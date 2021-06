Nella serata di oggi, mercoledì 16 giugno, proseguiranno gli Europei di calcio: allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà il quarto match valido per il Girone A della manifestazione, Italia-Svizzera. Il direttore di gara sarà il russo Sergei Karasev.

Nato il 12 giugno 1979, è arbitro dal 1995, giungendo poi in prima divisione dal 2008 e diventando infine arbitro FIFA dal 2010. Ha diretto dieci gare tra i Campionati Europei Under 21 del 2015 ed i Campionati Europei del 2016, e nel complesso ha arbitrato 86 gare sotto l’egida UEFA.

Per quattro volte ha già incontrato il cammino dell’Italia, delle quali tre in gare ufficiali: nel 2015 gli azzurri vinsero per 1-0 a Palermo con la Bulgaria nelle qualificazioni agli Europei, poi nel 2016 vinsero per 1-3 ad Haifa con Israele nelle qualificazioni ai Mondiali e nel 2018 vinsero per 2-0 a Roma con la Grecia nelle qualificazioni agli Europei.

Dieci i precedenti con i club italiani in Europa, avendo diretto per tre volte il Napoli, per due la Roma, e per una la Juventus, la Fiorentina, l’Udinese, la Lazio e l’Atalanta: il bilancio è di sei vittorie, due pareggi e due sconfitte per le formazioni del Bel Paese.

PRECEDENTI CON LA NAZIONALE ITALIANA

04/09/2014 Amichevole – Italia-Paesi Bassi 2-0 a Bari

06/09/2015 Qualificazioni Europei – Italia-Bulgaria 1-0 a Palermo

05/09/2016 Qualificazioni Mondiali – Israele-Italia 1-3 ad Haifa

12/10/2019 Qualificazioni Europei – Italia-Grecia 2-0 a Roma

PRECEDENTI CON I CLUB ITALIANI

30/11/2011 UEL Grp Stade Rennais FC-Udinese Calcio 0-0 a Rennes

14/02/2013 UEL 16F VfL Borussia Mönchengladbach-SS Lazio 3-3 a Monchengladbach

06/11/2013 UCL Grp SSC Napoli-Olympique de Marseille 3-2 a Napoli

20/02/2014 UEL 16F Esbjerg fB-ACF Fiorentina 1-3 ad Esbjerg

04/11/2015 UCL Grp AS Roma-Bayer 04 Leverkusen 3-2 a Roma

19/10/2016 UCL Grp SSC Napoli-Beşiktaş JK 2-3 a Napoli

02/10/2018 UCL Grp Juventus-BSC Young Boys 3-0 a Torino

26/11/2019 UCL Grp Atalanta BC-GNK Dinamo Zagreb 2-0 a Milano

18/02/2021 UEL 16F Granada CF-SSC Napoli 2-0 a Granada

08/04/2021 UEL QF AFC Ajax-AS Roma 1-2 ad Amsterdam

DESIGNAZIONI PER ITALIA-SVIZZERA

Arbitro: Sergei Karasev (RUS)

Assistenti: Igor Demeshko (RUS) , Maksim Gavrilin (RUS)

VAR: Bastian Dankert (GER)

Quarto arbitro: Michael Oliver (ENG)

Assistente VAR: Marco Fritz (GER)

Assistente VAR: Christian Gittelmann (GER)

Assistente VAR: Pawel Gil (POL)

Quinto arbitro: Stuart Burt (ENG)

Delegato UEFA: Angelo Chetcuti (MLT)

Osservatore arbitro: Darko Čeferin (SVN)

Foto: LaPresse