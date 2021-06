Karate, Preolimpico 2021: Laura Pasqua sconfitta al primo turno e niente ripescaggio, svanisce il sogno olimpico

Ancora una brutta notizia per il karate italiano in arrivo del Torneo Pre-Olimpico di Parigi. Dopo la doccia fredda vissuta per Sara Cardin nella giornata di ieri, oggi si sperava in Laura Pasqua per agguantare il quinto pass azzurro verso Tokyo.

Purtroppo, invece, l’atleta siciliana non è stata in grado di raggiungere la finale della sua categoria, kumitè -61kg e, di conseguenza, non potrà realizzare il grande sogno di essere presente ai Giochi Olimpici nipponici insieme al marito Luigi Busà che, invece, è già ampiamente qualificato nel kumitè -75kg.

La giornata allo Stade De Coubertain della capitale francese si è aperta subito con una sconfitta per Laura Pasqua, già nel primo turno. La nostra portacolori era inserita nella Pool 4, ma ha ceduto il passo contro la kazaka Sabina Zakharova. A quel punto la speranza per la karateka classe 1986 si riassumeva nella possibilità che la rivale che l’aveva sconfitta potesse centrale la finale ma, essendo stata sconfitta a sua volta dalla venezuelana Claudymar Garces Sequera, si spezzavano in un colpo solo anche i sogni di un possibile accesso alla Pool dei ripescaggi.

Foto: FIJLKAM