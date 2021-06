VIDEO Giro di Svizzera 2021: highlights della seconda tappa. Spettacolare trionfo per van der Poel

Pioggia, salite e spettacolo nella prima tappa in linea del Giro di Svizzera 2021, la seconda frazione, con arrivo in quel di Lachen. Ad imporsi è uno dei corridori più attesi in terra elvetica: il campione olandese Mathieu van der Poel, che si lancia al meglio verso la seconda parte di stagione. Andiamo a rivivere la corsa con gli highlights degli ultimi chilometri.

VIDEO HIGHLIGHTS SECONDA TAPPA GIRO DI SVIZZERA 2021

🇨🇭 #TourdeSuisse@mathieuvdpoel on the podium in Lachen 🎉🥇 What a stage win for our Dutch champ! pic.twitter.com/qvfpqGBEyF — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) June 7, 2021

Foto: Lapresse