Italia-Porto Rico, Preolimpico basket 2021: programma, orario, tv, streaming

Giovedì 1 luglio, alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado si disputerà il secondo match degli azzurri della prima fase del torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Dopo aver affrontato il Senegal il giorno prima l’Italbasket di Meo Sacchetti scenderà in campo contro il Porto Rico

L’appuntamento atteso da tutti sarà il 4 luglio, quando i pronostici dicono che l’Italia del basket sfiderà l’armata della Serbia nella finale che varrà Tokyo 2021, ma per arrivarci gli azzurri dovranno evitare passi falsi nella fase a gironi e, poi, in semifinale. Il preolimpico di Belgrado vede sul parquet gli azzurri, i serbi, ma anche Filippine e Repubblica Domenicana (nel girone della Serbia), e Senegal e Porto Rico (nel girone dell’Italia)

L’Italia di Meo Sacchetti scenderà in campo giovedì 1 luglio per il secondo impegno contro il Porto Rico e, come detto, gli azzurri non dovranno sottovalutare questi impegni pensando già alla Serbia. A ribadirlo, alla vigilia del torneo, anche il neo capitano Nic Melli che ha dichiarato “I punti deboli della Serbia? Per arrivare alla finale, probabilmente con i padroni di casa, dobbiamo battere tre Nazionali. Dobbiamo individuare prima i loro punti deboli. Quando arriverà la Serbia, ci penseremo”.

Il match tra Italia e Porto Rico inizierà alle ore 16.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SkySport Arena e in diretta streaming su SkyGo.OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

ITALIA-PORTO RICO: ORARIO, TV E STREAMING

Giovedì 1 luglio

Ore 16.30: Italia – Porto Rico

Diretta tv – SkySport Arena

Diretta streaming – SkyGo

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo