WTA Eastbourne, Camila Giorgi in semifinale! Battuta Aryna Sabalenka in tre set

Camila Giorgi è in semifinale del torneo WTA 500 di Eastbourne. La ragazza di Macerata si prende un gran bello scalpo battendo Aryna Sabalenka in tre set, 7-6 0-6 6-4, grazie ad una partita concreta, in cui è riuscita a limitare gli errori in due ore e venti minuti di gioco. Ora la sua avversaria sarà l’estone Anett Kontaveit, oggi vincitrice su Viktorjia Golubovic.

Inizio da cancellare per Camila, che incappa in un turno di battuta in cui viene presa a pallate. Quattro scambi, quattro punti della bielorussa che ha subito il break a sua disposizione. Dopo lo schiaffone preso, l’azzurra inizia finalmente a carburare, aspettando pazientemente lo spiraglio con cui poter rimettere in piedi la frazione. Lo trova nell’ottavo gioco, con la Sabalenka che concede il controbreak; si va ai vantaggi, con Camila che è brava a rispondere sul set point a suo favore e andando avanti nella prima frazione.

Ma la ragazza di Macerata paga lo sforzo, apparendo molto contratta al ritorno in campo. La Sabalenka è una vera e propria tigre nella fase centrale della partita, con Camila che non trova il bandolo della matassa e viene piallata con un bagel; il momento di rottura prosegue nel set decisivo, quando l’azzurra si ritrova sotto 3-1 in un festival del break. Ma come è giusto che sia, anche la Giorgi continua a parteciparci limitando la fuga dell’avversaria con il quarto break in cinque giochi; la tendenza rimane sempre quella, e nel nono gioco ne approfitta proprio la giocatrice italiana, con tre errori in fila della top 10 bielorussa. Al momento di servire per il set Camila recupera il servizio, e con tante buone prime vola in semifinale.

Partita in cui i doppi falli, ben 11, hanno fatto tremare Camila che ha subito molte palle break (7/8), e ha concesso molto in battuta (33 punti), ma ha reagito in risposta, con ben 36 punti scaturiti dal servizio della Sabalenka.

