Italia-Grecia oggi, Europei basket femminile: orario, tv, programma, streaming

Terzo e ultimo appuntamento per la nazionale italiana femminile di basket nella prima fase degli Europei 2021 e le azzurre affronteranno la Grecia in un match fondamentale nella corsa per la fase a eliminazione diretta e nella corsa alla top 6 che vale la qualificazione ai tornei di qualificazione per i Mondiali 2022.

Azzurre chiamate a confermare quanto visto sino a ora in campo, sia nella sconfitta nell’overtime con la Serbia sia nella netta vittoria con Montenegro. Per Zandalasini e compagne la sfida contro la Grecia non dovrebbe spaventare, con le avversarie reduci da due ko netti con le stesse avversarie dell’Italia e azzurre chiamate a vincere per confermare il secondo posto in classifica (al netto di inattese sorprese nel match tra Serbia e Montenegro).

Il match tra Italia e Grecia inizierà alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SkySport Arena. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

ITALIA-GRECIA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 20 giugno

Ore 18.00: Italia – Grecia

Diretta tv – SkySport Arena

Diretta Live testuale – OA Sport

Foto: fiba.basketball