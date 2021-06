Italia-Francia oggi, Nations League volley: orario, tv, programma, streaming

Oggi giovedì 17 giugno (ore 19.30) si gioca Italia-Francia, match valido per la Nations League 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale tornerà in campo nella “bolla” di Rimini dopo aver perso contro gli USA e aver affrontato l’Olanda nel pomeriggio di ieri. Si tratta di una partita ardua per gli azzurri, che inseguono il colpaccio contro una storia riale presente all’appuntamento con tanti big. I nostri portacolori sperano in un successo per continuare a inseguire una sempre più improbabile qualificazione alle semifinali.

Va ricordato che l’Italia non scenderà in campo con la formazione tipo perché Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Simone Giannelli e tutte le altre stelle sono in collegiale per prepararsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma tra poco più di un mese. Ai giovani selezionati dal CT Chicco Blengini spetterà il compito di tenere testa a un avversario di lusso: Giulio Pinali, Gabriele Nelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e compagni incroceranno un rivale particolarmente esigente.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Italia-Francia, match valido per la Nations League 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball TV e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Non è prevista copertura tv.

ITALIA-FRANCIA NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO

GIOVEDÌ 17 GIUGNO:

19.30 Italia vs Francia

ITALIA-FRANCIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball TV. Nessuna copertura tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB