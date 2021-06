LIVE Giro di Svizzera 2021, tappa di oggi in DIRETTA: doppietta letale di Van der Poel! Cattaneo 5° in classifica generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.20 E con l’ennesima giornata da incorniciare per Mathieu Van der Poel, termina qui la nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro di Svizzera 2021. Buon proseguimento di serata!

17.18 Mentre questa è la nuova classifica generale:

1 4 ▲3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 8:49:14

2 2 – ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 0:01

3 3 – SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 0:06

4 7 ▲3 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:17

5 10 ▲5 KRON Andreas Lotto Soudal 0:37

6 14 ▲8 KAMP Alexander Trek – Segafredo 0:48

7 15 ▲8 MATTHEWS Michael Team BikeExchange 0:50

8 18 ▲10 POELS Wout Bahrain – Victorious 0:56

9 21 ▲12 BENOOT Tiesj Team DSM 0:59

10 26 ▲16 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 1:04

17.17 Ecco la top ten di giornata:

1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 60 50 4:24:26

2 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 25 30 ,,

3 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 10 18 ,,

4 MATTHEWS Michael Team BikeExchange 13 ,,

5 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 10 ,,

6 KAMP Alexander Trek – Segafredo 7 ,,

7 BENOOT Tiesj Team DSM 4 ,,

8 FRAILE Omar Astana – Premier Tech 3 ,,

9 TURGIS Anthony Team Total Direct Energie 2 ,,

10 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 1 ,,

17.16 Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) si prende anche la maglia gialla di leader della generale.

17.15 Trionfo netto per Van der Poel, partito secco a 700 metri dalla conclusione senza lasciar spazio di rimonta a Christophe Laporte (Cofidis) e il campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)!

17.14 ED È DOPPIETTA PER MATHIEU VAN DER POEL!

17.13 VANIFICATO L’ATTACCO DI CORTINA! PARTE LA VOLATA! Deceuninck in testa!

17.12 Grande forcing da parte del gruppo! ULTIMO CHILOMETRO!

17.10 3 chilometri all’arrivo.

17.09 17″ di vantaggio per il valoroso Ivan Garcia Cortina (Movistar).

17.08 4000 metri al traguardo.

17.07 Cortina continua a guadagnare tempo prezioso!

17.04 Inseguono Alpecin-Fenix e Team BikeExchange.

17.02 E ATTACCA IVAN CORTINA!

17.01 Gruppo molto allungato mentre ci troviamo a 10 chilometri dal traguardo.

16.59 Ma tutti e tre vengono rimontati al traguardo volante di Roggliswil con lo scatto dell’azzurro Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) che passa per primo.

16.58 Attacca anche Marc Soler (Movistar)!

16.57 Provano a rilanciare due uomini. Si tratta di Amund Grøndahl Jansen (Team BikeExchange) e Pierre LaTour (Total Direct Energie).

16.54 L’ultimo traguardo volante del giorno, a Roggliswil, è posizionato a 10,9 chilometri dal traguardo, e potrebbe risultare come un valido anticipo del finale di gara.

16.51 E la corazzata britannica riprende Alaphilippe! Gruppo compatto.

16.50 Ineos Grenadiers in testa al gruppo all’inseguimento del campione del mondo!

16.49 Nel mentre sono stati ripresi tutti gli attaccanti del giorno.

16.48 ATTACCA TUTTO SOLO IL CAMPIONE DEL MONDO ALAPHILIPPE!

16.47 Seguono Carapaz, Dunbar, Woods e Fraile.

16.46 ARRIVANO ANCHE SCHACHMANN E CHAVES!

16.43 ATTACCA VAN DER POEL! LO SEGUE ALAPHILIPPE!

16.41 Rilancia Remy Rochas (Cofidis)!

16.40 Soltanto 57″ di vantaggio per i tre al comando. -26 km al traguardo.

16.39 Claudio Imhof (Svizzera) perde contatto dalla testa della corsa.

16.38 Ci apprestiamo dunque ad affrontare il GPM di terza categoria di Ohmstalerstrasse con i suoi 3,4 chilometri al 6,1%.

16.35 Soltanto 1’30” di vantaggio per i battistrada.

16.32 Risalgono anche la Movistar e la Bora-hansgrohe.

16.28 Alpecin-Fenix in testa al gruppo a 32 km dal termine.

16.25 A terra anche Domenico Pozzovivo (Qhubeka Assos) e Lucas Hamilton (Team BikeExchange).

16.22 Queste cadute hanno frazionato un po’ il gruppo.

16.19 Un’altra caduta coinvolge Juan Diego Alba (Movistar), Tom Scully, Neilson Powless (EF Education Nippo) e Maxim Van Gils (Lotto Soudal).

16.17 Caduta in gruppo per Kobe Goossens (Lotto Soudal), Nathan Van Hooydonck (Team Jumbo-Visma) e Johan Jacobs (Movistar Team).

16.13 Gruppo segnalato a 3’50” di ritardo.

16.10 I fuggitivi stanno transitando per la prima volta sotto la linea del traguardo.

16.05 Claudio Imhof (Svizzera) passa per primo al traguardo volante.

16.02 Superato il traguardo volante di Vordemwald al chilometro 130, si transiterà per la prima volta sotto la linea d’arrivo di Pfaffnau a 45 chilometri dalla fine.

15.59 Gruppo segnalato a 3’47” di ritardo.

15.56 Benjamin King (Rally Cycling) passa per primo al GPM.

15.52 Siamo sul GPM di Bottenwilerstrasse.

15.45 4′ di ritardo per il gruppo.

15.42 L’Alpecin-Fenix sta dettando il ritmo in salita.

15.39 Ci troviamo ai piedi del GPM di terza categoria di Bottenwilerstrasse con i suoi 2500 metri al 6,2%.

15.36 Ci troviamo a 68 km dalla conclusione della tappa.

15.33 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 4’40”.

15.30 Arrivano in testa al plotone anche la Trek-Segafredo e l’Alpecin-Fenix.

15.23 Il gruppo sta recuperando a vista d’occhio dinnanzi ai fuggitivi.

15.20 Team BikeExchange in testa al gruppo a dettare l’andatura.

15.16 Ci stiamo avvicinando alla seconda parte di tappa.

15.12 Al momento il vantaggio dei fuggitivi si è assestato a 5’40”.

15.08 Bohli riesce a rientrare in gruppo.

15.04 Ci troviamo a 90 km dal traguardo.

15.00 Foratura per Tom Bohli (Cofidis).

14.56 39 km/ è la media dopo due ore di corsa.

14.53 Il distacco del gruppo è sceso a 5’50”.

14.49 Ricordiamo i nomi dei quattro fuggitivi: Mathias Frank (AG2R Citroen Team), Remy Rochas (Cofidis), Benjamin King (Rally Cycling) e Claudio Imhof (Svizzera).

14.45 Rivediamo nel frattempo i momenti salienti della seconda tappa vinta da Mathieu Van der Poel:

14.42 Vi ricordiamo intanto l’attuale classifica generale:

1 1 – KÜNG Stefan Groupama – FDJ 10 4:24:52

2 5 ▲3 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 0:01

3 12 ▲9 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 0:02

4 25 ▲21 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 0:06

5 14 ▲9 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 0:12

6 3 ▼3 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step ,,

7 15 ▲8 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:13

8 11 ▲3 POWLESS Neilson EF Education – Nippo 0:25

9 29 ▲20 MÄDER Gino Bahrain – Victorious 0:30

10 43 ▲33 KRON Andreas Lotto Soudal 0:33

14.39 Trek-Segafredo in testa al plotone.

14.33 Il vantaggio dei fuggitivi è salito sopra i 7′.

14.29 Pioggia sulla corsa.

14.26 37 chilometri percorsi nella prima ora di gara.

14.22 Ci troviamo a 121 chilometri dal traguardo.

14.18 A fare l’andatura in gruppo la Groupama-FDJ del leader della corsa Stefan Kung.

14.15 Il loro vantaggio è di 6’57”.

14.12 Al momento abbiamo quattro uomini all’attacco: Mathias Frank (AG2R Citroen Team), Remy Rochas (Cofidis), Benjamin King (Rally Cycling) e Claudio Imhof (Svizzera).

14.09 Attenzione dunque ad un possibile finale a ranghi ridotti.

14.06 La prima parte della frazione non presenta difficoltà altimetriche, mentre la seconda non sarà affatto da sottovalutare, con diversi saliscendi in circuito che potrebbero rimanere nelle gambe di alcuni velocisti puri.

14.03 Quella odierna sarà la Lachen-Pfaffnau, di 182,1 chilometri.

14.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro di Svizzera 2021.

