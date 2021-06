Italia-Repubblica Ceca e Italia-Spagna oggi, Europei softball 2021: orari, tv, programma, streaming

Comincia la seconda fase dell’Italia in questi Europei di Friuli-Venezia Giulia. Dopo le quattro, a dir poco facili vittorie del primo girone, è tempo di fare sul serio con le scuole di softball che, in Europa, stanno cercando da tempo di scalfire il duopolio Italia-Olanda.

Si comincia con la Repubblica Ceca, avversaria complicata negli ultimi anni, tant’è che occasionalmente qualche sconfitta è anche arrivata. Sarà poi la volta della Spagna, che se non è ancora al pari, come movimento, di Italia e Olanda, è anche vero che non ci sta andando nemmeno in grande lontananza. Il secondo girone si completerà domani al cospetto della Germania, verso quello che poi può diventare un altro duello con le orange, anticipato per di più, già venerdì.

Italia-Repubblica Ceca e Italia-Spagna si giocheranno domani rispettivamente alle ore 12:30 e 20:00. Sarà possibile seguirle entrambe in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

EUROPEI SOFTBALL 2021: PARTITE ITALIA

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO

Ore 12:30 Italia-Repubblica Ceca (girone E, a Ronchi dei Legionari)

Ore 20:00 Italia-Spagna (girone E, a Ronchi dei Legionari)

EUROPEI SOFTBALL 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena (canale 204)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

Foto: FIBS / EzR NADOC