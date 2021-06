LIVE Inghilterra-Scozia 0-0, Europei 2021 in DIRETTA: Tre Leoni deludenti, il derby britannico termina in parità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.58 Di seguito le pagelle della partita:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 6.5; James 5.5, Stones 6, Mings 6, Shaw 5.5; Phillips 5.5, Rice 5.5; Sterling 5.5, Mount 6, Foden 5.5 (dal 63′ Grealish 6); Kane 5 (dal 74′ Rashford 6).

SCOZIA (3-5-2): Marshall 6; McTominay 6, Hanley 6.5, Tierney 7; O’Donnell 6.5, McGinn 6.5, Gilmour 6 (dal 76′ Armstrong 6), McGregor 6, Robertson 6.5; Adams 6.5 (dal 86′ Nisbet sv), Dykes 6.5.

22.52 Ecco la classifica del girone D aggiornata dopo la seconda giornata:

Repubblica Ceca 4

Inghilterra 4

Croazia 1

Scozia 1

22.50 Sorpresa nel derby britannico che termina con il risultato di 0-0. Ottima prestazione della Scozia, che ha reso orgogliosi i propri tifosi per l’atteggiamento avuto in campo e per aver ai punti dimostrato di più della più quotata Inghilterra. Passo indietro evidente dei Tre Leoni, che sono apparsi sterili e privi della determinazione necessaria per una partita così sentita.

FINISCE QUI! Inghilterra-Scozia 0-0

90+2′ L’ultima azione di Grealish termina con un nulla di fatto, McGinn allontana prima del fischio finale.

90+1′ CLAMOROSA MISCHIA IN AREA SCOZZESE! La palla rimane pericolosamente davanti a Marshall, sembra una mischia del rugby e alla fine l’arbitro chiama un fallo in attacco.

Solo due minuti di recupero.

90′ Ultimi assalti inglesi.

89′ Si alzano altissimi i cori dei tifosi scozzesi, decisamente orgogliosi per la prova offerta dalla propria Nazionale.

88′ McGinn difende bene palla all’altezza del centrocampo e conquista un prezioso calcio di punizione.

87′ Entrata dura di O’Donnell su Grealish: cartellino giallo per il numero 2 scozzese.

86′ Altro cambio nella Scozia: fuori Adams, esce Nisbet.

83′ La difesa scozzese chiude bene su Sterling e ora gli ospiti possono congelare il gioco con il possesso palla.

81′ McGinn tenta una conclusione da lontano, la deviazione di Rice regala alla Scozia un corner.

79′ Sterling punta Robertson e va giù in area. Proteste inglesi, per l’arbitro si può continuare.

78′ Occasione per Adams! Su un cross dalla sinistra la palla arriva alla punta del Southampton che però non colpisce bene.

76′ Primo cambio nella Scozia: fuori Gilmour, dentro Armstrong.

75′ Esce un deludente Harry Kane, al suo posto entra Marcus Rashford.

74′ Triangolo sull’out sinistro tra Shaw e Mount, il terzino del Manchester United di esterno sinistro non trova la porta.

72′ L’Inghilterra prova a penetrare con una trama veloce ma Sterling viene pescato in offside.

70′ Rifiata la Scozia fraseggiando in mezzo al campo. Comunque vadano gli ultimi 20′ i tifosi scozzesi possono essere orgogliosi della prestazione della loro squadra.

68′ Ora l’Inghilterra sta provando ad accelerare alla caccia del gol dell’1-0.

66′ Primo pallone toccato da Grealish, che conquista subito un calcio d’angolo.

64′ Prima sostituzione della partita: come preannunciato entra Grealish, a fargli spazio è Phil Foden.

62′ DYKES VICINISSIMO AL GOL! Il centravanti scozzese sugli sviluppi del calcio d’angolo gira di sinistro ma James salva tutto sulla linea di porta!

61′ Grande chance potenziale per la Scozia! Cross morbido di O’Donnell, Mings con la testa riesce ad anticipare Dykes che avrebbe potuto colpire a rete a botta sicura.

60′ L’Inghilterra ora prova a spingere con decisione. Si prepara intanto Jack Grealish, grande talento dell’Aston Villa fortemente invocato dal pubblico di casa.

59′ Kane con una finta mette a sedere due difensori scozzesi ma il tiro di sinistro viene rimpallato.

57′ Ottima possibilità per la Scozia! Dykes conquista un pallone sulla trequarti, prova a calciare, la palla rimane lì per Adams che però non riesce a trovare il tempo giusto per battere a rete.

55′ Buon suggerimento di Kane che pesca James in ottima posizione: il tiro del terzino del Chelsea non inquadra però lo specchio della porta difesa da Marshall.

53′ Ora l’Inghilterra prova a chiudere la Scozia nella sua metà campo. Sempre troppo lenta e prevedibile però la manovra della squadra di Southgate.

51′ La Scozia prova a distendersi in contropiede ma Dykes viene anticipato da Mings che non va tanto per il sottile e spazza in fallo laterale.

48′ Doppia chance per i Tre Leoni! Prima Sterling crossa basso ma Tierney è abile nell’anticipare un attaccante inglese, poco dopo Mount tenta la conclusione di potenza e trova la respinta coi pugni di Marshall.

46′ Subito uno squillo dell’Inghilterra. Shaw si inserisce, riceve palla da Sterling e cross basso, ma la difesa scozzese si rifugia in corner.

INIZIO SECONDO TEMPO

22.00 Squadre nuovamente in campo. Nessun cambio durante l’intervallo.

21.51 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per la ripresa!

21.49 La più grande occasione del primo tempo è stata comunque di marca inglese (palo di Stones al 12′), mentre la migliore possibilità per gli scozzesi è stata alla mezz’ora con la conclusione di O’Donnell respinta da Pickford.

21.47 Primo tempo non particolarmente spumeggiante a Wembley, dove si va al riposo sul risultato di 0-0. Finora prova deludente dell’Inghilterra, che ha giocato sotto ritmo e non è mai riuscita a prendere il dominio del gioco. Decisamente meglio gli scozzesi, che hanno disputato 45′ di aggressività, concentrazione e orgoglio.

FINE PRIMO TEMPO: Inghilterra-Scozia 0-0

Nessun minuto di recupero.

44′ Adams tenta la conclusione da lontano e trova la deviazione di Mings: calcio d’angolo.

42′ Mount pesca Phillips in area con un passaggio filtrante, ma la difesa della Scozia chiude ottimamente.

39′ Sterling cerca il triangolo con Foden ma ancora una volta Tierney arriva prima e chiude tutto. Decisamente più reattivi gli scozzesi in questa prima metà di gara.

37′ La Scozia recupera un bel pallone in zona offensiva ma Adams spreca tutto allargando male per O’Donnell.

36′ Mount si fa vedere con un taglio molto profondo ma Tierney è attentissimo, copre e si prende anche il fallo.

34′ Mount prova a imbeccare Sterling con una palla alta in profondità, ma l’ala del Manchester City non riesce ad agganciare. L’Inghilterra ha bisogno di un cambio di passo per sbloccare questo match.

32′ Kane retrocede verso la zona di centrocampo per avere qualche pallone giocabile ma viene subito triplicato e fermato. Meglio la Scozia in questa prima mezz’ora di gioco.

30′ GRANDISSIMA OCCASIONE PER LA SCOZIA! Cross di Tierney dalla sinistra, O’Donnell colpisce bene al volo e il suo diagonale costringe Pickford a un grande intervento!

29′ Cross di Reece James dalla destra, Kane prova ad arrivarci di testa ma senza successo. In ogni caso, l’attaccante del Tottenham era stato segnalato in fuorigioco (dubbio).

27′ Robertson crossa dalla fascia sinistra ma il traversone non può raggiungere alcun compagno e Pickford blocca comodamente in uscita.

25′ Sterling sfida McTominay nell’uno contro uno, ma il calciatore del Manchester United in questo caso se la cava egregiamente. E’ un’Inghilterra che non riesce ad accelerare e a dominare il gioco, ottima fin qui la prestazione degli scozzesi.

22′ Tierney calcia dal limite dell’area di destro ma è più un alleggerimento per impedire il contropiede inglese e il tiro non impensierisce minimamente Pickford.

20′ Sugli sviluppi di un corner in favore dell’Inghilterra c’è un tentativo di fuga solitaria per McGregor che però viene fermato dal rientro di alcuni avversari.

17′ Possibilità per Foden che controlla bene un lancio lungo e sfiora il palo. Tutto vano però, il talento del City era in fuorigioco.

16′ Prima ammonizione del match: si tratta di McGinn, autore di un fallo nei pressi del centrocampo.

13′ Altra buona chance per l’Inghilterra! McTominay perde una palla sanguinosa in impostazione, Sterling ne approfitta e serve Mount che arriva da dietro ma non riesce a impattare bene: la sfera termina sul fondo.

12′ PALO DI STONES! Direttamente dal corner la difesa scozzese si perde il centrale del City che in elevazione colpisce di testa ma viene fermato dal legno alla sinistra di Marshall.

11′ Prima bella azione dell’Inghilterra. Sterling con un bel dribbling dà il là all’azione, conclusa da un tiro di Mount deviato in corner.

8′ McGinn supera Phillips e subisce fallo. Punizione dalla zona laterale di sinistra per la Scozia.

6′ Ottimo atteggiamento della Scozia in questi primi minuti di match. L’Inghilterra manovra da dietro ma per ora non riesce a trovare varchi.

4′ LA PRIMA OCCASIONE DEL MATCH E’ SCOZZESE! Buona combinazione sull’out di destra, il cross basso di O’Connell pesca bene Adams che colpisce a botta sicura ma trova l’opposizione di Stones.

3′ Taglio profondo di Phillips, che però non riesce ad arrivare sulla palla lunga di Foden.

1′ Gioco fermo dopo appena 15”: Shaw rimane a terra colpito da una ginocchiata involontaria di Dykes.

FISCHIO D’INIZIO!

20.56 E’ il momento degli inni nazionali.

20.54 Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco. Pioggia battente a Wembley.

20.50 Si gioca a Wembley, stadio che ospiterà anche la finale di questi Europei.

20.45 Occhi puntati sull’atomico attacco inglese, in particolare Harry Kane, chiamato a sbloccarsi dopo il digiuno della prima partita.

20.40 In virtù del risultato di oggi pomeriggio tra Croazia e Repubblica Ceca, l’Inghilterra con una vittoria sarebbe automaticamente qualificata agli ottavi di finale.

20.35 Quattro cambi nell’undici iniziale per Steve Clark rispetto al debutto: chance dal primo minuto per Tierney come difensore di centro-sinistra, il giovane Gilmour in cabina di regia, McGregor come interno di centrocampo e Adams come punta al fianco di Dykes.

20.30 Discorso ben diverso per la Scozia, che ha iniziato questo Europeo con il ko per 0-2 contro la Repubblica Ceca: decisiva una doppietta di Schick. Il percorso si fa quindi molto duro per gli scozzesi, che stasera avrebbero un disperato bisogno di punti.

20.25 Gareth Southgate ha deciso di confermare in blocco la formazione uscita vittoriosa dal match contro la Croazia: le uniche novità sono i terzini, dal momento che James e Shaw prendono i posti di Walker e Shaw.

20.20 L’Inghilterra si presenta a quest’edizione come una delle squadre più accreditate per la vittoria finale. L’esordio è stato positivo: 1-0 contro la Croazia con gol di Raheem Sterling su assist di un sorprendente Kalvin Phillips.

20.15 Si tratta di una delle sfide più sentite del calcio europeo: l’ultima volta in cui il derby britannico è stato protagonista nella massima rassegna continentale è stata Euro 1996, quando l’Inghilterra si impose per 2-0.

20.10 Nell’altra partita del girone D, disputata a Glasgow oggi pomeriggio, è finita 1-1 tra Croazia e Repubblica Ceca: al rigore di Schick ha risposto Perisic in avvio di ripresa. I cechi salgono momentaneamente in vetta alla classifica a quota 4 punti, mentre i croati ottengono il primo punto di questi Europei.

20.05 Ecco le formazioni ufficiali.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane. CT: Gareth Southgate.

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hanley, McTominay, Tierney; O’Donnell, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson; Adams, Dykes. CT: Steve Clarke.

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Scozia, partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei di calcio 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Scozia, partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei di calcio 2021. Si gioca al mitico Wembley, una delle due sedi del gruppo D nonché impianto che ospiterà la finale di questa rassegna continentale.

Tanta attesa per il sentito derby britannico, uno dei grandi classici del calcio europeo, che torna ad essere protagonista a questi livelli a distanza di 25 anni dall’ultima volta: era Euro 1996, si giocò proprio a Wembley e l’Inghilterra uscì vincitrice con il risultato di 2-0. I Tre Leoni si augurano di bissare quel successo in un match che li vede sulla carta nettamente favoriti, come confermato anche da quanto accaduto durante la prima giornata: la squadra allenata da Gareth Southgate ha infatti esordito in maniera positiva superando per 1-0 la Croazia vice-campione del mondo in carica (gol di Raheem Sterling su assist geniale del sorprendente Kalvin Phillips), mentre la Scozia è stata sconfitta a domicilio dalla Repubblica Ceca per 0-2 con doppietta dell’ex Roma e Sampdoria Patrick Schick. Questa è una partita che per rivalità fa storia a sé, ma sarà fondamentale anche per la classifica del girone D: gli inglesi con una vittoria potrebbero già staccare il pass per gli ottavi di finale, mentre gli scozzesi hanno bisogno di punti per rimanere in corsa.

Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 21.00. OA Sport ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse