Europei calcio 2021 oggi: orari partite, tv, programma, streaming in chiaro 18 giugno

Ottava giornata di gare per quanto concerne gli Europei di calcio: in programma entrambe le gare del Gruppo D ed una del Gruppo E. Ad aprire le danze sarà, alle ore 15.00, proprio il Gruppo E con Svezia-Slovacchia, mentre le due gare successive saranno valide per il Gruppo D. Alle ore 18.00 toccherà ad Croazia-Repubblica Ceca, infine alle ore 21.00 sarà la volta di Inghilterra-Scozia.

Tutte le gare di oggi, venerdì 18 giugno, saranno visibili in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV, ma la gara delle 21.00 sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 ed in streaming gratuito su Rai Play. Per tutte le gare odierne OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO VENERDI’ 18 GIUGNO

15.00 Svezia-Slovacchia – Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

18.00 Croazia-Repubblica Ceca – Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

21.00 Inghilterra-Scozia – Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go, Now TV

Foto: LaPresse