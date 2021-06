CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

53 gli errori gratuiti di Fognini, 24 quelli di Delbonis.

Non ci sono più italiani nella parte bassa del tabellone, mentre ne rimangono quattro nella parte alta. Fondamentali due momenti: i primi due giochi del secondo set e la ripartenza dopo la sospensione per pioggia. Delbonis va per la prima volta agli ottavi in uno Slam, dove attende uno tra Ruud e Davidovich Fokina, che sono al quinto set.

Federico Delbonis va agli ottavi di finale del Roland Garros: 6-4 6-1 6-3 su Fabio Fognini, che sbaglia l’ultima risposta di rovescio su una seconda lenta, ma piazzata bene.

Vantaggio Delbonis, match point: Fognini le prova tutte per difendersi, ma alla fine l’argentino sfonda con il dritto.

40-40 In rete il dritto di Delbonis, salvato anche questo secondo match point da Fognini.

40-30 Match point Delbonis, gran risposta di Fognini che però sbaglia il successivo rovescio mettendolo in rete.

30-30 Ace centrale di Delbonis, è il terzo.

15-30 Dritto largo di Delbonis dopo che Fognini ha risposto da diversi metri fuori dal campo.

15-15 Doppio fallo di Delbonis, è il primo.

15-0 Lungo di poco il rovescio di Fognini, superate le due ore di gioco.

3-5 Delbonis, punto fotocopia del precedente. L’argentino va a servire per il match ora.

Vantaggio Fognini, altra prima esterna vincente.

40-40, 4a parità: rovescio lungolinea che si stampa all’incrocio delle righe di Delbonis.

Vantaggio Fognini, prima vincente esterna.

40-40, 3a parità: lungo il rovescio di Fognini.

Vantaggio Fognini, arriva l’ace centrale.

40-40, 2a parità: si salva con un gran dritto Fognini.

Vantaggio Delbonis, match point: gran risposta profonda, troppo complicata da rimandare di là per Fognini.

40-40 Rovescio in rete di Fognini.

40-30 Duello a rete vinto da Fognini.

30-30 Spinge con il dritto Fognini, esce il lob difensivo di Delbonis.

15-30 Riga in risposta con il dritto di Delbonis, Fognini mette in rete il dritto.

15-15 Ottimo recupero di Delbonis sulla palla corta di Fognini, che non trova un buon passante e allora l’argentino chiude con il drop facile.

15-0 Appena largo il dritto di Delbonis.

2-5 Delbonis, prima esterna vincente dell’argentino che manda Fognini a servire per restare nel match.

40-15 In rete il rovescio di Delbonis a seguire il servizio.

40-0 Gran passante in corsa di dritto di Delbonis con Fognini non con i tempi giusti nel venire a rete.

30-0 Splendido rovescio incrociato vincente di Delbonis.

15-0 Risposta di dritto lunga di Fognini.

2-4 Delbonis, sbaglia la risposta l’argentino.

40-0 Lungo il rovescio di Delbonis tenuto lontano da Fognini.

30-0 Buono scambio condotto da Fognini, dritto non alzato da Delbonis.

15-0 Servizio e dritto di Fognini.

1-4 Delbonis, gran seconda dell’argentino che tiene agilmente la battuta.

40-0 Risposta appena lunga di Fognini.

30-0 Prima profonda di Delbonis non controllata da Fognini.

15-0 Servizio e dritto di Delbonis dalla parte sbagliata, non entra però il lob di Fognini.

1-3 Delbonis, prima esterna vincente di Fognini che evita il doppio break di ritardo.

Vantaggio Fognini, servizio e dritto.

40-40, 3a parità: palla corta di Fognini con il dritto, Delbonis rinuncia a rincorrerla.

Vantaggio Delbonis, palla break: rovescio in rete di Fognini nel tentativo di cercare il lungolinea.

40-40, 2a parità: rovescio in rete di Fognini dal centro.

Vantaggio Fognini, stavolta è Delbonis a sbagliare, cosa piuttosto rara.

40-40 Gran accelerazione di rovescio lungolinea di Fognini.

30-40 Palla break Delbonis, accelerazione di dritto e Fognini che non ci arriva bene.

30-30 Prende subito il comando con il dritto Delbonis e costringe all’errore Fognini.

30-15 Buona prima di Fognini.

15-15 Spinge ancora con il dritto Delbonis.

15-0 Risposta larga di Delbonis.

0-3 Delbonis, confermato agilmente il break.

40-0 Splendido e difficile dritto di Delbonis verso l’angolo sinistro, Fognini non può tenerlo in campo.

30-0 Dritto in corsa in rete di Fognini.

15-0 Rovescio in rete di Fognini.

0-2 Break Delbonis, Fognini riesce a costruirsi bene il punto anche se l’argentino si difende bene, poi è largo il dritto dell’azzurro, di poco.

30-40 Palla break Delbonis, stavolta Fognini riesce a tenere in campo la palla e ad accelerare al momento giusto con il rovescio.

15-40 Due palle break Delbonis, rovescio in rete di Fognini.

15-30 Sbaglia la palla corta di dritto Delbonis.

0-30 Delbonis si limita a scambiare e tenere, dritto steccato da Fognini.

0-15 Spinge bene con il dritto Delbonis, che appare molto convinto in questa ripartenza.

0-1 Delbonis, secondo ace.

40-0 Dritto fuori di Fognini.

30-0 Buona prima di Delbonis.

15-0 Primo a servire è Delbonis, esce il recupero di rovescio di Fognini.

14:51 Si riparte.

14:48 Il cielo resta particolarmente cupo, la pioggia potrebbe tornare a fare capolino in tempi non necessariamente lunghi.

14:45 I due giocatori sono rientrati sul Court Suzanne Lenglen, effettueranno un nuovo riscaldamento e poi riprenderanno.

14:39 Il campo è stato scoperto, se ne sta effettuando la pulizia e tra non moltissimo dovrebbero ricomparire i giocatori. In quel momento torneremo in collegamento.

14:29 Gli addetti al campo stanno pulendo i teloni in modo da togliere l’acqua e poter scoprire il campo, per il momento non piove più e nel giro di 20 o 30 minuti, se la situazione sarà buona, si potrebbe riprendere.

Non rimane che, a questo punto, riaggiornarci periodicamente circa l’orario di ripresa di questo match che si è messo davvero male per Fognini fino a questo momento.

GIOCO SOSPESO. Al momento non piove forte, ma è previsto un rapido peggioramento nell’immediato e per questo viene fermato l’incontro.

1-6 Set Delbonis, se ne va il dritto di Fognini. Si sta avvicinando anche la pioggia, ombrelli aperti sul poco distante Court Simonne Mathieu.

30-40 Set point Delbonis, in rete la risposta dell’argentino di rovescio sulla seconda di Fognini.

15-40 Due set point Delbonis, buona la risposta dell’argentino.

15-30 Rovescio in rete di Fognini.

15-15 Esce il recupero di rovescio in uscita dal servizio di Fognini.

15-0 Risposta respinta dal nastro di Delbonis.

1-5 Delbonis, non trova il recupero Fognini su un buon dritto dell’argentino.

40-30 In rete la palla corta di Delbonis.

40-15 In rete il rovescio di Fognini, scambio piuttosto lungo.

30-15 Perde il controllo del rovescio Delbonis, in larghezza.

30-0 Contropiede di rovescio in uscita dal servizio di Delbonis.

15-0 Ancora un errore di Fognini.

1-4 Break Delbonis, se ne va il rovescio di Fognini.

Vantaggio Delbonis, palla break: in rete il dritto in avanzamento di Fognini, palla comunque complicata.

40-40 Dritto in rete di Fognini.

40-30 Maestosa palla corta di dritto in arretramento di Fognini!

30-30 Ancora un errore di rovescio di Fognini.

30-15 Secondo ace di Fognini.

15-15 Fognini colleziona il suo gratuito numero 31.

15-0 Sbaglia la risposta Delbonis.

1-3 Delbonis, largo il rovescio incrociato di Fognini.

40-15 Profondo il dritto di Fognini, Delbonis non trova il modo di replicare.

40-0 Dritto in rete di Fognini.

30-0 Non trova il campo di rovescio Fognini.

15-0 Spinge bene col dritto Delbonis.

A causa di un precedente pugno alle proprie stesse corde, Fognini chiama il fisioterapista per farsi trattare.

1-2 Delbonis, buon game stavolta di Fognini.

40-15 Servizio, dritto e smash di Fognini.

30-15 Se ne va in larghezza il rovescio di Fognini.

30-0 Prima esterna e dritto a campo ormai vuoto di Fognini.

15-0 Splendido dritto di Fognini che si stampa sull’incrocio delle righe!

0-2 Delbonis, appena largo il rovescio di Fognini e dunque conferma il break di vantaggio.

Vantaggio Delbonis, prima e dritto su cui la replica di Fognini è in rete.

40-40, 4a parità: fortunata la volée bassa di Delbonis che va a finire sulla riga, Fognini cerca il lob che finisce largo e poi guarda quel segno lì quasi a non volerci credere.

Vantaggio Fognini, PALLA BREAK: Delbonis sbaglia la palla corta di dritto a seguire il servizio.

40-40, 3a parità: contropiede di dritto di Delbonis, Fognini mette il rovescio in rete.

Vantaggio Fognini, PALLA BREAK: in rete il dritto di Delbonis.

40-40, 2a parità: bel punto in difesa di Fognini! Trova alla fine un rovescio che costringe Delbonis all’errore in lunghezza. Raggiunta l’ora di gioco.

Vantaggio Delbonis, brutto impatto con la risposta di dritto di Fognini, palla lunga.

40-40 Ace di Delbonis.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI: sbaglia in larghezza Delbonis.

30-30 Miracoloso recupero di Delbonis che sulla volée rovesciata di Fognini corre verso la palla e trova un gran dritto in corsa.

15-30 Lungo il dritto di Delbonis.

15-15 Ancora un errore in rete per Fognini.

0-15 Rovescio in rete dopo il servizio di Delbonis.

0-1 Break Delbonis, rovescio che si stampa sulla riga suo e rovescio che viene portato via dal nastro per Fognini.

Vantaggio Delbonis, palla break: esce il dritto dopo il servizio di Fognini.

40-40, 9a parità: prima centrale vincente di Fognini.

Vantaggio Delbonis, palla break: rischia col primo rovescio Fognini e poi manda lungo il dritto.

40-40, 8a parità: non entra la palla corta di Fognini. Quasi un quarto d’ora per questo game.

Vantaggio Fognini, prima esterna e dritto dall’altra parte.

40-40, 7a parità: dritto appena largo di Fognini dopo il servizio.

Vantaggio Fognini, buona prima.

40-40, 6a parità: largo il rovescio di Delbonis.

Vantaggio Delbonis, palla break: gran dritto incrociato vincente.

40-40, 5a parità: dritto lungolinea di Delbonis che sorprende Fognini.

Vantaggio Fognini, dritto lungo di Delbonis.

Warning per Fognini, che continua a sentirsi disturbato da qualcuno del pubblico.

40-40, 4a parità: appena largo il dritto in controbalzo di Fognini.

Vantaggio Fognini, risposta in rete di Delbonis.

40-40, 3a parità: terzo doppio fallo di Fognini.

Vantaggio Fognini, Delbonis fa i chilometri dopo la prima esterna del ligure, che chiude con lo smash.

40-40, 2a parità: gran risposta di Delbonis che si stampa sulla riga, impossibile controbalzo per Fognini.

Vantaggio Fognini, palla corta dell’azzurro e Delbonis cerca un lob che finisce lungo.

40-40 Scambio lungo, esce il dritto di Fognini e si va ai vantaggi.

40-30 Prende campo Delbonis e chiude col dritto dal centro.

40-15 Buona risposta di dritto di Delbonis che non lascia tempo a Fognini di organizzarsi col dritto.

40-0 Chiamato a rete Delbonis dalla palla corta di rovescio di Fognini, l’argentino non riesce a rimandare dall’altra parte la palla.

30-0 Sbaglia con il dritto Delbonis.

15-0 Chiude in avanzamento con il rovescio Fognini.

Un set pari tra Ruud e Davidovich Fokina nel match che interessa direttamente il vincitore di questo.

4-6 Set Delbonis, esce la risposta di Fognini.

40-15 Due set point Delbonis: Appena lungo il recupero di dritto di Fognini sul rovescio dell’argentino.

30-15 Rovescio in rete di Fognini su scambio lungo.

15-15 Risposta in rete di Fognini, che poi urla “Prima!”.

0-15 Sbaglia con il dritto Delbonis, mentre nessuno ha tirato fuori ombrelli, quindi evidentemente la situazione delle gocce d’acqua era molto passeggera.

4-5 Delbonis, dritto in rete. L’argentino tornerà a servire per il set, ma attenzione perché inizia a vedersi qualche piccola goccia di pioggia.

40-0 Ottima prima centrale di Fognini.

30-0 Esce il rovescio di Delbonis.

15-0 Delbonis prova a giocare a chi alza di più il ritmo, ma in questo Fognini è complicato da tenere, e infatti arriva un gran dritto.

3-5 BREAK FOGNINI: stavolta il ligure risponde profondo e trova sia il dritto vincente che il game contro il servizio.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI: risposta lunga, era da tenere in campo considerando anche da dove rispondeva.

15-40 DUE PALLE BREAK FOGNINI: Delbonis viene tenuto lontano e sbaglia in lunghezza di rovescio.

15-30 Se ne va in larghezza il rovescio di Delbonis.

15-15 Appena lunga la risposta di Fognini.

0-15 Gran rovescio in recupero incrociato vincente di Fognini!

2-5 Delbonis, servizio e dritto di Fognini. L’argentino servirà per il set al cambio di campo.

40-15 Buona prima di Fognini.

30-15 Dritto sulla riga di Fognini a seguire il servizio.

15-15 Rovescio in rete di Delbonis.

0-15 Brutta palla corta di dritto di Fognini che stavolta si ferma molto in basso sotto il nastro.

1-5 Delbonis, dritto in rete di Fognini.

40-30 Gran scambio con il dritto di Fognini, che però con questo colpo gioca una palla corta che si stampa sul nastro e poi rimbalza indietro.

30-30 Appena lungo il rovescio di Fognini.

15-30 Si apre il campo Delbonis, ma mette il dritto in rete.

15-15 Risposta in rete di Fognini.

0-15 Finalmente uno scambio bello vinto da Fognini, che chiude con una bellissima volée bassa di rovescio.

1-4 Break Delbonis, appena lungo il rovescio di Fognini.

Vantaggio Delbonis, palla break: esce il rovescio di Fognini.

40-40, 2a parità: ottima soluzione servizio-dritto di Fognini che si salva.

Vantaggio Delbonis, palla break: doppio fallo di Fognini, è il secondo.

40-40 Rovescio in rete di Fognini, prima game ai vantaggi.

40-30 Sbaglia la risposta di dritto Delbonis.

30-30 Altra bella prima di Fognini.

15-30 Prima esterna vincente di Fognini, che torna a vincere un punto dopo aver perso gli ultimi 12.

0-30 Perde il controllo del dritto in uscita dal servizio Fognini.

0-15 Splendida palla corta di Delbonis con il rovescio dopo un breve scambio giocato su questo colpo.

1-3 Delbonis, servizio e dritto con tentativo di recupero di Fognini che finisce sul palo della rete e break confermato.

40-0 Continua a spingere bene con il rovescio Delbonis, non riesce a recuperare con efficacia Fognini.

30-0 Buona prima di Delbonis.

15-0 Prima e dritto di Delbonis.

1-2 Break Delbonis, tre gratuiti di rovescio e un doppio fallo per Fognini che cede la battuta.

0-40 Tre palle break Delbonis, Fognini spedisce largo il rovescio in uscita dal servizio.

0-30 Doppio fallo di Fognini.

0-15 Delbonis porta lontano dalla riga di fondo Fognini, che non tiene in campo il rovescio.

1-1 Il nastro accomoda la palla a Fognini che spinge con il dritto, ma sbaglia la volée di rovescio mettendola in rete.

40-15 Rovescio in recupero in rete di Fognini.

30-15 Spinge bene con il dritto Fognini, che gioca una volée di sufficienza, ma Delbonis mette il lob fuori.

30-0 Primo scambio lungo vinto da Delbonis con rovescio in rete di Fognini.

Divertente siparietto tra Fognini e qualcuno che parla troppo alto diverse file più in alto sul Lenglen. Anche Delbonis è d’accordo, ma la parte simpatica è il mix linguistico che si sta creando.

15-0 Rovescio appena sotto il nastro di Fognini.

1-0 Fognini, dritto largo di Delbonis.

40-30 Rovescio in rete dal centro di Fognini.

40-15 Dritto in rete di Fognini.

40-0 Appena largo il dritto in avanzamento di Delbonis.

30-0 Rovescio in rete di Delbonis.

15-0 Primo punto, primo ace di Fognini.

12:39 Sarà Fognini il primo a servire: Delbonis ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere.

12:37 Si sta concludendo il riscaldamento dei due giocatori.

12:34 Intanto Davidovich Fokina ha vinto il tie-break del primo set contro Ruud.

12:32 Ed ecco che entrano in campo i due giocatori protagonisti del secondo match sul Lenglen.

12:29 Il vincitore di questa partita sfiderà uno tra Ruud e Davidovich Fokina, che sul campo 14 sono al tie-break del primo set.

12:26 Prossimi a entrare in campo i due giocatori.

12:23 Dopo il Roland Garros, lo ricordiamo, Fognini è iscritto al torneo londinese del Queen’s come tappa di apertura della futura campagna su erba. Una campagna a cui però non intende pensare, visto che la solidità dei primi due match lascia aperte molte opzioni sulla terra parigina.

12:20 Fognini è l’unico italiano impegnato oggi in singolare, essendo il solo che si trova nella parte bassa del tabellone. Domani, invece, in orari ancora tutti da comunicare, il derby tra Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato e le sfide di Matteo Berrettini al sudcoreano Soonwoo Kwon e di Jannik Sinner allo svedese Mikael Ymer. Le prospettive sono rispettivamente: Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal.

12:17 Quello appena concluso è l’incontro terminato più velocemente oggi. Hanno appena cominciato Azarenka e Keys sul Court Philippe Chatrier (che parte un’ora dopo per sua natura), un set pari tra Pavlyuchenkova e Sabalenka, 5-5 tra Ruud e Davidovich Fokina e 6-0 5-5 per Siniakova su Zidansek fino ad ora.

12:14 Buona giornata a tutti. Si comincia un po’ prima del previsto tra Fognini e Delbonis, dal momento che Elena Rybakina ha vinto per 6-1 6-4 il match di cui vi parlavamo nel precedente aggiornamento.

11:29 Pioggia finora non se n’è vista, ma si è invece visto un primo set di Elena Rybakina chiuso in 21 minuti contro l’omonima Vesnina. Dopo il match tra la kazaka e la russa si potrà iniziare con Fognini-Delbonis.

Fognini-Barrere – Fognini-Fucsovics – I temi della giornata

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Roland Garros tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis.

Ottavo confronto tra i due giocatori in quel di Parigi, dove il ligure vuole gli ottavi di finale che sono arrivati nel 2019 e sono invece mancati, per via delle condizioni fisiche ancora precarie, in un 2020 che dopo il lockdown è stato semplicemente da dimenticare. L’argentino ha vinto due sole volte nei sette precedenti.

Particolarmente curioso l’evolversi dei confronti di primo e secondo turno per Delbonis, che ha battuto il moldavo Radu Albot per 6-1 2-6 6-0 6-1 e poi ha rimontato per due volte un set allo spagnolo Pablo Andujar prima di superarlo per 6-2 al quinto. Per lui è la prima volta ai sedicesimi, dopo tre volte al secondo turno al massimo.

Fognini, invece, non ha ancora perso un set tra il francese Gregoire Barrere e l’ungherese Marton Fucsovics. E proprio da qui provengono le migliori indicazioni sul momento del taggiasco, che non è riuscito a far bene in tanti tornei, ma è stato finora bravo negli appuntamenti più importanti, e cioè nella campagna australiana e a Montecarlo. Il Roland Garros è ora il luogo dove vuole riuscire a superare il risultato di 10 anni fa, quando i quarti, seppure raggiunti, non li poté giocare dovendo star fermo diverse settimane. Chi vince sfiderà uno tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Il match tra Fabio Fognini e Federico Delbonis è previsto come secondo match sul Court Suzanne Lenglen dopo Rybakina-Vesnina, pioggia (prevista copiosa) permettendo. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse