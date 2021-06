Judo, Mondiali 2021: Nicholas Mungai agli ottavi di finale, si ferma Alice Bellandi. Tokyo in gioco

Quinta giornata di incontri in corso nei Mondiali 2021 di judo. Sul tatami di Budapest (Ungheria) di scena le seguenti categorie di peso: -70 kg femminili e -90 km maschili.

Due gli azzurri impegnati, ovvero Alice Bellandi e Nicholas Mungai. Bellandi, dopo aver vinto in maniera brillante contro la croata Lara Cvjetko per ippon, ha dovuto affrontare la forte brasiliana Maria Portela, vincitrice del Grand Slam a Tbilisi quest’anno.

La nostra portacolori si è dovuta arrendere nel Golden Score alla rivale per waza-ari, non riuscendo a sfruttare il fatto che la sudamericana avesse accumulato due shido di penalità. Ora il percorso di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo si complica ed è davvero difficile stabilire cosa potrà accadere.

Bene Mungai. L’azzurro ha fatto vedere ottime cose contro il greco Theodoros Tselidis (ippon) e soprattutto contro il kazako Yersultan Muzapparov (waza-ari/ippon). Pass centrato per gli ottavi, ma ora ci sarà ad attenderlo il giapponese Kenta Nagasawa (1° nel Grand Slam Tashkent 2021). Un confronto molto complicato per lui.

Con questo riscontro, l’italiano è praticamente certo di essere ai Giochi per via della quota continentale. Un posto spetta all’Italia e al momento quello con il punteggio più alto senza il pass ufficialmente è il judoka nostrano. Se però l’azzurro riuscirà a battere Nagasawa, avrebbe la quasi certezza di ottenere il pass nella sua categoria e a quel punto la quota continentale sarebbe a favore di Bellandi. Non resta che attendere.

