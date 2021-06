Italia-Montenegro oggi, Europei basket femminile: orario, tv, programma, streaming

Secondo appuntamento per la nazionale italiana femminile di basket negli Europei 2021 e le azzurre affronteranno il Montenegro in un match fondamentale nella corsa per la fase a eliminazione diretta e nella corsa alla top 6 che vale la qualificazione ai tornei di qualificazione per i Mondiali 2022.

Azzurre che sfideranno il Montenegro dopo le emozioni di ieri con la sfida persa ai supplementari con la Serbia. Il match contro Anderson e compagne lascia l’amaro in bocca e rischia, ovviamente, di pesare da un punto di vista fisico sulle azzurre, che però hanno dimostrato contro le forti serbe di potersela giocare alla pari con tutte. Servirà ritrovare le forze lasciate sul parquet ieri, e puntare sulla forza mentale che danno i primi 38 minuti del match di ieri, dimenticando il finale che ha visto le serbe rimontare e costringere le ragazze di Lardo all’overtime.

Montenegro che, invece, ha vinto abbastanza agevolmente contro la Grecia e che, dunque, affronta l’Italia in quello che appare, salvo sorprese, un vero e proprio spareggio per il secondo posto nel girone. Un risultato fondamentale per gli accoppiamenti nella fase a eliminazione diretta.

Il match tra Italia e Montenegro inizierà alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SkySport1HD. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

ITALIA-MONTENEGRO OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Venerdì 18 giugno

Ore 15.00: Italia – Montenegro

Diretta tv – SkySport1HD

Diretta Live testuale – OA Sport

Foto: fiba.basketball