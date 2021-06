Italia-Germania oggi, Nations League volley 2021: orario, tv, programma, streaming

L’Italia è pronta a tornare sul parquet dopo la sconfitta al tie-break di ieri per sfida la Germania per l’ultima partita del round robin di Nations League di volley. Gli azzurri proveranno a chiudere in bellezza la manifestazione che si è svolta nella bolla di Rimini.

Sia i ragazzi di Valentini che i teutonici sono ormai fuori da ogni gioco per le final four, sarà quindi una sfida priva di significato sotto l’aspetto della classifica. Sarà invece un’occasione preziosa per i giovani azzurri di fare esperienza contro una buona compagine.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato di Italia-Germania della Nations League 2021 di volley maschile. Il match non godrà di copertura televisiva ma sarà trasmesso in diretta streaming su Volleyball TV e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-GERMANIA, NATIONS LEAGUE: PROGRAMMA

Mercoledì 23 giugno

Ore 19.30

Italia vs Germania

Nessuna copertura tv

Diretta streaming su Volleyball TV

Diretta testuale OA Sport

Foto: FIVB