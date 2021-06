LIVE Camila Giorgi-Sabalenka 2-1, WTA Eastbourne in DIRETTA: proiezioni ranking e avversaria semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI CAMILA GIORGI

16.11 La nostra DIRETTA LIVE di Giorgi-Sabalenka finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per commenti, analisi e cronache su questo splendido successo. A presto!

16.09 Si tratta dell’undicesima vittoria in carriera contro una top 10 per Camila Giorgi che vola così in semifinale dove affronterà l’estone Anett Kontaveit che ha battuto in tre set la svizzera Viktorja Golubic.

16.07 Ben 23 vincenti per Camila Giorgi che commette dieci gratuiti in meno della sua avversaria. Solo il 44% di prime in campo con il 68% di resa. Nonostante gli 11 doppi falli, Giorgi ha concesso solo 7 break nella partita. Cinque quelli invece dell’azzurra che paga il passaggio a vuoto del secondo set.

16.05 Sta diventando una maratoneta Camila Giorgi! Tre vittorie su tre partite al terzo set per la marchigiana che batte la seconda top 10 nel torneo: dopo Karolina Pliskova, cede anche Aryna Sabalenka!

FINISCE QUI!!!!! SBAGLIA SABALENKA!!!! CAMILA GIORGI BATTE LA NUMERO QUATTRO DEL MONDO ARYNA SABALENKA CON IL PUNTEGGIO DI 7-6 0-6 6-4!

40-30 OTTIMA PRIMA DA DESTRA! MATCH POINT GIORGI!

30-30 Gioca un po’ in trattenuta Giorgi e ne approfitta Sabalenka per martellare e spingere con il dritto!

30-15 CHE PRIMA PER GIORGI! AL CORPO DI SABALENKA!

15-15 ACE DA SINISTRA PER GIORGI!

0-15 Il braccio di ferro sulla diagonale del dritto lo perde Camila Giorgi.

5-4 BREAK GIORGI!! Un’altra risposta sontuosa dell’azzurra sulla prima della sua avversaria e il dritto di Sabalenka se ne va. Adesso la marchigiana ha l’opportunità di servire per il match!

30-40 Errore in uscita dal servizio con il rovescio per Sabalenka! PALLA BREAK GIORGI!

30-30 Un altro errore di dritto per Sabalenka su una palla senza particolare peso.

30-15 Altra grande prima esterna da destra: incrocio delle righe spolverato.

15-15 Sotto il nastro il dritto giocato da Sabalenka.

15-0 Grande prima giocata da Sabalenka.

4-4 CONTROBREAK SABALENKA! Adesso stanno saltando gli schemi e le due tengono molto meno la battuta. Ancora tutto in equilibrio.

30-40 Scappa ancora via la seconda! Altro doppio fallo. Palla del 4-4.

30-30 IL ROVESCIO DI GIORGI! Resiste dalla parte del dritto e poi cambia dall’altra parte splendidamente!

15-30 Senza paura Giorgi! Sulla seconda di servizio manovra e spinge con il rovescio: Sabalenka non si difende sull’ultima accelerazione.

0-30 Doppio fallo per Giorgi! La seconda se ne va abbondantemente in lunghezza.

0-15 Trova la riga sulla risposta in allungo Sabalenka e costringe Giorgi ad un dritto in corsa complicato.

4-3 BREAK GIORGI!! Impatta alla grande sulla seconda aggressiva di Sabalenka l’azzurra! Break meritato ed è la marchigiana a scappare via nel terzo!

30-40 Grande prima al centro da destra per Sabalenka!

15-40 Tira forte al corpo Sabalenka ed annulla la prima palla break.

0-40 A RETE CHIUDE GIORGI! Rispostona di rovescio, colpo profondo e chiusura al volo! Che coraggio! Tre palle break!

0-30 Scappa via il rovescio di Sabalenka in genuflessione! Sta girando l’inerzia del set!

0-15 La risposta di Giorgi! Aggressiva l’azzurra in questa fase!

3-3! Torna a tenere un turno di battuta Giorgi che aggancia la Sabalenka in questo terzo set!

40-15 Smash vincente con il brivido! Si appoggia al nastro questa chiusura.

30-15 Sbaglia ancora con il rovescio Sabalenka dopo che un dritto steccato era rimasto in campo per miracolo!

15-15 Perde gli appoggi sull’ultimo dritto Giorgi dopo uno scambio giocato tutto in spinta.

15-0 Se ne va in corridoio il rovescio di Sabalenka.

2-3 CONTROBREAK GIORGI! Perde qualche prima in questo game Sabalenka, aggredisce Giorgi che si prende questo preziossissimo game. Adesso deve tornare a tenere il servizio dopo che ha perso tutti i turni di battuta dall’undicesimo gioco del primo set.

30-40 GRAN PUNTO VINTO DA GIORGI! Spinge lungolinea, spinge incrociato e chiude in contropiede! Palla break!

30-30 HA RISPOSTO SUI LACCI DI SABALENKA, GIORGI! Terrificante dritto sulla seconda della sua avversaria.

30-15 Serve bene Sabalenka ad uscire.

15-15 Largo il rovescio di Sabalenka a campo aperto! Che errore per la bielorussa con Giorgi che era praticamente fuori causa.

15-0 Tocca la riga la prima di servizio di Sabalenka.

1-3 BREAK SABALENKA! E’ aggressiva la testa di serie numero uno e di prepotenza si prende questo break e prova a scappare.

40-A CHE RISPOSTA E’! PAZZESCA! Dritto carico che bacia l’incrocio delle righe. Palla break Sabalenka!

40-40 CHE DRITTO DI SABALENKA! In corsa trova la riga sul lungolinea e Giorgi non contiene.

40-30 Concede qualcosa Sabalenka e Giorgi raccoglie questi gratuiti.

30-30 Risposta incisiva e rovescione lungolinea vincente per Sabalenka che spinge ed ottiene il punto.

30-15 Comanda Giorgi con il dritto con Sabalenka molto indietro.

15-15 Il servizio dà una mano a Giorgi: non contiene la risposta di dritto la numero quattro del mondo.

0-15 Trova gli ultimi centimetri di campo con la risposta Sabalenka.

1-2. Tiene a 15 il servizio e si porta avanti nel set decisivo la bielorussa.

40-15 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA! Pazzesco rovescio giocato da Sabalenka.

30-15 Esce di un’inezia la risposta della marchigiana.

15-15 Si ferma sul nastro la risposta dell’azzurra.

0-15 TRACCIANTE DI GIORGI IN RISPOSTA CON IL DRITTO! Rimane ferma ad ammirare Sabalenka.

1-1 CONTROBREAK SABALENKA! Sembra arrivare meno bene sulla palla ora Giorgi, si fa sentire la vistosa fasciatura alla coscia.

15-40 Devastante Sabalenka! Dritto in corsa splendido e due palle del controbreak.

15-30 Rimane a mezz’aria il recupero di Giorgi ed ha tutto il tempo per piazzare con accuratezza la smorzata la marchigiana.

15-15 Prima al centro robusta messa in campo da Giorgi!

0-15 Risposta di rovescio di Sabalenka sulla prima al corpo della Giorgi! Molto reattiva la bielorussa.

1-0 BREAK GIORGI! Diversi errori per Sabalenka in questo game e l’azzurra ritrova profondità ed incisività nei suoi colpi.

40-A DOPPIO FALLO SABALENKA! Terza palla break per Camila Giorgi!

40-40 Non trova il tempo sulla palla Giorgi su una seconda carica e rapida di Sabalenka.

40-A DRITTO IN CONTROBALZO! Ancora Sabalenka non fa in tempo ad organizzare il dritto!

40-40 Non trova la palla sulla risposta Giorgi dopo l’ottima prima della bielorussa.

30-40 RISPOSTONA DI ROVESCIO! Sulla prima di Sabalenka mette la racchetta e toglie completamente il tempo alla sua avversaria. Palla break Giorgi!

30-30 Ace al centro scaraventato da Sabalenka.

15-30 Rimedia parzialmente con un’ottima prima esterna Sabalenka.

0-30 Erroraccio di Sabalenka! Ha il lungolinea libero, ma spara il rovescio abbondantemente in corridoio.

0-15 Se ne va il dritto di Sabalenka che cede al pressing forsennato impresso da Giorgi.

INIZIO TERZO SET

15.17 Appena nove i punti racimolati da Giorgi nel secondo set: zero palle break avute a disposizione. Continua la percentuale bassa di prime in campo e si abbassa la resa: solo il 40%.

6-0 SECONDO SET SABALENKA! SI DECIDE TUTTO AL TERZO!

40-A GRAN PASSANTE DI SABALENKA! Tira su una palla bassissima giocata da Giorgi. Set point.

40-40 Sbaglia ancora Giorgi che ha perso spinta ed intensità in questo parziale.

40-30 Mazzata ad uscire con il servizio e rovescio dall’altra parte a chiudere.

30-30 Poco reattiva sugli appoggi nella ricerca del rovescio la marchigiana.

30-15 Spinge la seconda, ma scappa via: altro doppio fallo.

30-0 Si apre il campo con la battuta e poi il dritto risolve lo scambio.

15-0 Prima di servizio profonda e rovescio lungolinea che lascia ferma Sabalenka.

0-5. Dominio della bielorussa in questo secondo set, Giorgi non è rientrata in campo dopo il tiebreak vinto.

40-15 Spara via la risposta di dritto Sabalenka. Due palle per il 5-0.

30-15 Passante forte lungolinea e schiaffo al volo per vincere la resistenza di Sabalenka.

30-0 Gran rovescio di Sabalenka che adesso sta acquisendo fiducia.

15-0 La prima di servizio premia Sabalenka.

0-4 DOPPIO BREAK SABALENKA! La bielorussa rimane concentrata e sfrutta una Giorgi nervosa e fallosa.

40-A Altro errore commesso da Giorgi in uscita dal servizio. Palla del doppio break.

40-40 Gioca una prima conservativa Giorgi, ma riesce comunque ad ottenere il punto.

30-40 Il dritto basso di Giorgi scappa in corridoio.

30-30 Buon servizio per Giorgi che rimane attaccata al game e al set.

15-30 Impatta bene in risposta Sabalenka e sbaglia l’azzurra.

15-15 Spinge con il rovescio Giorgi e non trova gli appoggi Sabalenka.

0-15 Doppio fallo di Giorgi con la seconda di servizio che esce di pochissimo.

0-3. Parziale di dodici punti a due per Sabalenka che ha approcciato decisamente meglio di Giorgi questo secondo set.

40-15 Ottiene un altro punto diretto con il servizio Sabalenka.

30-15 Non rientra il passante in corsa di Giorgi da lontano.

15-15 In ritardo la risposta di Giorgi su una buona prima messa in campo da Sabalenka.

0-15 Buona risposta per Giorgi!

0-2 BREAK SABALENKA. Non è tornata bene in campo dopo il primo set Giorgi e subisce il break da parte della bielorussa che è attenta.

15-40 Serve bene al corpo Giorgi.

0-40 Scappa in corridoio il rovescio incrociato di Giorgi. Arrivano tre palle break per lo strappo in favore di Sabalenka.

0-30 Passantone di Sabalenka su un attacco un po’ incerto di Giorgi!

0-15 Aveva aperto con un doppio fallo il primo set, fa lo stesso nel secondo l’azzurra.

0-1. Prova a reagire Sabalenka che comincia bene il secondo set con un game a zero.

40-0 Continua ad essere devastante in questo game la bielorussa.

30-0 Non riesce a rispondere Giorgi sulla prima della sua avversaria.

15-0 Ottimo servizio e dritto risolutivo per Sabalenka.

INIZIO SECONDO SET

14.50 Primo set di altissimo spessore giocato da Camila Giorgi che chiude al quinto set point. La maceratese era stata sotto di un break fino al 3-4, per poi recuperarlo. Ottime le percentuali al servizio per l’azzurra che, nonostante il 48% di prime in campo, ha un’ottima resa con la seconda: 60%. Sono sette in più di Sabalenka i punti vinti in risposta: 21 contro 14.

7-6 PRIMO SET GIORGI! AL TIEBREAK E’ 7-5 PER L’AZZURRA!

6-5 Giorgi. Scappa via la risposta! Quinto set point, ma stavolta da giocarsi al servizio.

6-4 GIORGI! SPINGE CON IL DRITTO! Tiene sulla diagonale, rallenta e poi cede la bielorussa. Quarto set point Giorgi!

5-4 Giorgi. DOPPIO FALLO ANCHE PER LA MARCHIGIANA! Indecifrabile questo tiebreak.

5-3 GIORGI! SECONDA AGGRESSIVA E DRITTO A CHIUDERE! Personalità da vendere.

4-3 Giorgi. DOPPIO FALLO SABALENKA! Altra seconda forzata e quinto doppio errore.

3-3. Aiutata da una grande prima di servizio Sabalenka. Fasi calde del set.

3-2 Giorgi. DRITTONE DI SABALENKA! Risposta aggressiva e chiusura da urlo in lungolinea.

3-1 Giorgi. Non rischia l’azzurra, giocando forte al centro e alla fine il cambio incrociato della sua avversaria scappa in corridoio.

2-1 GIORGI! E’ largo il dritto di Sabalenka che è macchinosa nell’uscita dal servizio.

1-1. Servizio e dritto vincente in avanzamento.

1-0 Giorgi: il rovescio di Sabalenka non rimane in campo quando stava provando a spingere.

6-6. Si va al tiebreak! Ha annullato tre set point Sabalenka!

A-40 Servizio e dritto per Sabalenka!

40-40 CHE PRIMA DI SABALENKA! Perfetta nei momenti decisivi la bielorussa.

40-A AGGRESSIVA GIORGI! Spinge, spinge e Sabalenka cede. Terzo set point.

40-40 Rapida la risposta di Giorgi e Sabalenka non trova il tempo in uscita dal servizio.

A-40 Non passa la risposta di Giorgi sulla seconda lenta di Sabalenka. Palla per il tiebreak.

40-40 CHE SECONDA DI SABALENKA! A TUTTO BRACCIO! Altro set point annullato!

40-A SUL NASTRO IL ROVESCIO DI SABALENKA! Non cede un centimetro Giorgi nello scambio. Altro set point!

40-40 ACE AD USCIRE! Come ha annullato il set point la bielorussa!

30-40 DOPPIO FALLO SABALENKA! Rischia la seconda ed è una scelta a dir poco scellerata! Set point Giorgi!

30-30 Sbaglia con il dritto Sabalenka! Che profondità trovata da Giorgi.

30-15 Non contiene il dritto Giorgi sullo slice ad uscire di Sabalenka.

15-15 Non riesce ad impattare bene la risposta Giorgi.

0-15 Si allarga in corridoio il rovescio lungolinea di Sabalenka. Grande resistenza di Giorgi ancora una volta.

6-5. Ottimo rovescio in uscita dal servizio per una grande Camila Giorgi che obbliga ancora Sabalenka a servire per rimanere nel set.

40-0 Il nastro premia l’azzurra! Il suo rovescio teso è completamente smorzato.

30-0 Buon servizio anche da sinistra.

15-0 Ottima prima al centro per Giorgi.

5-5. L’ace di Sabalenka! E’ uscita con grande personalità da questo gioco!

40-30 DEMIVOLEE DI SABALENKA! Come si è salvata su un super passante di Giorgi!

30-30 Resiste Giorgi sulla risposta e poi sbaglia il rovescio Sabalenka!

30-15 Arriva bene Giorgi sulla smorzata, gioca al corpo di Sabalenka e poi la passa con il colpo successivo.

30-0 Devastante con la prima di servizio la bielorussa.

15-0 Angolo strettissimo con il dritto e rovescio in campo aperto per Sabalenka.

5-4 GIORGI! Tiene il servizio con autorità la maceratese che adesso è al comando!

40-15 Doppio fallo commesso dalla marchigiana.

40-0 Spinge sin dal servizio e ottiene il punto l’azzurra.

30-0 IL PASSANTE STRETTO DI GIORGI! In arretramento si inventa un colpo in corsa da urlo.

15-0 Quinto ace per Giorgi che ora sta servendo alla grande.

4-4 CONTROBREAK GIORGI! Risposta splendida in cross di rovescio e chiusura con il contropiede lungolinea!

15-40 SECONDO DOPPIO FALLO DEL GAME PER SABALENKA! Due palle del controbreak in favore di Giorgi!

15-30 Profonda e rapida la risposta di Giorgi, è statica Sabalenka nella ricerca del dritto.

15-15 Doppio fallo commesso da Sabalenka.

15-0 Rovescio in controbalzo pazzesco giocato da Sabalenka in uscita dal servizio.

3-4. Riesce a chiudere con un dritto da stropicciarsi gli occhi da lontano. Si è complicata la vita Giorgi da 40-0, ma alla fine riesce a tenere il servizio.

A-40 Sparacchia via la risposta di dritto Sabalenka. Altra palla per il 3-4.

40-40 Terzo doppio fallo del game, tutti e tre quando aveva l’opportunità di chiudere il gioco.

A-40 Non contiene la risposta sulla seconda di Giorgi la bielorussa.

40-40 Quanto hanno picchiato in questo punto! Alla fine è Sabalenka a trovare il varco con il dritto lungolinea.

A-40 SECONDO ACE DI FILA DA DESTRA! Quinta opportunità per il 3-4.

40-40 Un’altra seconda forzata, e ancora doppio fallo per Giorgi.

A-40 ACE DI GIORGI! Fondamentale in questo momento.

40-40 Sabalenka rimane solida sulla diagonale di rovescio e la prima a sbagliare è Giorgi: rimonta da 40-0 la bielorussa.

40-30 Forza la seconda l’azzurra e commette il suo secondo doppio fallo.

40-15 Arriva da dietro velocemente Giorgi per giocare il dritto in avanzamento e non riesce a controllarlo.

40-0 Non si gioca in questo game: altra prima di servizio vincente.

30-0 Seconda coraggiosa ad uscire per la tennista marchigiana.

15-0 Secondo ace per Giorgi, ancora al centro.

2-4. Sta ingranando anche Sabalenka alla battuta: dopo un primo turno pieno di stenti, i successivi due sono molto più sicuri.

40-15 Esce reattivamente dal servizio Sabalenka con il rovescio profondo che toglie il tempo a Giorgi.

30-15 Ancora la prima ad uscire da destra dà il punto diretto alla testa di serie numero uno.

15-15 Incappa in un doppio fallo Sabalenka nel cercare il servizio carico ad uscire.

15-0 Continua a martellare al servizio Sabalenka.

2-3. Serve and volley anche per Camila Giorgi che è entrata dentro la partita e rimane in scia alla numero quattro del mondo.

40-0 Altra prima di servizio sostanziosa e la risposta bloccata di Sabalenka non passa.

30-0 Spolvera la riga Giorgi e piazza il primo ace della sua partita!

15-0 Punto diretto con il servizio al centro per Giorgi.

1-3. Chiude il game con un ottimo serve and volley la bielorussa.

40-15 Era tenera la seconda di Sabalenka, ma non ne approfitta Giorgi, sbagliando la risposta.

30-15 Secondo ace di Sabalenka, stavolta con lo slice ad uscire.

15-15 Risposta dalla pancia giocata dall’azzurra! Angolo incredibile trovato dalla maceratese.

15-0 Si perde di poco in corridoio la risposta di Giorgi.

1-2. Gestisce molto bene questo turno di servizio Giorgi che riesce a rimanere attaccata alla sua avversaria.

40-15 Si appoggia sulla seconda di Giorgi e lascia partire una risposta imprendibile la bielorussa.

40-0 Affossa la risposta di rovescio in rete Sabalenka. Tre palle per l’1-2.

30-0 Prima devastante al centro che non lascia modo a Sabalenka di organizzare la risposta.

15-0 Seconda di servizio carica e profonda giocata da Giorgi.

0-2. Esce da questo game aiutata dal servizio la bielorussa che ha dovuto annullare anche due palle del controbreak.

A-40 Primo ace per Sabalenka! Prima terrificante al centro.

40-40 La prima di servizio dà una grande mano a Sabalenka.

40-A CHE RISPOSTA! Si libera della palla addosso trovando un’uscita lungolinea incredibile Giorgi.

40-40 Stecca con il dritto Giorgi su una seconda di servizio che saltava alta.

30-40 Altra risposta sontuosa! Che aggressività per Giorgi! Palla del controbreak.

30-30 Ottima risposta anticipata di Giorgi! Strappa completamente il dritto Sabalenka.

30-15 Trova un’ottima seconda ad uscire Sabalenka, sulla quale Giorgi non risponde in campo.

15-15 La risposta di rovescio incrociata! Non riesce nella difesa in back Sabalenka.

15-0 Risponde bene Giorgi, ma perde la misura con il rovescio successivo.

0-1 BREAK SABALENKA! Spinge subito con tutti i fondamentali la bielorussa e strappa la battuta a zero ad una Giorgi che deve entrare in partita.

0-40 Ancora un rovescio vincente per Sabalenka, stavolta lungolinea! Subito tre palle break.

0-30 Entra benissimo con la risposta di rovescio Sabalenka, togliendo il tempo all’azzurra.

0-15 Bagna il match con un doppio fallo in lunghezza Giorgi.

SI COMINCIA SUL CENTRALE DI EASTBOURNE! AL SERVIZIO GIORGI!

13.44 Le due si sono già affrontate tre anni fa sulla terra di Lugano in Svizzera: in quella occasione la bielorussa lasciò appena tre giochi a Giorgi.

13.41 L’azzurra vuole reagire anche ad un periodo non positivo: non vinceva due partite in un tabellone principale a livello WTA da marzo quando si spinse fino ai quarti di finale sul veloce indoor di Lione.

13.39 Giorgi nelle qualificazioni ha superato Linette in lotta e più brillantemente Tomljanovic. Per la marchigiana si tratta di conseguenza della quinta partita in pochi giorni.

13.37 Per Sabalenka sono arrivate due vittorie nette su due statunitensi: Bernarda Pera e Alison Riske. In questa stagione sull’erba la bielorussa prova a confermare e magari incrementare la sua nobile posizione in classifica: il numero quattro.

13.34 Giorgi arriva a questa sfida avendo battuto in tre set la numero dieci del mondo Karolina Pliskova e l’americana Shelby Rogers dopo esser partita dalle qualificazioni.

13.32 Ben ritrovati amici di OA Sport. La giornata si è aperta con un’ottima notizia per il tennis italiano: Lorenzo Sonego ha battuto 6-1 7-5 Alexander Bublik volando in semifinale. A breve comincerà quindi il match di Camila Giorgi opposta ad Aryna Sabalenka.

12.46 Buongiorno amici di OA Sport. Sul Campo Centrale di Eastbourne, Lorenzo Sonego ha conquistato il primo set per 6-1 contro il kazako Alexander Bublik. Si avvicina il momento di Camila Giorgi che in ogni caso non scenderà in campo prima delle 13.30.

Le proiezioni del ranking di Camila Giorgi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Camila Giorgi ed Aryna Sabalenka, quarti di finale del WTA 500 di Eastbourne (Gran Bretagna).

Giorgi arriva a questo incontro rinfrancata da due grandi vittorie in tre set: quella contro la numero dieci del mondo Karolina Pliskova e contro l’americana Shelby Rogers. La tennista di Macerata conferma che l’erba rappresenta la sua superficie preferita, essendo arrivata ai quarti di finale di Wimbledon nel 2018 e la vittoria a S-Hertogenbosch nel 2015.

Sabalenka non ha disperso particolari energie nei primi due turni: vittore perentorie contro le statunitensi Bernarda Pera ed Alison Riske. La bielorussa non è riuscita a fare uno step oltre il quarto turno slam neanche al Roland Garros e vuole arrivare nella maniera giusta a Wimbledon per strappare un risultato di spessore che ancora manca alla sua giovane carriera.

Le due si sono affrontate solo una volta in match ufficiali: sulla terra rossa di Lugano, nel 2018, fu la tennista di Minsk a vincere nettamente per 6-3 6-0.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match fra Camila Giorgi ed Aryna Sabalenka, quarti di finale del WTA 500 di Eastbourne (Gran Bretagna). La partita è programmata come seconda a partire dalle 12.00 sul Campo Centrale dopo Sonego-Bublik, ma in ogni caso non prima delle 13.30. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse