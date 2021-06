La Course by le Tour de France 2021: programma, orario, tv, startlist

Domani, sabato 26 giugno, l’ottava edizione de La Course by Tour de France prenderà il via da Brest e si concluderà, dopo 108 chilometri, a Landerneau; le medesime località che, qualche ora dopo, apriranno le danze del Tour de France 2021 con la sua prima tappa e un finale, in entrambi i casi, tutto da vivere con la Côte de la Fosse aux Loups.

Le olandesi Marianne Vos e Anna van der Breggen saranno le due atlete da battere in una corsa che si preannuncia davvero scoppiettante e che vedrà, quasi certamente tra le protagoniste, le attaccanti nate del gruppo. Attenzione alla vincitrice uscente, ossia la britannica Elizabeth Deignan, o alla polacca Katarzyna Niewiadoma. Buono il continente azzurro con atlete del calibro di Marta Bastianelli, Tatiana Guderzo, Soraya Paladin o Sofia Bertizzolo.

PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

L’ottava edizione de La Course by Tour de France prenderà il via sabato 26 giugno da Brest alle ore 08.40, mentre l’arrivo a Landerneau è previsto tra le ore 11.20 e le ore 11.40.

Potrete seguire La Course by Le Tour de France in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 08.30, e su Eurosport 1 dalle ore 08.00. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

STARTLIST

Movistar Team

BIANNIC Aude

THOMAS Leah

AALERUD Katrine

GUTIÉRREZ Sheyla

MARTIN Sara

PATIÑO Paula Andrea

Trek-Segafredo Women

CORDON-RAGOT Audrey

DEIGNAN Elizabeth

VAN ANROOIJ Shirin

WILES Tayler

WINDER Ruth

BRAND Lucinda

Team Jumbo-Visma Women

KOSTER Anouska

VOS Marianne

MARKUS Riejanne

HENDERSON Anna

KRAAK Amber

SWINKELS Karlijn

Alé BTC Ljubljana

BUJAK Eugenia

BASTIANELLI Marta

BOOGAARD Maaike

GUDERZO Tatiana

TOMASI Laura

TREVISI Anna

Canyon SRAM Racing

CHABBEY Elise

NIEWIADOMA Katarzyna

BARNES Hannah

CROMWELL Tiffany

HARVEY Mikayla

SHAPIRA Omer

FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope

MUZIC Évita

CAVALLI Marta

LUDWIG Cecilie Uttrup

CHAPMAN Brodie

DUVAL Eugénie

FAHLIN Emilia

Liv Racing

PALADIN Soraya

BERTIZZOLO Sofia

DEMEY Valerie

KOREVAAR Jeanne

ROOIJAKKERS Pauliena

STULTIENS Sabrina

Team BikeExchange

SPRATT Amanda

BROWN Grace

ROY Sarah

SANTESTEBAN Ane

WILLIAMS Georgia

Team DSM

LIPPERT Liane

MACKAIJ Floortje

LABOUS Juliette

RIVERA Coryn

KIRCHMANN Leah

PEPERKAMP Esmée

SD Worx

FISHER-BLACK Niamh

NOSKOVÁ Nikola

VAN DER BREGGEN Anna

FOURNIER Roxane

VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal

VOLLERING Demi

A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team

RAGUSA Katia

MERINO Eider

GUTIERREZ Ariadna

RAMIREZ Andrea

SPEROTTO Maria Vittoria

TEOLIS Jade

Bizkaia Durango

ALONSO Sandra

CAMPOS Daniela

BLANCO Iurani

FORTIN Emilie

GILABERT Ariana

HOLDEN Elizabeth

Ceratizit-WNT Pro Cycling

CONFALONIERI Maria Giulia

LACH Marta

ASENCIO Laura

HAMMES Kathrin

RIJKES Sarah

VIECELI Lara

Drops – Le Col s/b TEMPUR.

LOWDEN Joscelin

CHRISTIAN Anna

CHRISTMAS Dani

PENTON Sara

SMEKAL Finja

TOWERS Alice

Massi – Tactic Women Team

KERN Špela

COLJÉ Maaike

BARIL Olivia

TRIAS Mireia

ESPÍNOLA Agua Marina

SANCHEZ HERNANDEZ Marta

Parkhotel Valkenburg

VAN BOKHOVEN Julia

BUYSMAN Nina

DE GAST Belle

GERRITSE Femke

LIMPENS Pien

RAAIJMAKERS Marit

Rally Cycling Women

KOPPENBURG Clara

DOEBEL-HICKOK Kristabel

CLOUSE Katie

FRANZ Heidi

POIDEVIN Sara

BRECK Holly

Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling

RÜEGG Noemi

ABGRALL Noémie

SOUYRIS Manon

SQUIBAN Maeva

LE BAIL Elodie

Team TIBCO – SVB

STEPHENS Lauren

HONSINGER Clara

ERATH Tanja

DIXON Leah

FAULKNER Kristen

Top Girls Fassa Bortolo

SILVESTRI Debora

BALDUCCI Michela

DALLA VALLE Elisa

MARTURANO Greta

VETTORELLO Giorgia

MONTICOLO Iris

Team Arkéa

KERBAOL Cedrine

ALLIN Pauline

LAURANCE Typhaine

FOUQUENET Amandine

JOUNIER Lucie

Valcar – Travel & Service

ARZUFFI Alice Maria

PERSICO Silvia

PIERGIOVANNI Federica Damiana

PIRRONE Elena

SANGUINETI Ilaria

MALCOTTI Barbara

Foto: Comunicato Trek-Segafredo