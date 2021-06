Nella serata di oggi, venerdì 11 giugno, inizieranno gli Europei di calcio: allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà il match inaugurale della manifestazione, Italia-Turchia, valido per il Girone A. Il direttore di gara sarà il neerlandese Danny Makkelie.

Nato il 28 gennaio 1983, è arbitro dal 2005, giungendo poi in prima divisione dal 2009 e diventando infine arbitro FIFA dal 2011. Ha diretto sei gare tra i Campionati Europei Under 19 del 2012 (manifestazione nella quale diresse anche la finale) ed i Campionati Europei Under 21 del 2015.

Nel complesso ha arbitrato 87 gare sotto l’egida UEFA e per due volte ha già incontrato il cammino dell’Italia: nel 2016 gli azzurri vinsero per 2-3 a Skopje con la Macedonia del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali e nel 2018 pareggiarono per 0-0 a Milano col Portogallo in Nations League.

Nove i precedenti con i club italiani in Europa, avendo diretto per tre volte Roma ed Inter, per due la Juventus e per una l’Atalanta: il bilancio è di tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte per le formazioni del Bel Paese. In particolare si segnala la finale di Europa League persa lo scorso anno dall’Inter a Colonia quando il Siviglia vinse 3-2.

PRECEDENTI CON LA NAZIONALE ITALIANA

09/10/2016 Qualificazioni Mondiali – Macedonia del Nord-Italia 2-3 a Skopje

17/11/2018 Nations League – Italia-Portogallo 0-0 a Milano

PRECEDENTI CON I CLUB ITALIANI

16/02/2017 Sedicesimi Europa League – Villarreal-Roma 0-4 a Villarreal

04/04/2018 Quarti Champions League – Barcellona-Roma 4-1 a Barcellona

12/02/2019 Ottavi Champions League – Roma-Porto 2-1 a Roma

18/09/2019 Fase a gironi Champions League – Atlético Madrid-Juventus 2-2 a Madrid

05/11/2019 Fase a gironi Champions League – Borussia Dortmund-Inter 3-2 a Dortmund

21/08/2020 Finale Europa League – Siviglia-Inter 3-2 a Colonia

28/10/2020 Fase a gironi Champions League – Juventus-Barcellona 0-2 a Torino

01/12/2020 Fase a gironi Champions League – Borussia Mönchengladbach-Inter 2-3 a Monchengladbach

16/03/2021 Ottavi Champions League – Real Madrid CF –Atalanta BC 3-1 a Madrid

DESIGNAZIONI PER ITALIA-TURCHIA

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi)

Assistenti arbitrali: Hessel Steegstra (Paesi Bassi) e Jan de Vries (Paesi Bassi)

Quarto uomo: Stéphanie Frappart (Francia)

Quinto arbitro: Mikael Berchebru (Francia)

Video Assistant Referee: Kevin Blom (Paesi Bassi)

Assistente 1 Video Assistant Referee: Pol van Boekel (Paesi Bassi) e Christian Gittelmann (Germania)

Assistente 3 Video Assistant Referee: Bastian Dankert (Germania)

Delegato UEFA: Angelo Chetcuti (Malta)

Osservatore arbitro: Lutz Michael Fröhlich (Germania)

Foto: LaPresse