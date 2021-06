LIVE Giro di Svizzera 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Alaphilippe e Matthews ci riprovano. Occhio a Van der Poel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA SECONDA TAPPA

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro di Svizzera 2021, la Lachen-Pfaffnau, di 182,1 chilometri. La prima parte della frazione non presenta difficoltà altimetriche, mentre la seconda non sarà affatto da sottovalutare, con diversi saliscendi in circuito che potrebbero rimanere nelle gambe di alcuni velocisti puri. Attenzione dunque ad un possibile finale a ranghi ridotti.

Dopo 120 chilometri di percorso senza problemi dal punto di vista altimetrico, il gruppo scalerà il GPM di terza categoria di Bottenwilerstrasse con i suoi 2500 metri al 6,2%. Superato il traguardo volante di Vordemwald al chilometro 130, si transiterà per la prima volta sotto la linea d’arrivo di Pfaffnau a 45 chilometri dalla fine.

A metà circuito i corridori incontreranno il GPM di terza categoria di Ohmstalerstrasse con i suoi 3,4 chilometri al 6,1%. L’ultimo traguardo volante del giorno, a Roggliswil, è posizionato a 10,9 chilometri dal traguardo, e potrebbe risultare come un valido anticipo del finale di gara. Gli ultimi chilometri non sono totalmente pianeggianti e potrebbero agevolare qualche scattista.

Con la condizione con cui si è presentato, e la strabiliante vittoria di ieri, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) non vorrà di certo mancare all’appello per il bis. Contro di lui figurano i primissimi battuti della seconda tappa come il campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Michael Matthews (Team BikeExchange) e Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe). Attenzione dunque a qualche possibile attacco da parte del padrone di casa Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e Michael Woods (Israel Start-Up Nation). Tra i velocisti resistenti abbiamo Ivan Garcia Cortina (Movistar) e Christophe Laporte (Cofidis).

La terza tappa del Giro di Svizzera 2021 prenderà il via alle ore 12.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della frazione dalle ore 14.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse