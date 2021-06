Italia-Olanda oggi, Nations League volley: orario, tv, programma, streaming

L’Italia tornerà sul parquet oggi, 16 giugno, alle ore 16.30 per sfidare l’Olanda nell’undicesimo match della Nations League di volley maschile. Una sfida che apre agli azzurri la possibilità di portare a casa una vittoria importante vista anche la posizione in classifica dei neerlandesi.

Entrambe le squadre in teoria sono ancora in corsa per la qualificazione alle final four della manifestazione in corso di svolgimento a Rimini ma nei fatti i 9 punti degli azzurri e gli 14 degli olandesi sono praticamente impossibili da recuperare alla Slovenia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato di Italia-Olanda della Nations League 2021 di volley maschile. Il match non godrà di copertura televisiva ma sarà trasmesso in diretta streaming su Volleyball TV e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-OLANDA, NATIONS LEAGUE: PROGRAMMA

Mercoledì 16 giugno

Ore 16.30

Italia vs Olanda

Nessuna copertura tv

Diretta streaming su Volleyball TV

Diretta testuale OA Sport

Foto: FIVB