passa la pipe di Recine, che si prende un muro da parte di Solè.

6-9 Invasione a rete di Micheletto.

6-8 Mani-out di Nelli , bel colpo per Gabriele.

5-8 Non passa la battuta di Recine.

5-7 Erroraccio da seconda linea per Lima.

4-7 Bella difesa di Recine, che però poi non trova le mani del muro in attacco.

4-6 Fuori di poco anche la battuta di Nelli.

4-5 Esce il servizio di Lima, che ci ha fatto male dai nove metri.

3-5 Palla bassa di Sbertoli, Nelli cade nelle mani del muro di Lazo.

3-4 Primo tempo affettato di Ramos, incomprensioni in difesa tra Micheltto e Sbertoli.

3-3 Difesa vincente di Danani, punto strano.

3-2 Si sblocca l’Argentina con un mani-out di Lazo.

3-1 NON SI PASSA! Muro di Recine su Lima!

2-1 Stampatona di Cortesia su Conte, bell’inzio!

1-1 Murone di Mosca su Lazo.

0-1 Si parte con un mani-out di Lima.

16:28 L’Italia risponde con: Sbertoli, Nelli, Recine, Cavuto, Cortesia, Mosca, Micheletto e Balaso.

16:25 Questo il sestetto dell’Argentina: Uriarte, Conte, Lazo, Ramos, Lima, Danani e Solè.

16:22 Le due squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento.

16:19 L’Argentina ci è subito davanti con lo stesso numero di vittorie, ma con un punto in più.

16:16 Al momento Sbertoli e compagni si trovano in tredicesima posizione con quattro punti all’attivo.

16:13 Gli azzurri stanno salendo di colpi partita dopo partita e questa sera andranno a caccia della terza vittoria del torneo.

16:10 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la settima giornata della VNL maschile 2021

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la settima giornata della VNL maschile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 27 giugno. Dopo un inizio di torneo molto complesso, gli azzurri settimana scorsa hanno decisamente cambiato marcia e stasera andranno a caccia di un’altra vittoria, va rimarcato come la nostra Nazionale si presenti a questo appuntamento con una schiera di giovani pronti per fare esperienza, con l’obiettivo di dare buone impressioni per guadagnarsi un posto nella squadra olimpica, arricchita da qualche veterano con svariate esperienze azzurre alle spalle.

L’Italia si trova al momento in tredicesima posizione con due vittorie e quattro punti all’attivo, Sbertoli e compagni nell’ultima giornata hanno trovato un successo convincente contro il Canada (3-2), l’augurio è che si possa continuare su questa strada, basterebbero un paio di vittorie per scalare veramente tante posizioni. L’Argentina sta facendo un torneo molto simile al nostro, non a caso si trovano in classifica appena davanti a noi con un solo punto in più, a differenza della nostra nazionale però, De Cecco e compagni si sono presentati a questo appuntamento con la formazione titolare. L’Italia sta salendo di colpi partita dopo partita, questa sera non sfideremo un avversario facile, ma con i giusti accorgimenti una vittoria appare tutt’altro che impossibile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la settima giornata della VNL maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà via alle ore 16:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 16:00!

Foto: FIVB